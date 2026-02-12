Organisé par

ProjetSurLaLigne

À propos de cet événement

Encan silencieux du Projet SurLaLigne

Open Run Pro mini
150 $

Enchère de départ

Merci à Shokz Canada! D'une valeur de 250$, les Shokz OpenRun Pro Mini sont des écouteurs sport à conduction osseuse, légers et confortables, conçus pour écouter musique et appels tout en gardant les oreilles ouvertes à l’environnement. Avec environ 10 heures d’autonomie, une recharge rapide et une résistance à la sueur, ils sont parfaits pour la course, le vélo et l’entraînement.

Open Swim Pro
150 $

Enchère de départ

Merci à Shokz Canada! D'une valeur de 250$, les Shokz OpenSwim Pro sont des écouteurs à conduction osseuse entièrement étanches (IP68), conçus pour la natation et les sports. Ils permettent d’écouter de la musique sous l’eau grâce au stockage MP3 intégré (32 Go), tout en offrant le Bluetooth sur terre, jusqu’à 9 heures d’autonomie et un ajustement sécuritaire et confortable pour l’entraînement.

OpenFit 2
150 $

Enchère de départ

Merci à Shokz Canada! D'une valeur de 250$, les Shokz OpenFit sont des écouteurs sans fil à oreilles libres, conçus pour offrir confort et sécurité en laissant passer les sons ambiants. Légers et stables, ils offrent jusqu’à environ 7 heures d’écoute (28 heures avec l’étui de recharge), parfaits pour l’entraînement, les déplacements et l’usage quotidien.

Combinaison d'eau libre Thunder
300 $

Enchère de départ

Merci à All Tides! D'une valeur de 600$, la combinaison d’eau libre Thunder en néoprène haut de gamme, conçue pour offrir flottabilité, chaleur et grande liberté de mouvement en nage en eau libre ou en triathlon. Son design hydrodynamique, ses coutures étanches et son matériau flexible assurent confort, performance et protection thermique pendant l’effort.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!