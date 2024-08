Vin et fromage Tapis rouge

C'est l'heure de célébrer la fin de la session avec le célèbre party Vin et Fromage de l'AÉCSPUM!

Où : salle The Hook (1407 rue Saint-Alexandre, Montréal), une salle privée située au Quartier des spectacles ✨

Quand : *DATE CHANGÉE* vendredi 3 mai, dès 19h30. (Si vous aviez déjà acheté votre billet pour le 26 avril, il reste valide pour le 3 mai. Si vous n’êtes pas disponible le 3 mai, vous pouvez nous écrire un courriel au [email protected] et nous vous rembourserons le prix du billet.)

Thème : Tapis Rouge! Enfilez vos tenues drapées, satinées ou pailletées et soyez les stars de la soirée!

Au menu : vin, fromages et pizza à volonté, danse et célébration de la fin de la session avec vos collègues de tous les programmes des cycles sups en psycho!!

Billet d’entrée : 27$

Lien d’inscription : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/4cc54d6e-8c33-4fad-98e1-40c30c8b6d85 (vous recevrez votre billet par courriel).

C'est une soirée à ne pas manquer!

N’hésitez pas à nous écrire pour toutes questions!





* Alcool et nourriture à volonté jusqu’à épuisement des stocks. Le service d’alcool peut être refusé en cas d’intoxication. Nous vous invitons à consommer avec modération et à ne pas prendre le volant en état d’ébriété. Aussi, svp faire attention au verre qui vous sera donné!🍷 Nous aurons une quantité limitée de verres fournis sur place alors ne partez pas avec ceux-ci et ne les brisez pas 🙃

** Aucune forme de violence (physique, sexuelle, verbale ou autre) ne sera tolérée. Nous nous réservons le droit de sortir toute personne qui ferait montre de violence.

***En cas de dommage matériel, vous êtes tenu.e.s responsables des différentes mesures applicables, p.ex. frais de remplacement.