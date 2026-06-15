Club Élite Triathlon ☀️SUMMER / ÉTÉ 2026☀️12 semaines/weeks (22 Juin au 13 Sept. 2026)

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À propos des adhésions
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Pas d'expiration
Forfait triathlon complet ET ANNUEL (4 sessions de 12 semaines : 1280$, tous frais inclus)
Adultes et ados (secondaire)
Inclusions:
-plan hebdomadaire détaillé de tous les entraînements livré sur l'application gratuite Training Peaks. (Voir guide d'utilisation sur la page détails de l'événement)plan de musculation adapté au triathlon
-tous les entraînements de groupe (voir horaire)
- conférences Parlons Triathlon les 1er lundis du mois à 20h
- page Facebook privée des membres pour les communications (annulations des entraînements, nouveautés, informations importantes, etc.)
EXCLUSIONS:
- Adhésion OBLIGATOIRE à la Fédération Triathlon Québec (www.triathlonquebec.org)
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Complete ANNUAL Triathlon Package (4 sessions of 12 weeks : $1280, all fees included)
Adults & Youth (Highschool)
Includes:
EXCLUSIONS:
Pas d'expiration
Forfait triathlon complet (345$, tous frais inclus)
Adultes et ados (secondaire)
Inclusions:
-plan hebdomadaire détaillé de tous les entraînements livré sur l'application gratuite Training Peaks. (Voir guide d'utilisation sur la page détails de l'événement)plan de musculation adapté au triathlon
-tous les entraînements de groupe (voir horaire)
- conférences Parlons Triathlon les 1er lundis du mois à 20h
- page Facebook privée des membres pour les communications (annulations des entraînements, nouveautés, informations importantes, etc.)
EXCLUSIONS:
- Adhésion OBLIGATOIRE à la Fédération Triathlon Québec (www.triathlonquebec.org)
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Complete Triathlon Package ($345, all fees included)
Adults & Youth (Highschool)
Includes:
EXCLUSIONS:
Pas d'expiration
Forfait Samedis seulement – Adultes et adolescents (secondaire)
(265 $, tous frais inclus)
Inclusions :
EXCLUSION :
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($265, all fees included)
Includes:
EXCLUSIONS:
Pas d'expiration
Inclusions :
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Pas d'expiration
- Frais d'adhésion OBLIGATOIRE à la Fédération Triathlon Québec
Inclusions :
EXCLUSIONS :
Includes:
EXCLUSIONS:
Pas d'expiration
Programme Enfants (niveau primaire) -> début le 4 julllet 2026 -> 10 semaines
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