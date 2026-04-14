Orchestre symphonique de l'Estuaire
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Notre mission
L'Orchestre symphonique de l'Estuaire promeut la musique symphonique en offrant des concerts accessibles et des projets éducatifs, tout en soutenant le rayonnement des artistes de la région.
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Encan silencieux de Orchestre symphonique de l'Estuaire
juin 6, 9:00 PM UTC−4
22 Rue Ste-Marie, Rimouski (QC) G5L 4E2 bureau C-104
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https://www.ose.qc.ca/
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