Helico Secours Cooperative de solidarite

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Procurez-vous un forfait de service Helico Secours Coopérative de solidarité / Association de Chasse et Pêche de Casey inc

En prenant votre forfait de service de la coopérative de solidarité Helico Secours, vous contribuez au bien-être collectif en assurant à chaque Québécois la même chance d’obtenir des soins d’urgence spécialisés, rapidement et en tout temps.Vous participez à la stabilité et à la croissance économique des régions et devenez un acteur engagé de la coopérative, pour le bien de la collectivité. Vous partagez nos valeurs, qui placent le bénéfice du patient au cœur de nos priorités.Nous vous invitons ensuite à découvrir nos forfaits.Le forfait annuel protège un adulte pendant 12 mois. Nous offrons également un forfait de 14 jours, idéal pour vos courtes escapades.*Les enfants de 17 ans et moins sont couverts gratuitement.Helico Secours Cooperative de solidarité