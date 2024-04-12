École supérieure de ballet du Québec
École supérieure de ballet du Québec a d'autres campagnes qui pourraient vous plaire.

Découvrez leurs autres campagnes en cours et restez informé des prochaines opportunités.

École supérieure de ballet du Québec

Organisé par

École supérieure de ballet du Québec

À propos de cet événement

Ajouter un don pour École supérieure de ballet du Québec

$

Ventes fermées

Présentations division récréative enfant - dimanche 9 juin à 11h00

4816 Rue Rivard

Montréal, QC H2J 2N6, Canada

Billet spectacle - dimanche 9 juin 11h00
7,50 $
Vous pouvez vous procurer jusqu'à 4 billets pour la présentation du DIMANCHE 9 JUIN à 11h00 si votre enfant est dans l'un des groupes suivant: Ballet 2 (dim 10h30) Ballet 3 (dim 9h15) Ballet 5 (dim 10h45)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!