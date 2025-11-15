APE Sophie Morigeau

Passeport pour les Kootenays est une collection de coupons et de bons provenant d'entreprises et de services de la région de Kootenay. De Creston à Fernie, de Grand Forks à Nelson. C'est un excellent moyen de mettre en lumière les entreprises qui sont dans la communauté.





Le Passeport est à 50 $ et si vous commandez via notre site, vous soutiendrez la collecte de fonds de nos élèves pour leur échange scolaire en français tout en économisant 10 $, car le Passeport est à 60 $ directement sur leur page d'accueil.





Pour voir certaines des entreprises répertoriées, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour voir l'index.





https://passporttothekootenays.site/