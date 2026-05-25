Adhésions et renouvellements

Artiste professionnel·le (relève et établi·e) ou travailleureuse culturel·le (relève et établi·e). Cette catégorie peut inclure des artistes et travailleur·euse·s en voie de professionnalisation.

— Droit de vote

— Participation aux comités de recommandation





N.B.: Les nouvelles demandes d’adhésion comme membre actif·ve nécessitent l’envoi d’un dossier au conseil d’administration. Merci de transmettre votre dossier compressé (.zip, max 5 Mo) à [email protected].

Le dossier doit inclure :

– CV

– Lettre d’intention

– Texte de démarche (artistes seulement)

– Dossier visuel (artistes seulement)