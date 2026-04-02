Organisé par

Festival "Ça danse en Country"

À propos de cet événement

V.I.P ALBRO (2 jours /2 days)

1517 19e Rue A

Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0

V.I.P ALBRO
90 $
Disponible jusqu'au 24 juin

Passe V.I.P. ALBRO – 2 jours

Prévente: $90 Régulier: $130 ( -30% )
Vivez le cœur du festival international avec Dan & Kelly Albro et vos professeurs invités du Québec.


Inclut :

  • Vendredi complet – Workshop #1 + après-midi + soirée
  • Samedi complet – Workshop #2 + après-midi + soirée
  • Accès prioritaire #2 à la salle de danse

Important :

  • Prévente en ligne seulement – quantité limitée
  • Accès priorité #1 garantie pour les détenteur de la passe "Ultime Weekend"
  • Billet échangé contre bracelet officiel à l’entrée
  • Optionnel : Boite à lunch "Mishnock Barn" vendu ci-bas.
Boîte à Lunch Mishnock’s Barn WORKSHOP #1 Vendredi
10 $
Disponible jusqu'au 24 juin

Boîte à lunch Mishnock Barn – Workshop #1 Vendredi $10


Ajoutez la boîte à lunch officielle Mishnock Barn pour le Workshop #1 du vendredi matin.

Important :

  • Valide seulement avec un billet ou une passe incluant le workshop
  • Ce billet ne peut pas être acheté seul
  • Quantité limitée – réservation recommandée
Boîte à Lunch Mishnock’s -WORKSHOP #2 Samedi –
10 $
Disponible jusqu'au 24 juil.

Boîte à lunch Mishnock Barn – Workshop #2 Samedi $10


Ajoutez la boîte à lunch officielle Mishnock Barn pour le Workshop #2 du samedi matin.

Important :

  • Valide seulement avec un billet ou une passe incluant le workshop
  • Ce billet ne peut pas être acheté seul
  • Quantité limitée – réservation recommandée

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