ProjetSurLaLigne

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Notre mission

Sur la Ligne est un projet sportif et humain hors du commun qui relie Gatineau à la Gaspésie à travers un défi d’endurance unique : 150 km de nage, 1000 km de vélo et 650 km de course à pied, réalisés en équipe.

Au-delà de la performance, le projet vise à inspirer, rassembler et redonner à la communauté. Les fonds amassés seront remis aux maisons des jeunes de l’Outaouais afin de soutenir leur mission auprès des jeunes.

Un défi, une histoire, une cause. Venez découvrir Sur la Ligne.

Événements
Événements
Soirée Ciné Xact - Québec
Événement
Soirée Ciné Xact - Québec
mai 22, 7:00 - 9:00 PM UTC−4
555 Boulevard Charest E, Québec, QC G1K 9E5, Canada
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Soirée Ciné Xact - Montréal
Événement
Soirée Ciné Xact - Montréal
juin 17, 7:00 - 9:00 PM UTC−4
3575 Av. du Parc, Montréal, QC H2X 3P9, Canada
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Notre site web

https://www.lasaga.ca/surlaligne

Coordonnées

[email protected]
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