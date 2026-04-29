✨ Encan-bénéfice 2026 - L'ile de l'avenir

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À propos de cet événement
30 Rue du Juvénat, Saint-Romuald, QC G6W 7X2, Canada
Enchère de départ
Plongez dans l'ambiance unique de cette majestueuse cabane en bois rond, idéale pour un séjour actif et rassembleur dans un décor enchanteur!
📋 Détails et conditions:
Un séjour alliant confort, nature et plaisir dans un cadre unique, à moins d'une heure de Québec.
🍃 Offert par Chaletô
📧 [email protected] 📞 418 431-5095
🌐 www.chaleto.ca
Enchère de départ
Offrez-vous un séjour dans un chalet spectaculaire en bois rond, pensé pour célébrer en grand - en famille comme entre ami·e·s! Conçu pour un séjour mémorable, il allie confort, luxe et ambiance festive.
📋 Détails et conditions:
Le lieu parfait pour créer des souvenirs inoubliables entre amis ou en famille, en pleine nature.
🏞️ Offert par Chaletô
📧 [email protected] 📞 418 431-5095
🌐 www.chaleto.ca
Enchère de départ
Offrez-vous un séjour dans un charmant refuge situé à Saint-Philémon et inspiré du Nord du Québec, parfait pour décrocher et se reconnecter en toute tranquillité.
📋 Détails et conditions:
Un séjour tout en douceur pour relaxer, respirer et savourer l'instant présent.
🏞️ Offert par Chaletô
📧 [email protected] 📞 418 431-5095
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade inoubliable au Entourage sur-le-Lac Resort avec cette nuitée en chambre King Classique, incluant les déjeuners pour deux personnes. Situé sur une plage privée du Lac Beauport, cet hôtel au design moderne propose une ambiance apaisante, des animations et activités promettant un bien-être.
📋 Détails et conditions:
🏨 Offert par Entourage sur-le-Lac Resort
📍 99, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport (Québec)
📧 [email protected] | 📞 418 463-8993
🌐 entourageresort.com
Enchère de départ
Profitez d’une escapade urbaine au cœur du Vieux-Québec avec cette nuitée en chambre régulière avec un lit au Marriott Québec Centre-Ville, incluant un petit déjeuner pour deux au restaurant Que Sera Sera.
📋 Détails et conditions:
🏨 Offert par Marriott Québec Centre-Ville
📍 850 place D'Youville, Ville de Québec (Québec) G1R 3P6
📞 (418) 694-4004
🌐 www.marriott.com
Enchère de départ
🏙️ Profitez d’une nuitée pour deux personnes au Delta Hôtels par Marriott Québec, situé sur la colline du Parlement et à quelques pas du Vieux-Québec. Détendez-vous dans une chambre standard et savourez un délicieux petit-déjeuner au restaurant Le Bistro.
📋 Détails et conditions:
🏨 Offert par Delta Hôtels par Marriott Québec.
📍 690, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5A8
📞 (418) 647-1717
🌐 www.marriott.com
Enchère de départ
Le Hampton Inn & Suites by Hilton Québec/Lévis est heureux de vous offrir:
💰 Valeur approximative: 300 $
✨ Profitez d’un séjour de confort et de détente à deux pas des ponts et de la Ville de Québec, dans un cadre moderne et chaleureux.
📋 Détails et conditions:
📍 Adresse : 1176 Rue de Courchevel, Lévis, QC G6W 0P7
📞 Téléphone : 418-838-0025
🌐 hamptoninnandsuiteslevis.com
Enchère de départ
Le Hampton Inn & Suites by Hilton Québec/Lévis est heureux de vous offrir:
💰 Valeur approximative: 300 $
✨ Profitez d’un séjour de confort et de détente à deux pas des ponts et de la Ville de Québec, dans un cadre moderne et chaleureux.
