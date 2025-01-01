Festival "Ça danse en Country"

Festival "Ça danse en Country"

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Notre mission

Engl / Fr site :Offrir une expérience de danse Country & Pop unique au Québec avec les meilleurs professeurs régionaux et vedettes chorégraphes Dan & Kelly Albro, en générant des retombées positives pour les organismes de nos régions.

Our mission: Offer a festive and unique Country & Pop dance experience in Quebec with the best regional teachers and star choreographers Dan & Kelly Albro, while generating positive benefits for the organizations in our region


5 choix ci-bas / 5 choices below

Événements
Événements
#4 Workshops /Ateliers Danse Vendredi AM ou Samedi AM avec Dan & Kelly Albro
Événement
#4 Workshops /Ateliers Danse Vendredi AM ou Samedi AM avec Dan & Kelly Albro
juil. 24, 10:00 AM - juil. 25, 12:30 PM UTC−4
1517 19e Rue A, Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0, Canada
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Souper Samedi soir Cotton Eye BBQ
Événement
Souper Samedi soir Cotton Eye BBQ
juil. 25, 5:00 - 6:00 PM UTC−4
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#3 Passe 1 journée: Vendredi ou Samedi / Daily Pass Friday or Saturday
Événement
#3 Passe 1 journée: Vendredi ou Samedi / Daily Pass Friday or Saturday
juil. 24, 10:00 AM - juil. 25, 11:55 PM UTC−4
1517 19e Rue A, Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0, Canada
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#5 Espaces VR's / RV's Spaces
Événement
#5 Espaces VR's / RV's Spaces
juil. 23, 4:00 PM - juil. 26, 5:30 PM UTC−4
1517 19e Rue A, Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0
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#2 V.I.P ALBRO "Vendredi + Samedi"
Événement
#2 V.I.P ALBRO "Vendredi + Samedi"
juil. 23, 4:00 PM - juil. 26, 5:30 PM UTC−4
1517 19e Rue A, Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0
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#1 ULTIME WEEKEND / WEEKEND ULTIMATE
Événement
#1 ULTIME WEEKEND / WEEKEND ULTIMATE
juil. 23, 4:00 PM - juil. 26, 5:30 PM UTC−4
1517 19e Rue A, Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0
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Notre site web

https://dansecountryquebec.com/

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