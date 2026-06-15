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Club Élite Triathlon ☀️SUMMER / ÉTÉ 2026☀️12 semaines/weeks (22 Juin au 13 Sept. 2026)

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FORFAIT ANNUEL TRIATHLON / ANNUAL TRIATHLON
1 280 $

Pas d'expiration

Forfait triathlon complet ET ANNUEL (4 sessions de 12 semaines : 1280$, tous frais inclus)

Adultes et ados (secondaire)


Inclusions:

-plan hebdomadaire détaillé de tous les entraînements livré sur l'application gratuite Training Peaks. (Voir guide d'utilisation sur la page détails de l'événement)plan de musculation adapté au triathlon

-tous les entraînements de groupe (voir horaire)

- conférences Parlons Triathlon les 1er lundis du mois à 20h

- page Facebook privée des membres pour les communications (annulations des entraînements, nouveautés, informations importantes, etc.)


EXCLUSIONS:

- Adhésion OBLIGATOIRE à la Fédération Triathlon Québec (www.triathlonquebec.org)


🔸🔸🔸🔸


Complete ANNUAL Triathlon Package (4 sessions of 12 weeks : $1280, all fees included)

Adults & Youth (Highschool)


Includes:

  • Detailed weekly training plan delivered through the free TrainingPeaks app (see the event details page for the user guide)
  • Strength training program tailored specifically for triathlon
  • Access to all group training sessions (see schedule)
  • Let's Talk Triathlon educational sessions on the first Monday of every month at 8:00 PM
  • Access to a private members-only Facebook group for communications (training cancellations, updates, important information, etc.)

EXCLUSIONS:

Forfait Triathlon adultes et ados / Triathlon package
345 $

Pas d'expiration

Forfait triathlon complet (345$, tous frais inclus)

Adultes et ados (secondaire)


Inclusions:

-plan hebdomadaire détaillé de tous les entraînements livré sur l'application gratuite Training Peaks. (Voir guide d'utilisation sur la page détails de l'événement)plan de musculation adapté au triathlon

-tous les entraînements de groupe (voir horaire)

- conférences Parlons Triathlon les 1er lundis du mois à 20h

- page Facebook privée des membres pour les communications (annulations des entraînements, nouveautés, informations importantes, etc.)


EXCLUSIONS:

- Adhésion OBLIGATOIRE à la Fédération Triathlon Québec (www.triathlonquebec.org)


🔸🔸🔸🔸


Complete Triathlon Package ($345, all fees included)

Adults & Youth (Highschool)


Includes:

  • Detailed weekly training plan delivered through the free TrainingPeaks app (see the event details page for the user guide)
  • Strength training program tailored specifically for triathlon
  • Access to all group training sessions (see schedule)
  • Let's Talk Triathlon educational sessions on the first Monday of every month at 8:00 PM
  • Access to a private members-only Facebook group for communications (training cancellations, updates, important information, etc.)

EXCLUSIONS:

Forfait Samedis seulement adultes et ados / Saturdays-Only
265 $

Pas d'expiration

Forfait Samedis seulement – Adultes et adolescents (secondaire)
(265 $, tous frais inclus)

Inclusions :

  • Plan hebdomadaire des entraînements du samedi seulement, livré sur l’application gratuite TrainingPeaks (voir le guide d’utilisation sur la page des détails de l’événement ou sur notre site Web).
  • Programme de musculation adapté au triathlon.
  • Tous les entraînements de groupe du samedi à la piscine, à la plage et à la piste d’athlétisme.
  • Conférences Parlons Triathlon le premier lundi de chaque mois à 20 h.
  • Accès au groupe Facebook privé des membres pour les communications (obligatoire) : annulations d’entraînements, événements, nouveautés, informations importantes, etc.

EXCLUSION :


🔸🔸🔸🔸


Saturday-Only Package – Adults & Teens (Secondary School)

($265, all fees included)

Includes:

  • Weekly training plan for Saturday workouts only, delivered through the free TrainingPeaks app (see the user guide on the event details page or on our website)
  • Strength training program tailored specifically for triathlon
  • Access to all Saturday group training sessions at the pool, beach, and athletics track
  • Let's Talk Triathlon educational sessions on the first Monday of every month at 8:00 PM
  • Access to the private members-only Facebook group for communications (mandatory: training cancellations, events, updates, important announcements, etc.)

EXCLUSIONS:

Forfait Natation seulement Adultes et Ados / Swimming Only
265 $

Pas d'expiration

Forfait Natation seulement adultes et ados (sec.) (265$, tous frais inclus)

Inclusions :

  • Plan hebdomadaire des entraînements de natation seulement, livré sur l'application gratuite TrainingPeaks (voir le guide d'utilisation sur la page de détails de l'événement ou sur notre site Web)
  • Plan de musculation adapté au triathlon
  • Tous les entraînements de groupe à la piscine et à la plage
  • Conférences Parlons Triathlon le premier lundi de chaque mois à 20 h
  • Accès à la page Facebook privée des membres pour les communications (obligatoire : annulations, nouveautés, informations importantes, événements, etc.)

EXCLUSIONS :

  • Adhésion OBLIGATOIRE à Triathlon Québec

Swim-Only Package – Adults and Youth (High School) ($265, all fees included)

Includes:

  • Weekly swim-only training plan delivered through the free TrainingPeaks app (see the user guide on the event details page or on our website)
  • Strength training program adapted for triathlon
  • All group swim training sessions at the pool and beach
  • Let's Talk Triathlon educational sessions on the first Monday of every month at 8:00 PM
  • Access to the private members-only Facebook group for communications (mandatory: cancellations, updates, important information, events, etc.)

EXCLUSIONS:

  • Mandatory membership with Triathlon Québec
Forfait Plan d'entraînement seulement / Training Plan-Only
225 $

Pas d'expiration

- Frais d'adhésion OBLIGATOIRE à la Fédération Triathlon Québec

Forfait Plan d'entraînement (225$, tous frais compris)

Inclusions :

  • Plan hebdomadaire détaillé de tous les entraînements livré sur l'application gratuite TrainingPeaks (voir le guide d'utilisation sur la page de détails de l'événement ou sur notre site Web)
  • Plan de musculation adapté au triathlon
  • Conférences Parlons Triathlon le premier lundi de chaque mois à 20 h
  • Accès à la page Facebook privée des membres pour les communications

EXCLUSIONS :

  • Frais d'adhésion OBLIGATOIRES à Triathlon Québec

Training Plan Package (225$, all fees included)

Includes:

  • Detailed weekly training plan delivered through the free TrainingPeaks app (see the user guide on the event details page or on our website)
  • Strength training program tailored for triathlon
  • Let's Talk Triathlon educational sessions on the first Monday of every month at 8:00 PM
  • Access to the private members-only Facebook group for communications

EXCLUSIONS:

  • Mandatory membership fees for Triathlon Québec
Forfaits enfants
200 $

Pas d'expiration

Programme Enfants (niveau primaire) -> début le 4 julllet 2026 -> 10 semaines

  • Les jeunes sont admis dès l’âge de 6 ans, mais l’enfant doit être autonome à vélo et savoir nager 25 mètres de manière autonome.
  • Les activités ont lieu le samedi à la plage Jean Doré
  • Un minimum de 6 participants est requis pour que le programme ait lieu
  • Programme multisports adapté au développement à long terme de l'athlète

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