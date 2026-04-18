ProjetSurLaLigne

Notre mission
Sur la Ligne est un projet sportif et humain hors du commun qui relie Gatineau à la Gaspésie à travers un défi d’endurance unique : 150 km de nage, 1000 km de vélo et 650 km de course à pied, réalisés en équipe.
Au-delà de la performance, le projet vise à inspirer, rassembler et redonner à la communauté. Les fonds amassés seront remis aux maisons des jeunes de l’Outaouais afin de soutenir leur mission auprès des jeunes.
Un défi, une histoire, une cause. Venez découvrir Sur la Ligne.
Notre site web
https://www.lasaga.ca/surlaligne
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