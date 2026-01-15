RVPQ - Souper Toujours Mikes - La Malbaie

À propos de cette boutique
Pizza 9'' (peppéronis et fromage) servie avec une portion régulière de frites et un breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus
Pizza 9'' (végé) servie avec une portion régulière de frites et un breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus
Pizza 9'' (toute garnie) servie avec une portion régulière de frites et un breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus
Sous-marin régulier (co-vedette) Steak Philly, pepperoni, mozzarella, oignons, tomates et laitue, servi avec épices, huile d'olive aux herbes, frites et breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus
Sous-marin régulier (jardin de rêve) coeurs d'artichauts, brocoli, champignons, oignons, poivrons rouges, olives vertes et noires, tomates séchées, tomates fraîches, laitue et mozzarella, servi avec épices, huile d'olive aux herbes, frites et breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus
Cavatappi sauce bolognaise, crème et pepperoni, le tout servi gratiné. Breuvage au choix (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus.
Spaghetti servi avec la fameuse sauce à la viande Mikes, breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus.
Laitue romaine croquante avec croûtons et bacon émietté, agrémentée d’une vinaigrette crémeuse à l’ail et de lanières de poulet. Breuvage au choix (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus.
Quatre filets de poulet croustillants servis avec une sauce à votre goût, une portion régulière de frites et un breuvage (boisson gazeuse, thé ou café).
Taxes et pourboire inclus.
Ajouter une soupe ou un dessert du jour à votre repas.
Taxes et pourboires iclus.
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