Destination Gourmande 2026

À propos de cet événement
Une place pour une expérience gastronomique d'exception au profit de la relève.
Offrez-vous une table complète pour vos clients ou vos employés.
Une option flexible pour les petites entreprises désirant soutenir la cause.
Visibilité nominale (ou logo petit format) dans les publications collectives
Affichage numérique de votre logo en petit format sur les écrans Mention collective de votre entreprise par l'animateur
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