Cpe La Galijode

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Notre mission

Enraciné dans sa communauté, La Galijode offre un milieu dynamique, inclusif et durable, où les familles et l’équipe collaborent pour permettre à chaque enfant de vivre pleinement la petite enfance.
Événements passés
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Marché de Noël
Personnalisé
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nov. 21, 4:00 PM - déc. 11, 8:00 PM UTC−5
6315 13e Ave., Montréal, QC H1X 2Y6, Canada
Encan silencieux du CPE Galijode
Enchères
Encan silencieux du CPE Galijode
déc. 6, 10:00 PM UTC−5
6315 13e Ave., Montréal, QC H1X 2Y6, Canada
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🤝 Devenez partenaire de La Galijode : bien plus qu’une commanditeS’associer à La Galijode, c’est soutenir un projet qui fait une vraie différence — aujourd’hui et pour les générations à venir.Notre nouveau CPE, situé au coin de Beaubien et 21e avenue, vise à offrir un milieu de garde inclusif, écologique, accessible, et ancré dans son quartier. C’est un projet mobilisateur, porteur de sens, et surtout : profondément humain.En devenant commanditaire, vous ne financez pas seulement un bâtiment.Vous investissez dans la petite enfance, dans l’équité, dans la créativité, dans la résilience de notre communauté.Et en retour?Une visibilité concrète, locale, valorisante. Une occasion unique d’associer votre marque à des valeurs fortes : engagement social, éducation, famille, environnement.Faites rayonner votre entreprise tout en changeant le monde, un enfant à la fois.📩 Contactez-nous pour discuter d’un partenariat sur mesure : [email protected]
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Découvrez notre boutique « Merch La Galijode » !En achetant nos articles, vous supportez directement nos programmes d'éducation pour la petite enfance. Chaque achat aide à créer un environnement chaleureux et stimulant pour nos enfants, promouvant la créativité et le bien-être social.Joignez-vous à nous pour faire une réelle différence dans la vie quotidienne de nombreuses familles. Votre contribution favorise un espace sécuritaire et accueillant pour chaque enfant.
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