Club Élite Triathlon ☀️SUMMER / ÉTÉ 2026☀️12 semaines/weeks (22 Juin au 13 Sept. 2026)

Forfait triathlon complet ET ANNUEL (4 sessions de 12 semaines : 1280$, tous frais inclus)

Adultes et ados (secondaire)





Inclusions:

-plan hebdomadaire détaillé de tous les entraînements livré sur l'application gratuite Training Peaks. (Voir guide d'utilisation sur la page détails de l'événement)plan de musculation adapté au triathlon

-tous les entraînements de groupe (voir horaire)

- conférences Parlons Triathlon les 1er lundis du mois à 20h

- page Facebook privée des membres pour les communications (annulations des entraînements, nouveautés, informations importantes, etc.)





EXCLUSIONS:

- Adhésion OBLIGATOIRE à la Fédération Triathlon Québec (www.triathlonquebec.org)





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Complete ANNUAL Triathlon Package (4 sessions of 12 weeks : $1280, all fees included)

Adults & Youth (Highschool)





Includes:

Detailed weekly training plan delivered through the free TrainingPeaks app (see the event details page for the user guide)

Strength training program tailored specifically for triathlon

Access to all group training sessions (see schedule)

Let's Talk Triathlon educational sessions on the first Monday of every month at 8:00 PM

Access to a private members-only Facebook group for communications (training cancellations, updates, important information, etc.)

EXCLUSIONS: