Fondation du Juvénat Notre-Dame

Organisé par

Fondation du Juvénat Notre-Dame

À propos de cet événement

✨ Encan-bénéfice 2026 - L'ile de l'avenir

Lieu de prise en charge

30 Rue du Juvénat, Saint-Romuald, QC G6W 7X2, Canada

🍃 Séjour Aventure au chalet Jungle - Chaletô item
🍃 Séjour Aventure au chalet Jungle - Chaletô item
🍃 Séjour Aventure au chalet Jungle - Chaletô
600 $

Enchère de départ

Plongez dans l'ambiance unique de cette majestueuse cabane en bois rond, idéale pour un séjour actif et rassembleur dans un décor enchanteur!


📋 Détails et conditions:

  • 2 nuitées.
  • Possibilité jusqu'à 20 personnes (7 chambres, 2 salles de bain).
  • Spa extérieur, foyer intérieur, hamac, BBQ, grand patio avec vue sur le Massif du Sud.
  • Salle de jeux complète: Table de billard, table de poker (jetons inclus), jeux de société.
  • Immense espace commun avec table en bois parfaite pour les repas de groupe.
  • Wi-Fi, cuisine entièrement équipée, borne pour voiture électrique.
  • Accès direct à une multitude d'activités de plein air: ski randonnée, raquette et plus, à seulement 5 minutes du complexe touristique du Massif du Sud.
  • Valeur de 2000$.
  • Valide durant les fins de semaine du mois de novembre 2025 et d'avril 2026.
  • Valide en semaine (du dimanche soir au jeudi) en tout temps, sauf durant la semaine de relâche en mars 2026 ainsi que durant la période des Fêtes, du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026.

Un séjour alliant confort, nature et plaisir dans un cadre unique, à moins d'une heure de Québec.


🍃 Offert par Chaletô


📧 [email protected] 📞 418 431-5095
🌐 www.chaleto.ca

🎉 Séjour festif au chalet Animal - Chaletô item
🎉 Séjour festif au chalet Animal - Chaletô item
🎉 Séjour festif au chalet Animal - Chaletô
600 $

Enchère de départ

Offrez-vous un séjour dans un chalet spectaculaire en bois rond, pensé pour célébrer en grand - en famille comme entre ami·e·s! Conçu pour un séjour mémorable, il allie confort, luxe et ambiance festive.


📋 Détails et conditions:

  • 2 nuitées.
  • Possibilité jusqu'à 20 personnes (6 chambres, 2 salles de bain).
  • Spa extérieur couvert, BBQ, foyer extérieur, vaste aire ouverte parfaite pour les rassemblements.
  • Salle de jeux complète: poker, babyfoot, air hockey, jeux de société et jeux de lumière immersifs.
  • Vue imprenable sur les pistes du Massif du Sud.
  • Wi-fi illimité, cuisine entièrement équipée, ambiance chaleureuse et conviviale.
  • Valeur de 2000$.
  • Valide durant les fins de semaine du mois de novembre 2025 et d'avril 2026.
  • Valide en semaine (du dimanche soir au jeudi) en tout temps, sauf durant la semaine de relâche en mars 2026 ainsi que durant la période des Fêtes, du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026.
  • Non-valide durant la période du 1er juillet au 1er septembre 2026. 

Le lieu parfait pour créer des souvenirs inoubliables entre amis ou en famille, en pleine nature.


🏞️ Offert par Chaletô


📧 [email protected] 📞 418 431-5095
🌐 www.chaleto.ca

🧘🏻‍♀️ Séjour Détente au Chalet Ulaakut - Chaletô item
🧘🏻‍♀️ Séjour Détente au Chalet Ulaakut - Chaletô item
🧘🏻‍♀️ Séjour Détente au Chalet Ulaakut - Chaletô
150 $

Enchère de départ

Offrez-vous un séjour dans un charmant refuge situé à Saint-Philémon et inspiré du Nord du Québec, parfait pour décrocher et se reconnecter en toute tranquillité.


