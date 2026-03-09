Programme de langues, d’art et musique.

Jeunes artistes âgés de 13 à 17 ans,





Chez CALM, nous croyons que chaque personne porte en elle une étincelle artistique. Nous vous offrons un espace bienveillant, stimulant et inclusif pour explorer votre talent, développer vos compétences et vous exprimer librement à travers l’art.

Nos cours se déroulent en petits groupes, favorisant un accompagnement personnalisé.

Tout le matériel nécessaire est fourni, et aucune expérience préalable n’est requise — seulement la curiosité et l’envie de créer.