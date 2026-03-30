Changer le regard pour changer les gestes.

À propos de cet événement
Pour toute personne souhaitant prendre part à la journée et contribuer à la réflexion collective.
Inclut une boîte à lunch pour le dîner.
Pour les personnes travaillant au sein d’un organisme communautaire.
Ce tarif vise à favoriser l’accès aux acteurs du milieu.
Inclut une boîte à lunch pour le dîner.
Pour les personnes directement concernées par les enjeux abordés.
Aucune contribution n’est requise. Si vous souhaitez soutenir l’événement, une contribution volontaire est possible.
Inclut une boîte à lunch pour le dîner.
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