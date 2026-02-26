Devenir Membre du Musée de Rimouski

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 27 avril 2027
Valide jusqu'au 27 avril 2027
Valide pour 2 adultes et leurs enfants.
Valide jusqu'au 27 avril 2027
Valide pour un adulte et ses enfants.
Valide jusqu'au 27 avril 2027
Valide pour les étudiants de 25 ans et moins avec preuve de fréquentation scolaire.
Valide jusqu'au 27 avril 2027
Valide pour les personnes de 65 ans et plus.
Valide jusqu'au 27 avril 2027
Bénéficiez d'un rabais de 10% sur la location de salles.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!