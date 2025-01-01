Festival "Ça danse en Country"

Engl / Fr site :Offrir une expérience de danse Country & Pop unique au Québec avec les meilleurs professeurs régionaux et vedettes chorégraphes Dan & Kelly Albro, en générant des retombées positives pour les organismes de nos régions.

Our mission: Offer a festive and unique Country & Pop dance experience in Quebec with the best regional teachers and star choreographers Dan & Kelly Albro, while generating positive benefits for the organizations in our region





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