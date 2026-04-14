Encan silencieux de Orchestre symphonique de l'Estuaire

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur encadrée : 600 $ (+ taxes)
Dimension : 41cm X 28cm
Dimension encadrée : 51cm X 37,5cm
Procédé : Technique d’art imprimé (plaque photo polymère, pointe sèche sur papier arche sans acide)
Lieu d’impression : L’atelier Zocalo, Longueuil
Année d’impression : 2024
Édition : I/X variante
Enchère de départ
Valeur : 220 $
Vous aimez la musique et souhaitez ne rien manquer du festival tout en profitant d’une offre avantageuse ? Le passeport Mordu est pour vous et tous les passionnés de musique de chambre. Vous aurez accès à l’ensemble des concerts du festival.
Enchère de départ
Valeur : 220 $
Vous aimez la musique et souhaitez ne rien manquer du festival tout en profitant d’une offre avantageuse ? Le passeport Mordu est pour vous et tous les passionnés de musique de chambre. Vous aurez accès à l’ensemble des concerts du festival.
Enchère de départ
Valeur (non-encadrée) : 300 $ (+ taxes)
Dimension : 18cm X 22,5cm
Procédé : Technique d’art imprimé ( Pointe sèche, mine graphite sur papier arche sans acide )
Lieu d’impression : L’atelier Zocalo Longueuil
Année d’impression : 2024
Édition : III/X
Enchère de départ
Valeur de 400 $ (+ taxes)
Poids 16 grammes
Gracieuseté de Philippe Perrier.
Enchère de départ
Valeur de 175 $ et 500 $ (+ taxes)
Poids 26 grammes
Gracieuseté de Philippe Perrier.
Enchère de départ
Valeur de 250 $ (+ taxes)
Poids 8 grammes
Gracieuseté de Philippe Perrier.
Enchère de départ
Valeur de 58 $ (taxes incluses)
Un chèque-cadeau de Spect'Art applicable au concert de votre choix.
Enchère de départ
Valeur de 58 $ (taxes incluses)
Un chèque-cadeau de Spect'Art applicable au concert de votre choix.
Enchère de départ
Valeur de 110 $ (taxes incluses)
Cette collection, inspirée par les nombreux galets gris et blancs qui jonchent les plages du St-Laurent, ajoute une touche maritime à votre quotidien. Une glaçure transparente lustrée est appliquée à l'intérieur et l'extérieur nu rappelle la texture de la pierre. Comme pour les galets, chaque pièce est unique.
Crédits photos Marie-Ève Campbell
Enchère de départ
Valeur de 650 $ (taxes incluses)
Toile de la série "Rimouski" de l'artiste peintre Françoise Pascals
Huile sur toile 12 po x 9 po
Enchère de départ
Valeur de 50 $ (taxes incluses)
Le vendredi 12 juin 2026 à 20h au Vieux Théâtre de St-Fabien
Sensei H
Inspiré de l’univers du théâtre et du documentaire, Sensei H revient avec un spectacle qui veut présenter le rap autrement avec le charisme qu’on lui connaît. Vivre une expérience hors du commun est au cœur de l’intention. La mort du troisième couplet explore l’éclectisme voyageant de la house aux sonorités trap/rock en passant par du Hip-Hop pur, ce pourquoi sur scène on retrouve autant l’électronique que l’acoustique.
De nationalité franco-algérienne établie à Québec depuis plusieurs années, Sensei H pratique un rap français qui s'attache à l'importance du propos. En 2022, avec son acolyte musicienne et beatmaker Vérone, elles offrent l'album Trop de chance qui signe le début d'une grande histoire. Elles se placent ensemble en deuxième position des Francouvertes 2024, collaborent avec Télé-Québec en composant le jingle de leur campagne de promotion annuelle, et proposent un nouvel album: « La mort du troisième couplet ».
Vendou
Habitué de la scène, Vendou propose un spectacle unique à la croisée de ses influences. Mélangeant habilement le rap et la pop alternative, il aborde chaque chanson comme s' il n'en avait qu'une, donnant le meilleur de lui-même sur scène. Charismatique, volubile et en pleine possession de ses moyens, il présente sa discographie de façon originale avec une authenticité touchante. Passionné, sensible et toujours à la recherche d'échange et de dialogue, il sait comment conquérir l'attention du public. Avec un spectacle adapté aux plus petites salles comme au grand espace des festivals, l’énergie contagieuse de Vendou et la symbiose avec ses musiciens ne laisseront personne indifférent.
