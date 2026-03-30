L'Avant-Garde En Santé Mentale

Organisé par

L'Avant-Garde En Santé Mentale

À propos de cet événement

Changer le regard pour changer les gestes.

500 Rue Saint-Laurent

La Prairie, QC J5R 5X2, Canada

Tarif général
60 $

Pour toute personne souhaitant prendre part à la journée et contribuer à la réflexion collective.
Inclut une boîte à lunch pour le dîner.

Tarif milieu communautaire (OBNL)
40 $

Pour les personnes travaillant au sein d’un organisme communautaire.
Ce tarif vise à favoriser l’accès aux acteurs du milieu.
Inclut une boîte à lunch pour le dîner.

Contribution libre – personnes concernées
Payez ce que vous pouvez

Pour les personnes directement concernées par les enjeux abordés.
Aucune contribution n’est requise. Si vous souhaitez soutenir l’événement, une contribution volontaire est possible.
Inclut une boîte à lunch pour le dîner.

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