📋 Détails et conditions:
📍 Adresse : 1176 Rue de Courchevel, Lévis, QC G6W 0P7
📞 Téléphone : 418-838-0025
🌐 hamptoninnandsuiteslevis.com
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade paisible au cœur du charmant village de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. Nichée dans une maison ancestrale de 1836, l’auberge L’Île Flottante vous accueille pour une nuitée pour deux personnes, incluant les petits-déjeuners. Admirez le fleuve Saint-Laurent depuis la terrasse, profitez d’un accès direct à la grève et laissez-vous séduire par la beauté des paysages changeants au rythme des marées.
📋 Détails et conditions:
🏨 Offert par L’Auberge L’Île Flottante
📍 7127, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3Z0
📞 (418) 828-9476
🌐 ileflottante.com
Enchère de départ
Vivez une escapade chaleureuse au cœur de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans dans l’ambiance conviviale et raffinée du Gîte Au Pélican. Offrez-vous une nuitée pour deux adultes dans une chambre spacieuse et chic avec salle de bain privée, incluant un délicieux petit-déjeuner. Profitez du jardin aménagé pour la détente avec ses chaises longues, sa balançoire conviviale et son foyer extérieur pour prolonger vos soirées.
📋 Détails et conditions:
🌿 Offert par Carole et Jacques – Gîte Au Pélican de l’Île d’Orléans
📍 6877, chemin Royal, Saint-Laurent, Île d’Orléans (Québec) G0A 3Z0
📞 (418) 808-2301 | (450) 271-6544
📧 [email protected]
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience gourmande et chaleureuse à l’Auberge-Restaurant Les Ancêtres, située face à la Chute Montmorency, à l’entrée de l’Île d’Orléans.
Détails et conditions :
Découvrez un lieu unique où fine cuisine du terroir et cuisine traditionnelle se marient dans un cadre champêtre, que ce soit sur la terrasse panoramique, dans la verrière ou dans la maison tricentenaire au chic rustique.
📍 Les Ancêtres Auberge-Restaurant
1101 Chem. Royal, Saint-Pierre, Qc, G0A 4E0
📞 418-828-2718
www.lesancetres.ca
Enchère de départ
Faites vos valises grâce à ce crédit voyage d’une valeur de 500 $ offert par Voyages A+. Ce montant est applicable sur l’un de leurs voyages de familiarisation, conçus pour les organisateurs·rices, accompagnateurs·rices, enseignant·e·s, adultes et leurs ami·e·s. Ces escapades permettent de découvrir des destinations et des attractions idéales pour des groupes scolaires, tout en profitant d’un voyage mémorable.
Cet automne, cap sur Ottawa ou New York!
Au fil de l’année, d’autres départs vers Toronto, Boston et Washington sont également prévus. Le ou la gagnant·e pourra choisir parmi les prochaines destinations annoncées d’ici 2026.
📋 Détails et conditions:
✈️ Offert par Voyages A+
📍693 Boulevard René-Lévesque O, Québec (Québec) G1S 1T1
📧 [email protected] | 📞 (418) 683-6388
Enchère de départ
Plongez dans une atmosphère raffinée avec une expérience gastronomique pour deux personnes à la Maison de thé de l’Île d’Orléans. Inspiré des grands salons de thé anglais, le Plateau Royal classique met à l’honneur la tradition avec une touche locale.
Savourez des bouchées salées et sucrées préparées avec soin à partir des produits de la micro-ferme et d’artisans de l’île: sandwichs aux œufs, au saumon fumé et au concombre, scones maison servis avec confiture et crème Devonshire, ainsi qu’un assortiment de mignardises. Le tout accompagné d’une théière de thé ou d’une tisane agricole cueillie et transformée sur place.
📋 Détails et conditions:
🏡 Offert par la Maison de thé de l’Île d’Orléans
📍 5508, chemin Royal, St-Jean d'Orléans, Québec
Enchère de départ
Savourez un excellent repas grâce à cette carte-cadeau valide au restaurant Crevette Plus. Que vous soyez amateur·rice de fruits de mer, de grillades ou de plats réconfortants, vous y trouverez votre bonheur dans une ambiance chaleureuse.
