Prêt·e à devenir partenaire ?

Vous êtes un moteur du changement.
En tant que commanditaire Platine, vous êtes partenaire principal du projet. Votre contribution permet de transformer notre vision en réalité. Vous bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle pendant toute la durée du projet et lors de notre grande soirée d’inauguration.
Avantages :
Vous jouez un rôle-clé dans la construction d’un milieu exemplaire.
Votre appui permet la mise en place d’espaces novateurs et accessibles. Vous bénéficiez d’une présence constante dans nos communications et événements.
Avantages :
Vous semez des graines durables dans le cœur de notre communauté.
Votre soutien nous permet d’aménager des espaces sensibles et sensoriels pour les enfants. Vous profitez d’une belle visibilité locale et d’un lien direct avec nos familles.
Avantages :
Chaque geste compte.
Votre contribution, accessible mais significative, contribue concrètement à l’achat d’équipement ou à l’aménagement de la cour nature. Vous êtes reconnu publiquement comme allié de notre mission.
Avantages :
