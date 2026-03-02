Bâtir les ponts (Building Bridges)

Ce tarif est par personne et s’applique à toute personne née le 5 juin 2024 ou avant. Ce billet est destiné aux participants qui ne détiennent pas actuellement d’adhésion individuelle ou familiale à CanPCU+. Une adhésion à CanPCU+ peut permettre d’économiser jusqu’à 50 $ par personne sur l’inscription, ce qui dépasse le coût de la plupart des adhésions. Si vous détenez une adhésion valide, vous pourriez être admissible au tarif membre.

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