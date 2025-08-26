Prêt·e à devenir partenaire ?

🥇 Commanditaire Platine — 30 000 $ et plus item
CA$30,000

Vous êtes un moteur du changement.

En tant que commanditaire Platine, vous êtes partenaire principal du projet. Votre contribution permet de transformer notre vision en réalité. Vous bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle pendant toute la durée du projet et lors de notre grande soirée d’inauguration.

Avantages :

  • Présence majeure sur nos médias (site web, réseaux sociaux, infolettres, événements)
  • Mention et prise de parole lors de l’inauguration
  • Activation de marque dédiée
  • Logo sur panneau permanent à l’entrée du CPE
  • Visite privée de l’installation
  • Avantage fiscal possible (commandite ou don)
🥈 Commanditaire Or — 15 000 $ item
CA$15,000

Vous jouez un rôle-clé dans la construction d’un milieu exemplaire.

Votre appui permet la mise en place d’espaces novateurs et accessibles. Vous bénéficiez d’une présence constante dans nos communications et événements.

Avantages :

  • Visibilité sur notre site web, nos infolettres et réseaux sociaux
  • Logo et mention sur nos supports imprimés
  • Remerciements lors d’événements clés
  • Visite des installations avec l’équipe
  • Avantage fiscal possible
🥉 Commanditaire Argent — 5 000 $ item
CA$5,000

Vous semez des graines durables dans le cœur de notre communauté.

Votre soutien nous permet d’aménager des espaces sensibles et sensoriels pour les enfants. Vous profitez d’une belle visibilité locale et d’un lien direct avec nos familles.

Avantages :

  • Logo sur notre site pendant un an
  • Remerciements sur les réseaux sociaux et dans nos infolettres
  • Mention lors de nos événements communautaires
  • Visite du CPE
  • Avantage fiscal possible
🏅 Commanditaire Bronze — 1 500 $ item
CA$1,500

Chaque geste compte.

Votre contribution, accessible mais significative, contribue concrètement à l’achat d’équipement ou à l’aménagement de la cour nature. Vous êtes reconnu publiquement comme allié de notre mission.

Avantages :

  • Mention de votre entreprise dans nos infolettres et événements
  • Logo sur notre site web
  • Remerciement sur nos réseaux sociaux
  • Visite du CPE
  • Avantage fiscal possible
