L’Association des parents d'élèves École Sophie-Morigeau (APESM)
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Our mission

L’Association des parents d'élèves École Sophie-Morigeau (APESM) supports the Francophone culture and enhances student experiences through events and activities, fostering community engagement and educational success for children at École Sophie-Morigeau.
Past events
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♥ Voyage à France Raffle ♥ France Trip Raffle ♥
Raffle
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Mar 21, 12:00 AM - Apr 23, 9:00 AM MDT
Cabane à Sucre (Sugar Shack) -- Sponsored by EVR
Event
Cabane à Sucre (Sugar Shack) -- Sponsored by EVR
Apr 3, 3:00 PM - Apr 6, 11:00 PM MDT
491 1st Ave, Fernie, BC V0B 1M0, Canada
ESM Voyage en France - 5e, 6e, & 7e année
Event
ESM Voyage en France - 5e, 6e, & 7e année
Nov 17, 4:00 PM - Dec 31, 8:00 PM MST
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