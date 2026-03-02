Bâtir les ponts (Building Bridges)

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Membres
50 $
Ce tarif est par personne et s’applique à toute personne née le 5 juin 2024 ou avant. Pour bénéficier de ce tarif, la personne inscrite doit détenir une adhésion individuelle ou familiale valide à CanPCU+. À défaut, la différence entre ce tarif et le tarif non-membre sera facturée.
Ce tarif est par personne et s’applique à toute personne née le 5 juin 2024 ou avant. Pour bénéficier de ce tarif, la personne inscrite doit détenir une adhésion individuelle ou familiale valide à CanPCU+. À défaut, la différence entre ce tarif et le tarif non-membre sera facturée.
Non Membres
150 $
Ce tarif est par personne et s’applique à toute personne née le 5 juin 2024 ou avant. Ce billet est destiné aux participants qui ne détiennent pas actuellement d’adhésion individuelle ou familiale à CanPCU+. Une adhésion à CanPCU+ peut permettre d’économiser jusqu’à 50 $ par personne sur l’inscription, ce qui dépasse le coût de la plupart des adhésions. Si vous détenez une adhésion valide, vous pourriez être admissible au tarif membre.
Ce tarif est par personne et s’applique à toute personne née le 5 juin 2024 ou avant. Ce billet est destiné aux participants qui ne détiennent pas actuellement d’adhésion individuelle ou familiale à CanPCU+. Une adhésion à CanPCU+ peut permettre d’économiser jusqu’à 50 $ par personne sur l’inscription, ce qui dépasse le coût de la plupart des adhésions. Si vous détenez une adhésion valide, vous pourriez être admissible au tarif membre.
Billet Bébé - Tout-Petit
20 $
Ce billet est destiné aux nourrissons et tout-petits de moins de 2 ans (nés après le 5 juin 2024). Une preuve de date de naissance sera requise lors de l’enregistrement afin de bénéficier de ce tarif. Ce tarif est le même pour les membres et les non-membres de CanPCU+.
Ce billet est destiné aux nourrissons et tout-petits de moins de 2 ans (nés après le 5 juin 2024). Une preuve de date de naissance sera requise lors de l’enregistrement afin de bénéficier de ce tarif. Ce tarif est le même pour les membres et les non-membres de CanPCU+.
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