Calm centre des Arts et des Langues de Montréal

Adhésion

Programme de langues, d’art et musique.

Nos cours ont une approche entièrement conversationnelle : ils sont ludiques, pratiques etconçus pour que vous vous sentiez plus à l'aise pour parler dès le premier cours.Après chaque séance, vous repartirez plus confiant et avec le sourire.Modalité en ligne / présentielle80 $ par mois – 2 cours par semaine (1h30 chacun) 40 $ par mois – 1 cours par semaine (1h30) • Vous recevrez votre certificat de participation après avoir suivi 16 semaines consécutives d'ateliers. • En assistant à nos cours, vous aidez directement +50 jeunes à accéder à des ateliers d'art et de musique.• Le Centre des arts et des langues de Montréal (CALM) est un organisme à but non lucratif. Votre participation fait donc une réelle différence dans la communauté.