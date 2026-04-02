V.I.P ALBRO (2 jours /2 days)

À propos de cet événement
Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0
Passe V.I.P. ALBRO – 2 jours
Prévente: $90 Régulier: $130 ( -30% )
Vivez le cœur du festival international avec Dan & Kelly Albro et vos professeurs invités du Québec.
Inclut :
Important :
Boîte à lunch Mishnock Barn – Workshop #1 Vendredi $10
Ajoutez la boîte à lunch officielle Mishnock Barn pour le Workshop #1 du vendredi matin.
Important :
Boîte à lunch Mishnock Barn – Workshop #2 Samedi $10
Ajoutez la boîte à lunch officielle Mishnock Barn pour le Workshop #2 du samedi matin.
Important :
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