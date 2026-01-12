Agrégat, Adhésions du centre d'artistes

Les membres sont le cœur des actions et de la gouvernance d’Agrégat. En plus de soutenir la mission de l’organisme, ils participent activement au développement des projets lors de l’assemblée annuelle ainsi que lors de séances trimestrielles d’idéation. La gouvernance de notre centre d’artistes est majoritairement entre les mains des membres artistes, qui ont également accès à des résidences et à des expositions qui leur sont réservées.

Soutenez la mission pour 15 $

Votre abonnement sera valide jusqu’au 30 janvier de l’année prochaine. Un mois avant la date de renouvellement, vous recevrez un courriel d’avis vous permettant soit de renouveler votre adhésion, soit de choisir de ne pas la reconduire.

Pour les membres artistes, nous vous demandons d’envoyer votre CV artistique à l’adresse [email protected] afin que nous puissions évaluer votre dossier.