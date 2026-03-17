Procurez-vous un forfait de service Helico Secours Coopérative de solidarité / Association de Chasse et Pêche de Casey inc

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(20$ +tx) *Taxes incluses (TPS 788967461RT0001 (5%) = 1,00 $ / TVQ 1227862871TQ0001( 9,975%) = 3,00$ Vous devez être membre de la coopérative ou de votre association pour bénéficier d'un forfait individuel qui couvre une seule personne. *sans frais pour les enfants de 17 ans et moins.
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