Enchère de départ
Valeur de 50 $ (taxes incluses)
Le samedi 8 août 2026 à 20h au Vieux Théâtre de St-Fabien
Kourage
Posthume
Kourage est le projet musical de l’auteur-compositeur-interprète Benoit Ouellet, originaire du Bas-Saint-Laurent (Québec, Canada). Son univers artistique s’inscrit dans un rock alternatif francophone à forte charge émotionnelle, où se rencontrent poésie, vulnérabilité et intensité.
Puisant son inspiration dans ses échecs personnels et ses contradictions intérieures, Kourage explore la dualité entre ombre et lumière. Sa musique aborde des thèmes universels, tels que l’amour, les cycles de vie et la transformation, dans un imaginaire profondément ancré dans les paysages du fleuve Saint-Laurent.
Sur scène, Kourage se distingue par une présence habitée, marquée par une grande intensité, une forme de folie maîtrisée et une capacité à créer un lien immédiat avec le public. Ses performances sont à la fois sensibles et électrisantes, laissant une forte impression autant auprès des spectateurs que des professionnels de l’industrie.
Feu Toute
FEU TOUTE! est un projet musical né pour la scène! Une pop-rock-déjanté dans une formule « power trio ». Grooves saisissants, envolées lyriques et guitares robustes vous feront sans aucun doute bouger de la tête, « si ce n’est du péteux ».
Le spectacle de FEU TOUTE! c’est un laisser-aller sans la petite voix qui nous ramène parfois à l’ordre. Complètement libre d’être, Feu toute! habite la scène d’une façon désarmante. Profond et léger à la fois, elle fait vivre au public une expérience unique auquel il n’en sortira certainement pas indifférent. Un party décalé et une folie contagieuse!
Enchère de départ
Valeur de 50 $ (taxes incluses)
Le jeudi 13 août 2026 à 20h30 au Vieux Théâtre de St-Fabien
Chanteuse, flûtiste, auteure, compositrice et arrangeuse Franco-Japonaise. Maïa est une artiste unique mélangeant les chants ancestraux Japonais avec du rap, groove, électro, chanson avec une grande liberté. L’une de ses particularités est sa grande technique vocale - largement inconnue du grand public et provenant d’une île au sud du Japon - qu’elle associe à sa flûte traversière, percussive et insolente.
Bercée par la musique dans le sillage de son père Pierre Barouh, Maïa se met très tôt aux instruments, mais la flûte a été sa première arme pour affronter le métier.
Elle débute sa carrière à 16 ans dans l’underground Tokyoïte en jouant avec des groupes de tout genre comme fanfare de rue, drag-queens, danseur strip-teaseurs, avant de monter son propre groupe fondé de basse électrique et percussions, où son chant deviendra central avec lequel elle enchaînera des concerts et tournées dans tout l’archipel.
Après 11 ans de carrière au Japon la rencontre et collaboration avec le célèbre producteur Martin Meissonnier la fera venir à Paris pour réaliser l'album « Kodama » qui la fera tourner dans toute l’Europe pendant 5 ans avant de préparer son tout nouveau projet « AIDA » : un album évoquant son identité franco-japonaise par les paroles et le son.
Avec sa grande expérience de la scène, sa folie, son énergie volcanique et sa musicalité sans frontières, Maïa Barouh nous emmène au cœur de ses racines où mélancolie et transe, percussion et musique électronique, rap et chant ancestraux se côtoient, et saisit le public par sa voix qui vous prend aux tripes.
Enchère de départ
Valeur de 60 $ (taxes incluses)
Le samedi 29 août 2026 à 20h30 au Vieux Théâtre de St-Fabien
Ce spectacle est présenté en co-diffusion avec le Festijazz de Rimouski
Plongez au coeur du bluegrass avec The Big O String Band, une formation passionnée qui redonne vie aux classiques intemporels tout en façonnant un répertoire original riche et vibrant. Inspirés par les racines profondes de la musique traditionnelle américaine, ces musiciens chevronnés conjuguent virtuosité, harmonies vocales envoûtantes et une énergie contagieuse qui transporte le public dans un voyage musical inoubliable.
