Cpe La Galijode

🤝 Devenez partenaire de La Galijode : bien plus qu’une commanditeS’associer à La Galijode, c’est soutenir un projet qui fait une vraie différence — aujourd’hui et pour les générations à venir.Notre nouveau CPE, situé au coin de Beaubien et 21e avenue, vise à offrir un milieu de garde inclusif, écologique, accessible, et ancré dans son quartier. C’est un projet mobilisateur, porteur de sens, et surtout : profondément humain.En devenant commanditaire, vous ne financez pas seulement un bâtiment.Vous investissez dans la petite enfance, dans l’équité, dans la créativité, dans la résilience de notre communauté.Et en retour?Une visibilité concrète, locale, valorisante. Une occasion unique d’associer votre marque à des valeurs fortes : engagement social, éducation, famille, environnement.Faites rayonner votre entreprise tout en changeant le monde, un enfant à la fois.📩 Contactez-nous pour discuter d’un partenariat sur mesure : [email protected]