📋 Détails et conditions:

  • 2 nuitées.
  • Possibilité jusqu'à 6 personnes (2 chambres, 1 salle de bain).
  • Immense spa extérieur entouré d'un décor féérique et intime.
  • Poêle à bois, ambiance chaleureuse et équipement complet.
  • Kit Fondussimo inclus pour des soirées gourmandes au chalet.
  • Environnement paisible et isolé, propice au repos et à la nature.
  • Valeur de 500$.
  • Valide durant les fins de semaine du mois de novembre 2025 et d'avril 2026.
  • Valide en semaine (du dimanche soir au jeudi) en tout temps, sauf durant la semaine de relâche en mars 2026 ainsi que durant la période des Fêtes, du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026.

Un séjour tout en douceur pour relaxer, respirer et savourer l'instant présent.


🏞️ Offert par Chaletô


📧 [email protected] 📞 418 431-5095

🌐 www.chaleto.ca

🏞️ Nuitée avec déjeuners – Entourage sur-le-Lac Resort item
🏞️ Nuitée avec déjeuners – Entourage sur-le-Lac Resort item
🏞️ Nuitée avec déjeuners – Entourage sur-le-Lac Resort item
🏞️ Nuitée avec déjeuners – Entourage sur-le-Lac Resort
110 $

Enchère de départ

Offrez-vous une escapade inoubliable au Entourage sur-le-Lac Resort avec cette nuitée en chambre King Classique, incluant les déjeuners pour deux personnes. Situé sur une plage privée du Lac Beauport, cet hôtel au design moderne propose une ambiance apaisante, des animations et activités promettant un bien-être.


📋 Détails et conditions:

  • Valeur de 350$.
  • Valide jusqu’au 20 juillet 2026, selon la disponibilité.
  • Valable sur l’hébergement et la restauration uniquement. Non monnayable ni remboursable.

🏨 Offert par Entourage sur-le-Lac Resort


📍 99, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport (Québec)
📧 [email protected] | 📞 418 463-8993
🌐 entourageresort.com

🏨 Nuitée avec déjeuners – Marriott Québec Centre-Ville item
🏨 Nuitée avec déjeuners – Marriott Québec Centre-Ville item
🏨 Nuitée avec déjeuners – Marriott Québec Centre-Ville item
🏨 Nuitée avec déjeuners – Marriott Québec Centre-Ville
110 $

Enchère de départ

Profitez d’une escapade urbaine au cœur du Vieux-Québec avec cette nuitée en chambre régulière avec un lit au Marriott Québec Centre-Ville, incluant un petit déjeuner pour deux au restaurant Que Sera Sera.


📋 Détails et conditions:

  • Valeur de 350$.
  • Valide du 28 octobre 2025 au 22 décembre 2026, selon les disponibilités.
  • Non valide pendant:
    • 22 déc. 2025 au 4 janv. 2026.
    • Période du Tournoi Pee-Wee de Québec.
    • 29 mai au 30 oct. 2026
    • Fins de semaine du Marché de Noël Allemand.
  • L’acceptation du certificat est à la discrétion de l’hôtel selon l’achalandage.
  • Certificat non monnayable.

🏨 Offert par Marriott Québec Centre-Ville


📍 850 place D'Youville, Ville de Québec (Québec) G1R 3P6
📞 (418) 694-4004
🌐 www.marriott.com

🏙️ Une nuitée et petit-déjeuner au Delta item
🏙️ Une nuitée et petit-déjeuner au Delta item
🏙️ Une nuitée et petit-déjeuner au Delta item
🏙️ Une nuitée et petit-déjeuner au Delta
100 $

Enchère de départ

🏙️ Profitez d’une nuitée pour deux personnes au Delta Hôtels par Marriott Québec, situé sur la colline du Parlement et à quelques pas du Vieux-Québec. Détendez-vous dans une chambre standard et savourez un délicieux petit-déjeuner au restaurant Le Bistro.

