Devenir Membre du Musée de Rimouski

Musée de Rimouski

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Abonnement Adulte
40 $

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Abonnement Grande Famille
80 $

Valide jusqu'au 27 avril 2027

Valide pour 2 adultes et leurs enfants.

Abonnement Petite famille
45 $

Valide jusqu'au 27 avril 2027

Valide pour un adulte et ses enfants.

Abonnement Étudiant
32 $

Valide jusqu'au 27 avril 2027

Valide pour les étudiants de 25 ans et moins avec preuve de fréquentation scolaire.

Abonnement Ainé
32 $

Valide jusqu'au 27 avril 2027

Valide pour les personnes de 65 ans et plus.

Abonnement Corporatif
125 $

Valide jusqu'au 27 avril 2027

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