Loisir sport Outaouais

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RVPQ - Souper Toujours Mikes - La Malbaie

PIZZA BAMBINO ET FRITES - peppéronis et fromage item
PIZZA BAMBINO ET FRITES - peppéronis et fromage
25 $

Pizza 9'' (peppéronis et fromage) servie avec une portion régulière de frites et un breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus

PIZZA BAMBINO ET FRITES - végé item
PIZZA BAMBINO ET FRITES - végé
25 $

Pizza 9'' (végé) servie avec une portion régulière de frites et un breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus

PIZZA BAMBINO ET FRITES - toute garnie item
PIZZA BAMBINO ET FRITES - toute garnie
25 $

Pizza 9'' (toute garnie) servie avec une portion régulière de frites et un breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus

SOUS-MARIN RÉGULIER ET FRITES - Co-vedette item
SOUS-MARIN RÉGULIER ET FRITES - Co-vedette
25 $

Sous-marin régulier (co-vedette) Steak Philly, pepperoni, mozzarella, oignons, tomates et laitue, servi avec épices, huile d'olive aux herbes, frites et breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).

Taxes et pourboire inclus

SOUS-MARIN RÉGULIER ET FRITES - Jardin de rêve item
SOUS-MARIN RÉGULIER ET FRITES - Jardin de rêve
25 $

Sous-marin régulier (jardin de rêve) coeurs d'artichauts, brocoli, champignons, oignons, poivrons rouges, olives vertes et noires, tomates séchées, tomates fraîches, laitue et mozzarella, servi avec épices, huile d'olive aux herbes, frites et breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).

Taxes et pourboire inclus

CAVATAPPI AU GRATIN item
CAVATAPPI AU GRATIN
25 $

Cavatappi sauce bolognaise, crème et pepperoni, le tout servi gratiné. Breuvage au choix (boisson gazeuse, thé ou café).

Taxes et pourboire inclus.

SPAGHETTI BOLOGNAISE item
SPAGHETTI BOLOGNAISE
25 $

Spaghetti servi avec la fameuse sauce à la viande Mikes, breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).

Taxes et pourboire inclus.

SALADE CÉSAR AU POULET item
SALADE CÉSAR AU POULET
25 $

Laitue romaine croquante avec croûtons et bacon émietté, agrémentée d’une vinaigrette crémeuse à l’ail et de lanières de poulet. Breuvage au choix (boisson gazeuse, thé ou café).

Taxes et pourboire inclus.

DUETTO FILETS DE POULET CROUSTILLANTS (4) ET FRITES item
DUETTO FILETS DE POULET CROUSTILLANTS (4) ET FRITES
25 $

Quatre filets de poulet croustillants servis avec une sauce à votre goût, une portion régulière de frites et un breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).

Taxes et pourboire inclus.

AJOUT D'UN SOUPE OU D'UN DESSERT DU JOUR
6,50 $

Ajouter une soupe ou un dessert du jour à votre repas.

Taxes et pourboires iclus.

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