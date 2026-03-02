Canadian PKU and Allied Disorders (CanPKU+)
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Bâtir les ponts (Building Bridges)

1212 Rue Panet

Montréal, QC H2L 2Y7, Canada

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Membres
50 $
Ce tarif est par personne et s’applique à toute personne née le 5 juin 2024 ou avant. Pour bénéficier de ce tarif, la personne inscrite doit détenir une adhésion individuelle ou familiale valide à CanPCU+. À défaut, la différence entre ce tarif et le tarif non-membre sera facturée.
Non Membres
150 $
Ce tarif est par personne et s’applique à toute personne née le 5 juin 2024 ou avant. Ce billet est destiné aux participants qui ne détiennent pas actuellement d’adhésion individuelle ou familiale à CanPCU+. Une adhésion à CanPCU+ peut permettre d’économiser jusqu’à 50 $ par personne sur l’inscription, ce qui dépasse le coût de la plupart des adhésions. Si vous détenez une adhésion valide, vous pourriez être admissible au tarif membre.
Billet Bébé - Tout-Petit
20 $
Ce billet est destiné aux nourrissons et tout-petits de moins de 2 ans (nés après le 5 juin 2024). Une preuve de date de naissance sera requise lors de l’enregistrement afin de bénéficier de ce tarif. Ce tarif est le même pour les membres et les non-membres de CanPCU+.

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