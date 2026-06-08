Fondation Maman, BB & Co.

Organisé par

Fondation Maman, BB & Co.

À propos de cet événement

Conférence Au-delà des mots - Quand notre enfant traverse la différence

3700 Boulevard Notre Dame

Laval, QC H7V 1R5, Canada

Membre
40 $

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Non-membre + adhésion
110 $

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✨ Et si vous êtes maman : la chance de gagner un makeover transformation complet !

Le billet n'est pas remboursable.

Non-membre
50 $

Le billet n'est pas remboursable.

Halte- Garderie
15 $
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