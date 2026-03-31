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RVPQ - Souper Toujours Mikes - La Malbaie

Bienvenue à bord de la délégation de l'Outaouais pour le RVPQ 2026 à Sept-Îles / Uashat mak Mani-Utenam !Nous allons séparer la route de Gatineau à Sept-Iles en deux. Pour que l'arrêt du souper se déroule bien, nous vous demandons de choisir et de payer votre repas dès maintenant.Le forfait choisi pour notre groupe inclus un plat principal, un breuvage (boisson gazeuse, thé ou café), les taxes et le pourboire à 25$. Option d'ajout de soupe et dessert pour un supplément de 6,50$. Loisir sport Outaouais