Verticale — centre d'artistes

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Verticale — centre d'artistes

À propos des adhésions

Adhésions et renouvellements

Nouvelle adhésion — Membre actif·ve
20 $

Valide jusqu'au 1 juin

Artiste professionnel·le (relève et établi·e) ou travailleureuse culturel·le (relève et établi·e). Cette catégorie peut inclure des artistes et travailleur·euse·s en voie de professionnalisation.

— Droit de vote

— Participation aux comités de recommandation


N.B.: Les nouvelles demandes d’adhésion comme membre actif·ve nécessitent l’envoi d’un dossier au conseil d’administration. Merci de transmettre votre dossier compressé (.zip, max 5 Mo) à [email protected].

Le dossier doit inclure :
– CV
– Lettre d’intention
– Texte de démarche (artistes seulement)
– Dossier visuel (artistes seulement)

Renouvellement — Membre actif·ve
20 $

Renouvellement annuel le: 2 juin

Artiste professionnel·le (relève et établi·e) ou travailleureuse culturel·le (relève et établi·e). Cette catégorie peut inclure des artistes et travailleur·euse·s en voie de professionnalisation.

— Droit de vote

— Participation aux comités de recommandation

Membre de soutien
20 $

Renouvellement annuel le: 1 juin

— Participation aux comités de recommandation


N.B. Pour devenir membre de soutien, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse [email protected] comprenant les informations suivantes:

  • Nom et coordonnées complètes, incluant le numéro de téléphone
  • Souhaitez-vous faire du bénévolat ? Si oui, qu’est-ce qui vous intéresse (conseil d’administration, comités, accueil, montage/démontage, médiation, recherche de commandites, développement philanthropique, etc.) ?


Membre corporatif·ve
100 $

Renouvellement annuel le: 1 juin

— Participation aux comités de recommandation



N.B. Pour devenir membre corporatif·ve, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse [email protected] comprenant les informations suivantes:

  • Nom et coordonnées complètes, incluant le numéro de téléphone
  • Le nom de votre organisation
  • Souhaitez-vous faire du bénévolat ? Si oui, qu’est-ce qui vous intéresse (conseil d’administration, comités, accueil, montage/démontage, médiation, recherche de commandites, développement philanthropique, etc.) ?


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