Enchère de départ
Valeur de 50 $ (taxes incluses)
Le vendredi 11 septembre 2026 à 20h au Vieux Théâtre de St-Fabien
Sandra Contour
Avec un deuxième album qui sortira à l’hiver 2027, Sandra Contour revient en force avec un nouveau spectacle tout aussi drôle et sensible, nous rappelant ce qui la rend si attachante. Le folk réconfortant et raconteur de Sandra Contour sera proposé en formule trio: voix, guitare, contrebasse et percussions.
Récipiendaire du prestigieux prix Mouffe, Sandra Contour remporte Ma première place des arts et se fait remarquer lors de ses passages aux Francouvertes et au Cabaret Le Festif. L'autrice-compositrice-interprète originaire du Lac-St-Jean rassemble déjà un public aux 4 coins du Québec.
Jeanne Côté
Jeanne Côté arrive à l’aube de la trentaine avec le vent dans le dos. Gagnante des Francouvertes 2023 et finaliste du Prix Félix-Leclerc 2024, sa plume unique, son jeu de piano et un côté folk épuré lui ont permis de conquérir les cœurs dans les dernières années. Après Suite pour personne (2023), elle saisit l’opportunité d’un nouvel album, Nos routes pleines de branches, pour bifurquer un peu de ses racines gaspésiennes : l’album, plus dynamique et groovy, s’inspire des points de rupture et de rencontre qui dessinent les trajectoires humaines. Accompagnée par Arthur Bourdon-Durocher, Émilie Proulx et Zachary Boileau, Jeanne Côté propose un spectacle comme un parcours immersif, une aventure avec plusieurs détours dont on ressort léger.
Enchère de départ
Valeur de 50 $ (taxes incluses)
Le vendredi 25 septembre 2026 à 20h au Vieux Théâtre de St-Fabien
Héron
Héron est l’exutoire créatif d’Henri Kinkead. C’est une exploration du folklore québécois sous toutes ses formes, des chansons folk à la Vallières aux reels de Louis Boudreault, en passant par l’indie rock des années 2000 et la gigue québécoise. C’est un voyage au cœur des territoires d’ici qui parlent d'une quête d’identité profonde, autant individuelle que collective.
Sur scène, Héron est un collectif de musiciens issus des scènes trad et pop de Montréal. L’identité musicale du quartet est claire : le violon, la guitare acoustique, les harmonies vocales, les percussions obsessives et la gigue amènent l’auditoire à revisiter le folklore québécois sous toutes ses formes. Un spectacle d’Héron en est un de nuances. Si l’ensemble est capable de créer des moments de communion et de douceur quasi ecclésiastiques, il peut aussi faire lever la veillée avec des airs de musique trad qui laissent parler notre patrimoine et qui touchent droit au cœur.
É.T.É
Inspiré par les amours libres et le chant du rossignol, le nouveau spectacle du trio É.T.É allie musique traditionnelle, poésie et virtuosité. Arrangements raffinés, harmonies vocales envoûtantes et énergie scénique électrisante font de l'expérience une proposition à la fois sensible et audacieuse. "Les amants volages" confirme É.T.É comme groupe phare de la relève trad contemporaine.
Enchère de départ
Valeur de 1 000 $
Offrez aux membres de votre entreprise ou de votre communauté une immersion dans l’univers captivant de la direction d’orchestre lors d’une conférence animée par Léa Moisan-Perrier, cheffe et directrice artistique de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire. À travers son parcours et son expérience, elle vous fera découvrir les coulisses de ce métier aussi fascinant qu’inspirant.
Enchère de départ
Valeur de 75 $ (taxes incluses)
Dans le cadre de la 40e édition du Festi Jazz international de Rimouski la Passe Explore donne accès à la Série Éclatée Vidéotron sous le Chapiteau (4 concerts), ainsi qu’à la Série Oiseaux de Nuit présentée dans divers lieux (4 concerts).
Enchère de départ
Valeur de 75 $ (taxes incluses)
Dans le cadre de la 40e édition du Festi Jazz international de Rimouski la Passe Explore donne accès à la Série Éclatée Vidéotron sous le Chapiteau (4 concerts), ainsi qu’à la Série Oiseaux de Nuit présentée dans divers lieux (4 concerts).
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