🦐 Offert par Crevette Plus
📍 848, avenue Taniata, Lévis (Québec) G6Z 2T6
📞 (418) 834-2309
🌐 www.crevettesplus.com
Enchère de départ
Savourez un excellent repas grâce à cette carte-cadeau valide au restaurant Crevette Plus. Que vous soyez amateur·rice de fruits de mer, de grillades ou de plats réconfortants, vous y trouverez votre bonheur dans une ambiance chaleureuse.
🦐 Offert par Crevette Plus
📍 848, avenue Taniata, Lévis (Québec) G6Z 2T6
📞 (418) 834-2309
🌐 www.crevettesplus.com
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience culinaire unique dans un bâtiment historique érigé sous le régime français. Situé à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, le restaurant Le Moulin du Saint-Laurent vous propose une cuisine du terroir servie dans un décor chaleureux de pierres anciennes.
Profitez d’un certificat-cadeau de 75$ valide sur un repas du midi ou du soir. Aux beaux jours, installez-vous sur la terrasse extérieure avec vue imprenable sur la chute, bercé·e par le son de l’eau et l’ambiance unique des lieux.
📋 Détails et conditions:
🏨 Offert par le restaurant Le Moulin du Saint-Laurent
📍 6436, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3Z0
📞 (418) 829-3888
🌐 moulinstlaurent.qc.ca/restaurant
Enchère de départ
Offrez-vous un moment festif et raffiné avec cet assortiment de 7 bouchées variées, parfait pour un cocktail 5 à 7 entre ami·e·s ou collègues.
🍽️ Le menu comprend:
📋 Détails et conditions:
🎁 Offert par La Courtisane
📍5691, rue Saint-Louis, Lévis (Québec) G1R 1R5
📧 [email protected] | 📞 (418) 837-6480
Enchère de départ
Découvrez l’univers unique de Cassis Monna & Filles, liquoristes de quatrième génération établies à l’Île d’Orléans. Héritières du savoir-faire de leur père Bernard Monna, les sœurs Monna réinventent le cassis à travers des spiritueux primés, des créations gourmandes et des expériences inoubliables.
Ce lot vous propose une boîte cadeau exclusive mettant en valeur toute la richesse et la créativité du cassis:
Valeur de 100$
Un coffret généreux qui marie raffinement et authenticité, pour les amateurs de découvertes gourmandes et spiritueuses.
🏡 Offert par Cassis Monna & Filles
📍 1225, chemin Royal, Saint-Pierre, Île d’Orléans (Québec) G0A 4E0
📞 (418) 828-2525
🌐 www.cassismonna.com
Enchère de départ
Offrez (ou offrez-vous) un moment d'exception unique grâce à ce forfait détente complet, conçu pour revitaliser le corps et l’esprit.
🌿 Ce forfait d'une valeur de 640$ comprend:
✨ Ces forfaits sont l’occasion parfaite d’offrir ou de vous offrir un moment précieux de bienveillance et de sérénité.
🧖♀️ Offert par Station Bien-Être
📍1415, boul. Guillaume-Couture, Local 103, Lévis (Québec) G6W 0W9
📧 [email protected] | 📞 (418) 802-4023
Enchère de départ
Offrez (ou offrez-vous) un moment d'exception unique grâce à ce forfait détente complet, conçu pour revitaliser le corps et l’esprit.
🌿 Ce forfait d'une valeur de 640$ comprend:
✨ Ces forfaits sont l’occasion parfaite d’offrir ou de vous offrir un moment précieux de bienveillance et de sérénité.
🧖♀️ Offert par Station Bien-Être
📍1415, boul. Guillaume-Couture, Local 103, Lévis (Québec) G6W 0W9
📧 [email protected] | 📞 (418) 802-4023
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