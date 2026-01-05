Fondation Mérici Collégial Privé

Organisé par

Fondation Mérici Collégial Privé

À propos de cet événement

Destination Gourmande 2026

755 Grande Allée O

Québec, QC G1S 1C1, Canada

Billet individuel
275 $

Une place pour une expérience gastronomique d'exception au profit de la relève.

Table Corporative (8 places)
2 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Offrez-vous une table complète pour vos clients ou vos employés.

Demi-table (4 places)
1 100 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Une option flexible pour les petites entreprises désirant soutenir la cause.

Partenaire Bronze
1 000 $

Visibilité nominale (ou logo petit format) dans les publications collectives

Affichage numérique de votre logo en petit format sur les écrans Mention collective de votre entreprise par l'animateur

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