Programme de langues, d’art et musique.

À propos des adhésions
Renouvellement mensuel
Modalité en ligne / présentielle
80 $ par mois – 2 cours par semaine (1h30 chacun)
Renouvellement mensuel
Modalité en ligne / présentielle
40 $ par mois – 1 cours par semaine (1h30)
Renouvellement mensuel
Jeunes artistes âgés de 13 à 17 ans,
Chez CALM, nous croyons que chaque personne porte en elle une étincelle artistique. Nous vous offrons un espace bienveillant, stimulant et inclusif pour explorer votre talent, développer vos compétences et vous exprimer librement à travers l’art.
Nos cours se déroulent en petits groupes, favorisant un accompagnement personnalisé.
Tout le matériel nécessaire est fourni, et aucune expérience préalable n’est requise — seulement la curiosité et l’envie de créer.
Renouvellement mensuel
Jeunes artistes âgés de 8 à 12 ans,
Chez CALM, nous croyons que chaque personne porte en elle une étincelle artistique. Nous vous offrons un espace bienveillant, stimulant et inclusif pour explorer votre talent, développer vos compétences et vous exprimer librement à travers l’art.
Nos cours se déroulent en petits groupes, favorisant un accompagnement personnalisé.
Tout le matériel nécessaire est fourni, et aucune expérience préalable n’est requise — seulement la curiosité et l’envie de créer.
Renouvellement mensuel
Jeunes artistes âgés de 8 à 17 ans,
Chez CALM, nous offrons un espace bienveillant où les jeunes peuvent explorer leur talent, développer de nouvelles compétences et s'exprimer à travers la musique. Chaque cours est conçu pour offrir une expérience personnalisée en petits groupes, dans un cadre stimulant et sécuritaire.
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