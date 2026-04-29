Cabaret Jazz L'Entracte O.S.B.L.

Organisé par

Cabaret Jazz L'Entracte O.S.B.L.

À propos de cet événement

Auguste Quartet - Particules sonores

1112 Rue Sainte-Catherine O

Montréal, QC H3B 1H5, Canada

Admission générale
20 $

Nous vous conseillons d'arriver au moins 20 minutes à l'avance afin de vous assurer une place de choix.

Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur.

Il est strictement interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons de l'extérieur.

Merci de nous avoir fait confiance pour votre sortie culturelle!

Étudiant
15 $

Pensez à apporter votre carte étudiante ! Le statut sera vérifié à l'entrée, et la différence sera facturée en l'absence de preuve valide.


Nous vous conseillons d'arriver au moins 20 minutes à l'avance afin de vous assurer une place de choix.

Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur.

Il est strictement interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons de l'extérieur.

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