📋 Détails et conditions:

  • Valeur de 250$.
  • Certificat valide jusqu’au 28 septembre 2026.
  • Sous réserve de disponibilité.
  • Non valide les 24 et 31 décembre, les longues fins de semaine et certaines périodes de fort achalandage.
  • D’autres dates d’exclusion peuvent s’ajouter sans préavis.
  • Non monnayable et non transférable.
  • Aucune prolongation au-delà de la date d’expiration.

🏨 Offert par Delta Hôtels par Marriott Québec.


📍 690, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5A8
📞 (418) 647-1717
🌐 www.marriott.com

🏨 Séjour - Hampton by Hilton item
🏨 Séjour - Hampton by Hilton item
🏨 Séjour - Hampton by Hilton item
🏨 Séjour - Hampton by Hilton
100 $

Enchère de départ

Le Hampton Inn & Suites by Hilton Québec/Lévis est heureux de vous offrir:

  • 1 nuitée en studio-suite King incluant le petit-déjeuner chaud pour deux personnes
  • Accès à la piscine intérieure chauffée et au centre de conditionnement physique
  • Stationnement extérieur gratuit
  • Wi-Fi sans frais

💰 Valeur approximative: 300 $


✨ Profitez d’un séjour de confort et de détente à deux pas des ponts et de la Ville de Québec, dans un cadre moderne et chaleureux.


📋 Détails et conditions:

  • Certificat échangeable uniquement au Hampton Inn & Suites Québec/Lévis
  • Valide pour un an suivant la date d’émission
  • Séjour sous réserve de disponibilité (dimanche au samedi)
  • Non monnayable
  • Ne peut être combiné à aucune autre offre
  • Non valide durant la saison estivale (juin à septembre inclusivement)

📍 Adresse : 1176 Rue de Courchevel, Lévis, QC G6W 0P7

📞 Téléphone : 418-838-0025

🌐 hamptoninnandsuiteslevis.com

🏨 Séjour - Hampton by Hilton item
🏨 Séjour - Hampton by Hilton item
🏨 Séjour - Hampton by Hilton item
🏨 Séjour - Hampton by Hilton
100 $

Enchère de départ

Le Hampton Inn & Suites by Hilton Québec/Lévis est heureux de vous offrir:

  • 1 nuitée en studio-suite King incluant le petit-déjeuner chaud pour deux personnes
  • Accès à la piscine intérieure chauffée et au centre de conditionnement physique
  • Stationnement extérieur gratuit
  • Wi-Fi sans frais

💰 Valeur approximative: 300 $


✨ Profitez d’un séjour de confort et de détente à deux pas des ponts et de la Ville de Québec, dans un cadre moderne et chaleureux.


📋 Détails et conditions:

  • Certificat échangeable uniquement au Hampton Inn & Suites Québec/Lévis
  • Valide pour un an suivant la date d’émission
  • Séjour sous réserve de disponibilité (dimanche au samedi)
  • Non monnayable
  • Ne peut être combiné à aucune autre offre
  • Non valide durant la saison estivale (juin à septembre inclusivement)

📍 Adresse : 1176 Rue de Courchevel, Lévis, QC G6W 0P7

📞 Téléphone : 418-838-0025

🌐 hamptoninnandsuiteslevis.com

🌊 Séjour romantique - l’Auberge L’Île Flottante item
🌊 Séjour romantique - l’Auberge L’Île Flottante item
🌊 Séjour romantique - l’Auberge L’Île Flottante item
🌊 Séjour romantique - l’Auberge L’Île Flottante
90 $

Enchère de départ

Offrez-vous une escapade paisible au cœur du charmant village de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. Nichée dans une maison ancestrale de 1836, l’auberge L’Île Flottante vous accueille pour une nuitée pour deux personnes, incluant les petits-déjeuners. Admirez le fleuve Saint-Laurent depuis la terrasse, profitez d’un accès direct à la grève et laissez-vous séduire par la beauté des paysages changeants au rythme des marées.

