APE Sophie Morigeau

Passeport pour les Kootenays est une collection de coupons et de bons provenant d'entreprises et de services de la région de Kootenay. De Creston à Fernie, de Grand Forks à Nelson. C'est un excellent moyen de mettre en lumière les entreprises qui sont dans la communauté.
Le Passeport est à 50 $ et si vous commandez via notre site, vous soutiendrez la collecte de fonds de nos élèves pour leur échange scolaire en français tout en économisant 10 $, car le Passeport est à 60 $ directement sur leur page d'accueil.
Pour voir certaines des entreprises répertoriées, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour voir l'index.
Ingrédients de la Tourtière à la viande : porc, bœuf, veau, pomme de terre, oignon, ail, chapelure et épices
Tourtière à la viande : porc, bœuf, veau, pommes de terre, oignons, l'ail, chapelure et épices
Tourtière végétarienne : champignons, pois chiches, oignon, ail, chapelure et épices
Tourtière végétarienne : champignons, pois chiches, oignons, ail, chapelure, et des épices
La compagnie de café Seven Summits est un torréfacteur de café et un producteur de thé de Kootenay à Rossland, en Colombie-Britannique.
Un espresso corsé et intense avec des grains d'Éthiopie et du Nicaragua. Attendez-vous à des notes riches de cacao et de caramel, magnifiquement finies avec une touche lumineuse de cerise. Procédé lavé pour une tasse propre et puissante.
La compagnie de café Seven Summits est un torréfacteur de café et un producteur de thé de Kootenay à Rossland, en Colombie-Britannique.
Un espresso équilibré de torréfaction moyenne mélangeant Éthiopie et Nicaragua. Ce café lavé et propre offre des notes délicieuses de douceur, de cacao lisse et une légère touche de pomme.
Seven Summits Coffee Company est un torréfacteur de café et producteur de thé de Kootenay à Rossland, en Colombie-Britannique.
Un thé noir traditionnel du Sri Lanka. Les feuilles riches sont magnifiquement infusées avec de l'huile de Bergamote naturelle, créant une tasse enivrante, aromatique et revigorante.
Seven Summits Coffee Company est un torréfacteur de café et producteur de thé de Kootenay à Rossland, en Colombie-Britannique.
Un mélange de thé noir exotique provenant d'Inde et du Sri Lanka. Il est agrémenté de crème de vanille de Madagascar et d'une symphonie d'épices de la côte de Malabar, dont la cannelle et le clou de girofle. Fini avec une touche de gingembre chaud et de cardamome sucrée.
Seven Summits Coffee Company est un torréfacteur de café et producteur de thé de Kootenay à Rossland, en Colombie-Britannique.
Un thé herbal vibrant et pur fabriqué exclusivement avec des feuilles de menthe poivrée de l'État de Washington, aux États-Unis. Découvrez les notes intensément piquantes, fraîches et fraîches, offrant une finition mentholée rafraîchissante.
Seven Summits Coffee Company est un torréfacteur de café et producteur de thé de Kootenay à Rossland, en Colombie-Britannique.
Ce thé vert exquis de la province de Jiangxi en Chine est parfumé avec des fleurs de minuit, impartant un caractère abondant et enivrant de jasmin sur une base légère et saisonnière. Ingrédients : thé vert, pétales de jasmin.
Choisissez parmi les deux modèles et la taille S/M ou M/L pour votre ensemble · Choisissez parmi les deux modèles et la taille S/M ou M/L pour votre ensemble
Fernie Roasting Company est un torréfacteur de café local à Fernie, en Colombie-Britannique. Ce café est un mélange moyennement torréfié de Colombie.
Notes : Doux, fruité sucré Élévation : 1200-2000m Traitement : Lavé Séché au soleil
Fernie Roasting Company est un torréfacteur de café local à Fernie, en Colombie-Britannique. Cette infusion est un café noir de Colombie.
Notes: Caramel doux et fumé lisse Altitude: 1200-2000m Traitement: Lavé Séché au soleil
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!