ProjetSurLaLigne

Sur la Ligne est un projet sportif et humain hors du commun qui relie Gatineau à la Gaspésie à travers un défi d’endurance unique : 150 km de nage, 1000 km de vélo et 650 km de course à pied, réalisés en équipe.

Au-delà de la performance, le projet vise à inspirer, rassembler et redonner à la communauté. Les fonds amassés seront remis aux maisons des jeunes de l’Outaouais afin de soutenir leur mission auprès des jeunes.

Un défi, une histoire, une cause. Venez découvrir Sur la Ligne.