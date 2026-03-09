Calm centre des Arts et des Langues de Montréal

Offert par

Calm centre des Arts et des Langues de Montréal

À propos des adhésions

Programme de langues, d’art et musique.

Cours de langues | 2 cours par semaine
80 $

Renouvellement mensuel

Modalité en ligne / présentielle

80 $ par mois – 2 cours par semaine (1h30 chacun)

Cours de Langues | 1 cours par semaine
40 $

Renouvellement mensuel

Modalité en ligne / présentielle

40 $ par mois – 1 cours par semaine (1h30)

cours d'art - ados 4h par semaine
80 $

Renouvellement mensuel

Jeunes artistes âgés de 13 à 17 ans,


Chez CALM, nous croyons que chaque personne porte en elle une étincelle artistique. Nous vous offrons un espace bienveillant, stimulant et inclusif pour explorer votre talent, développer vos compétences et vous exprimer librement à travers l’art.

Nos cours se déroulent en petits groupes, favorisant un accompagnement personnalisé. 

Tout le matériel nécessaire est fourni, et aucune expérience préalable n’est requise — seulement la curiosité et l’envie de créer.

cours d'art - enfant 2h par semaine
40 $

Renouvellement mensuel

Jeunes artistes âgés de 8 à 12 ans,


Chez CALM, nous croyons que chaque personne porte en elle une étincelle artistique. Nous vous offrons un espace bienveillant, stimulant et inclusif pour explorer votre talent, développer vos compétences et vous exprimer librement à travers l’art.

Nos cours se déroulent en petits groupes, favorisant un accompagnement personnalisé. 

Tout le matériel nécessaire est fourni, et aucune expérience préalable n’est requise — seulement la curiosité et l’envie de créer.

Cours de musique - Enf 1h par semaine
40 $

Renouvellement mensuel

Jeunes artistes âgés de 8 à 17 ans,


Chez CALM, nous offrons un espace bienveillant où les jeunes peuvent explorer leur talent, développer de nouvelles compétences et s'exprimer à travers la musique. Chaque cours est conçu pour offrir une expérience personnalisée en petits groupes, dans un cadre stimulant et sécuritaire.

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