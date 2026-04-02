V.I.P ALBRO (2 jours /2 days)

Passe V.I.P. ALBRO – 2 jours

Prévente: $90 Régulier: $130 ( -30% )

Vivez le cœur du festival international avec Dan & Kelly Albro et vos professeurs invités du Québec.





Inclut :

Vendredi complet – Workshop #1 + après-midi + soirée

Samedi complet – Workshop #2 + après-midi + soirée

Accès prioritaire #2 à la salle de danse

Important :