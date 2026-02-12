Encan silencieux du Projet SurLaLigne

Merci à Shokz Canada! D'une valeur de 250$, les Shokz OpenRun Pro Mini sont des écouteurs sport à conduction osseuse, légers et confortables, conçus pour écouter musique et appels tout en gardant les oreilles ouvertes à l’environnement. Avec environ 10 heures d’autonomie, une recharge rapide et une résistance à la sueur, ils sont parfaits pour la course, le vélo et l’entraînement.