📋 Détails et conditions:

  • Valeur de 200$.
  • Nuitée pour deux personnes, chambre Camélia ou Jonquille.
  • Petits-déjeuners inclus.
  • Valide du 1er octobre 2025 au 30 avril 2026.
  • Réservation obligatoire au (418) 828-9476.
  • Le certificat devient non valide en cas d’annulation de la réservation.

🏨 Offert par L’Auberge L’Île Flottante

📍 7127, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3Z0
📞 (418) 828-9476
🌐 ileflottante.com

🏡 Séjour champêtre - Gîte Au Pélican de l’Île d’Orléans item
🏡 Séjour champêtre - Gîte Au Pélican de l’Île d’Orléans item
🏡 Séjour champêtre - Gîte Au Pélican de l’Île d’Orléans item
🏡 Séjour champêtre - Gîte Au Pélican de l’Île d’Orléans
90 $

Enchère de départ

Vivez une escapade chaleureuse au cœur de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans dans l’ambiance conviviale et raffinée du Gîte Au Pélican. Offrez-vous une nuitée pour deux adultes dans une chambre spacieuse et chic avec salle de bain privée, incluant un délicieux petit-déjeuner. Profitez du jardin aménagé pour la détente avec ses chaises longues, sa balançoire conviviale et son foyer extérieur pour prolonger vos soirées.

📋 Détails et conditions:

  • Une nuitée pour deux adultes.
  • Petit-déjeuner inclus.
  • Valeur de 200$.
  • Valide du 1er octobre 2025 au 1er juin 2026.
  • Réservation requise, selon les disponibilités.

🌿 Offert par Carole et Jacques – Gîte Au Pélican de l’Île d’Orléans


📍 6877, chemin Royal, Saint-Laurent, Île d’Orléans (Québec) G0A 3Z0
📞 (418) 808-2301 | (450) 271-6544
📧 [email protected]

Auberge-Restaurant Les Ancêtres – Coupon rabais de 100 $ item
Auberge-Restaurant Les Ancêtres – Coupon rabais de 100 $ item
Auberge-Restaurant Les Ancêtres – Coupon rabais de 100 $ item
Auberge-Restaurant Les Ancêtres – Coupon rabais de 100 $
25 $

Enchère de départ

Offrez-vous une expérience gourmande et chaleureuse à l’Auberge-Restaurant Les Ancêtres, située face à la Chute Montmorency, à l’entrée de l’Île d’Orléans.


Détails et conditions :

  • Un coupon rabais de 100 $ applicable sur des services à l’Auberge-Restaurant Les Ancêtres
  • Valide sur réservation obligatoire au 418 828-2718
  • Non valide lors d’événements spéciaux
  • Non remboursable, non monnayable. Pourboire non inclus


Découvrez un lieu unique où fine cuisine du terroir et cuisine traditionnelle se marient dans un cadre champêtre, que ce soit sur la terrasse panoramique, dans la verrière ou dans la maison tricentenaire au chic rustique.


📍 Les Ancêtres Auberge-Restaurant

1101 Chem. Royal, Saint-Pierre, Qc, G0A 4E0

📞 418-828-2718
www.lesancetres.ca


🌍 Crédit voyage de 500$ - Voyage A+ item
🌍 Crédit voyage de 500$ - Voyage A+ item
🌍 Crédit voyage de 500$ - Voyage A+ item
🌍 Crédit voyage de 500$ - Voyage A+
200 $

Enchère de départ

Faites vos valises grâce à ce crédit voyage d’une valeur de 500 $ offert par Voyages A+. Ce montant est applicable sur l’un de leurs voyages de familiarisation, conçus pour les organisateurs·rices, accompagnateurs·rices, enseignant·e·s, adultes et leurs ami·e·s. Ces escapades permettent de découvrir des destinations et des attractions idéales pour des groupes scolaires, tout en profitant d’un voyage mémorable.


