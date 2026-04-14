Encan silencieux de Orchestre symphonique de l'Estuaire

Valeur de 50 $ (taxes incluses)

Le vendredi 12 juin 2026 à 20h au Vieux Théâtre de St-Fabien





Sensei H

Inspiré de l’univers du théâtre et du documentaire, Sensei H revient avec un spectacle qui veut présenter le rap autrement avec le charisme qu’on lui connaît. Vivre une expérience hors du commun est au cœur de l’intention. La mort du troisième couplet explore l’éclectisme voyageant de la house aux sonorités trap/rock en passant par du Hip-Hop pur, ce pourquoi sur scène on retrouve autant l’électronique que l’acoustique.

De nationalité franco-algérienne établie à Québec depuis plusieurs années, Sensei H pratique un rap français qui s'attache à l'importance du propos. En 2022, avec son acolyte musicienne et beatmaker Vérone, elles offrent l'album Trop de chance qui signe le début d'une grande histoire. Elles se placent ensemble en deuxième position des Francouvertes 2024, collaborent avec Télé-Québec en composant le jingle de leur campagne de promotion annuelle, et proposent un nouvel album: « La mort du troisième couplet ».





Vendou

Habitué de la scène, Vendou propose un spectacle unique à la croisée de ses influences. Mélangeant habilement le rap et la pop alternative, il aborde chaque chanson comme s' il n'en avait qu'une, donnant le meilleur de lui-même sur scène. Charismatique, volubile et en pleine possession de ses moyens, il présente sa discographie de façon originale avec une authenticité touchante. Passionné, sensible et toujours à la recherche d'échange et de dialogue, il sait comment conquérir l'attention du public. Avec un spectacle adapté aux plus petites salles comme au grand espace des festivals, l’énergie contagieuse de Vendou et la symbiose avec ses musiciens ne laisseront personne indifférent.