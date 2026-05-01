Calm centre des Arts et des Langues de Montréal
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Notre mission

Le Calm Centre des Arts et des Langues de Montréal soutient l'intégration culturelle par les arts et les langues, créant des espaces d'apprentissage inclusifs pour renforcer la confiance et l'engagement social des communautés, en particulier des jeunes.
Événements
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Immersion et Intégration Jeunesse
Personnalisé
Immersion et Intégration Jeunesse
mai 1, 12:00 AM - juin 15, 12:00 AM UTC−4
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Gala - Talent Jeunesse 2026
Événement
Gala - Talent Jeunesse 2026
nov. 29, 2:00 - 7:00 PM UTC−5
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En devenant membre du CALM, vous soutenez un lieu où les arts et les langues aident les jeunes à prendre confiance, à s’exprimer et à rester engagés à l’école 🎭📚.Votre adhésion renforce nos ateliers, nos cours de langue et nos activités communautaires à Montréal. Vous contribuez concrètement à des espaces d’apprentissage inclusifs, où chaque jeune peut trouver sa voix et sa place.
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Programme de langues, d’art et musique.
Adhésion
Programme de langues, d’art et musique.
Nos cours ont une approche entièrement conversationnelle : ils sont ludiques, pratiques etconçus pour que vous vous sentiez plus à l'aise pour parler dès le premier cours.Après chaque séance, vous repartirez plus confiant et avec le sourire.Modalité en ligne / présentielle80 $ par mois – 2 cours par semaine (1h30 chacun) 40 $ par mois – 1 cours par semaine (1h30) • Vous recevrez votre certificat de participation après avoir suivi 16 semaines consécutives d'ateliers. • En assistant à nos cours, vous aidez directement +50 jeunes à accéder à des ateliers d'art et de musique.• Le Centre des arts et des langues de Montréal (CALM) est un organisme à but non lucratif. Votre participation fait donc une réelle différence dans la communauté.
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Notre site web

https://calm-obnl.my.canva.site/

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