Musée de Rimouski
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Notre mission

Le Musée de Rimouski valorise l'art et la culture en offrant des expositions innovantes et des activités éducatives. Il favorise la sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité à travers des événements comme le Festival des oiseaux de Rimouski.
Événements
Événements
Visite guidée coanimée avec l'Observatoire des oiseaux de Rimouski
Événement
Visite guidée coanimée avec l'Observatoire des oiseaux de Rimouski
mai 31, 2:00 - 3:30 PM UTC−4
35 Rue St Germain O, Rimouski, QC G5L 4B4, Canada
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Atelier de dessin en plein-air avec Pascale Faubert
Événement
Atelier de dessin en plein-air avec Pascale Faubert
juin 13, 1:00 - 4:00 PM UTC−4
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Projection du film CAPITAINE
Événement
Projection du film CAPITAINE
juin 21, 7:30 - 9:30 PM UTC−4
35 Rue St Germain O, Rimouski, QC G5L 4B4, Canada
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Tirage moitié-moitié du Musée !
Loterie
Tirage moitié-moitié du Musée !
avr. 13, 1:00 PM - août 31, 6:00 PM UTC−4
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Campagne Adopter une marche !
Personnalisé
Campagne Adopter une marche !
mars 16, 4:00 PM - déc. 31, 8:00 PM UTC−5
35 Rue St Germain O, Rimouski, QC G5L 4B4, Canada
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Gala annuel
Événement
Gala annuel
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