L’Association des parents d'élèves École Sophie-Morigeau (APESM)

Organisé par

L’Association des parents d'élèves École Sophie-Morigeau (APESM)

À propos de cet événement

<span>APE Sophie Morigeau Campagne de collecte de fonds</span>

Don-France Trip
10 $

Les fonds de votre don sont dirigés vers le voyage d'échange annuel en France pour les élèves de 5e et 6e année

Don-France Trip
25 $

Les fonds de votre don sont dirigés vers le voyage d'échange annuel en France pour les élèves de 5e et 6e année

Don-France Trip
50 $

Les fonds de votre don sont dirigés vers le voyage d'échange annuel en France pour les élèves de 5e et 6e année

Don-France Trip
100 $

Les fonds de votre don sont dirigés vers le voyage d'échange annuel en France pour les élèves de 5e et 6e année

Donation-Voyage en France
250 $

Vos dons sont dirigés vers le voyage d'échange annuel en France pour les élèves de 5ème et 6ème année

Donnez ce que vous pouvez - Voyage en France
Gratuit

Vos dons sont dirigés vers le voyage d'échange annuel en France pour les élèves de 5ème et 6ème année

Ajouter un don pour L’Association des parents d'élèves École Sophie-Morigeau (APESM)

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!