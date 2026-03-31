Loisir sport Outaouais

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Notre mission

Loisir sport Outaouais promeut l'activité physique et le loisir pour tous, en soutenant les initiatives sportives et culturelles. Leur mission est de favoriser l'accès à des pratiques sportives variées et de renforcer le développement communautaire en Outaouais.
Événements
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50/50 de Loisir sport Outaouais
Loterie
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juin 19, 9:00 AM - juil. 26, 10:00 PM UTC−4
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Autres façons de nous soutenir
RVPQ - Souper Toujours Mikes - La Malbaie
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RVPQ - Souper Toujours Mikes - La Malbaie
Bienvenue à bord de la délégation de l'Outaouais pour le RVPQ 2026 à Sept-Îles / Uashat mak Mani-Utenam !Nous allons séparer la route de Gatineau à Sept-Iles en deux. Pour que l'arrêt du souper se déroule bien, nous vous demandons de choisir et de payer votre repas dès maintenant.Le forfait choisi pour notre groupe inclus un plat principal, un breuvage (boisson gazeuse, thé ou café), les taxes et le pourboire à 25$. Option d'ajout de soupe et dessert pour un supplément de 6,50$. Loisir sport Outaouais
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Boîte à lunch Subway pour le retour du RVPQ
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Boîte à lunch Subway pour le retour du RVPQ
Faites votre choix de boîte à lunch Subway 🥪 pour le retour du RVPQChoisissez votre sandwich préféré, un sac de croustilles et un breuvage parmi les choix proposés.Le tout vous est fourni par Loisir sport Outaouais.
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