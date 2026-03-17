Helico Secours Cooperative de solidarite

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Helico Secours Cooperative de solidarite

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Procurez-vous un forfait de service Helico Secours Coopérative de solidarité / Association de Chasse et Pêche de Casey inc

Forfait annuel / 12 mois par personne*Taxes incluses item
Forfait annuel / 12 mois par personne*Taxes incluses
103,48 $

(90$ +tx)*Taxes incluses (TPS 788967461RT0001 (5%) = 4,50 $ / TVQ 1227862871TQ0001( 9,975%) = 8,98$ Vous devez être membre de la coopérative ou de votre association pour bénéficier d'un forfait individuel qui couvre une seule personne. *sans frais pour vos enfants et petits-enfants de 17 ans et moins.

Pour plus d'une personne, ils doivent demeurer à la même adresse que la personne qui est membre.

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Forfait 14 jours par personne*Taxes incluses item
Forfait 14 jours par personne*Taxes incluses
23 $

(20$ +tx) *Taxes incluses (TPS 788967461RT0001 (5%) = 1,00 $ / TVQ 1227862871TQ0001( 9,975%) = 3,00$ Vous devez être membre de la coopérative ou de votre association pour bénéficier d'un forfait individuel qui couvre une seule personne. *sans frais pour les enfants de 17 ans et moins.

Pour plus d'une personne, ils doivent demeurer à la même adresse que la personne qui est membre.

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