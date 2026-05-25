Adhésions et renouvellements

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À propos des adhésions
Valide jusqu'au 1 juin
Artiste professionnel·le (relève et établi·e) ou travailleureuse culturel·le (relève et établi·e). Cette catégorie peut inclure des artistes et travailleur·euse·s en voie de professionnalisation.
— Droit de vote
— Participation aux comités de recommandation
N.B.: Les nouvelles demandes d’adhésion comme membre actif·ve nécessitent l’envoi d’un dossier au conseil d’administration. Merci de transmettre votre dossier compressé (.zip, max 5 Mo) à [email protected].
Le dossier doit inclure :
– CV
– Lettre d’intention
– Texte de démarche (artistes seulement)
– Dossier visuel (artistes seulement)
Renouvellement annuel le: 2 juin
Artiste professionnel·le (relève et établi·e) ou travailleureuse culturel·le (relève et établi·e). Cette catégorie peut inclure des artistes et travailleur·euse·s en voie de professionnalisation.
— Droit de vote
— Participation aux comités de recommandation
Renouvellement annuel le: 1 juin
— Participation aux comités de recommandation
—
N.B. Pour devenir membre de soutien, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse [email protected] comprenant les informations suivantes:
Renouvellement annuel le: 1 juin
— Participation aux comités de recommandation
—
N.B. Pour devenir membre corporatif·ve, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse [email protected] comprenant les informations suivantes:
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