Cet automne, cap sur Ottawa ou New York!


Au fil de l’année, d’autres départs vers Toronto, Boston et Washington sont également prévus. Le ou la gagnant·e pourra choisir parmi les prochaines destinations annoncées d’ici 2026.


📋 Détails et conditions:

  • Valide jusqu’en 2026.
  • Applicable uniquement sur les voyages de familiarisation.
  • Dates et destinations sujettes à changement selon la programmation de Voyages A+.

✈️ Offert par Voyages A+


📍693 Boulevard René-Lévesque O, Québec (Québec) G1S 1T1
📧 [email protected] | 📞 (418) 683-6388

🌐 www.voyagesa.ca

🍵 Expérience immersive et gastronomique - La Maison de Thé item
🍵 Expérience immersive et gastronomique - La Maison de Thé item
🍵 Expérience immersive et gastronomique - La Maison de Thé item
🍵 Expérience immersive et gastronomique - La Maison de Thé
30 $

Enchère de départ

Plongez dans une atmosphère raffinée avec une expérience gastronomique pour deux personnes à la Maison de thé de l’Île d’Orléans. Inspiré des grands salons de thé anglais, le Plateau Royal classique met à l’honneur la tradition avec une touche locale.

Savourez des bouchées salées et sucrées préparées avec soin à partir des produits de la micro-ferme et d’artisans de l’île: sandwichs aux œufs, au saumon fumé et au concombre, scones maison servis avec confiture et crème Devonshire, ainsi qu’un assortiment de mignardises. Le tout accompagné d’une théière de thé ou d’une tisane agricole cueillie et transformée sur place.


📋 Détails et conditions:

  • Expérience gastronomique pour deux personnes.
  • Inclus: Plateau Royal classique + théière de thé ou tisane au choix.
  • Valeur de 100$.
  • Contenu variable selon la saison et l’inspiration de la cuisine.
  • Réservation préalable obligatoire sur le site web.

🏡 Offert par la Maison de thé de l’Île d’Orléans


🌐 www.lamaisondethe.com

📍 5508, chemin Royal, St-Jean d'Orléans, Québec

🦐 Carte-cadeau de 100$ – Crevette Plus item
🦐 Carte-cadeau de 100$ – Crevette Plus item
🦐 Carte-cadeau de 100$ – Crevette Plus item
🦐 Carte-cadeau de 100$ – Crevette Plus
50 $

Enchère de départ

Savourez un excellent repas grâce à cette carte-cadeau valide au restaurant Crevette Plus. Que vous soyez amateur·rice de fruits de mer, de grillades ou de plats réconfortants, vous y trouverez votre bonheur dans une ambiance chaleureuse.

🦐 Offert par Crevette Plus


📍 848, avenue Taniata, Lévis (Québec) G6Z 2T6
📞 (418) 834-2309
🌐 www.crevettesplus.com

🦐 Carte-cadeau de 150$ – Crevette Plus item
🦐 Carte-cadeau de 150$ – Crevette Plus item
🦐 Carte-cadeau de 150$ – Crevette Plus item
🦐 Carte-cadeau de 150$ – Crevette Plus
75 $

Enchère de départ

Savourez un excellent repas grâce à cette carte-cadeau valide au restaurant Crevette Plus. Que vous soyez amateur·rice de fruits de mer, de grillades ou de plats réconfortants, vous y trouverez votre bonheur dans une ambiance chaleureuse.

🦐 Offert par Crevette Plus


📍 848, avenue Taniata, Lévis (Québec) G6Z 2T6
📞 (418) 834-2309
🌐 www.crevettesplus.com

Certificat-cadeau de 75$ - Le Moulin de St-Laurent item
Certificat-cadeau de 75$ - Le Moulin de St-Laurent item
Certificat-cadeau de 75$ - Le Moulin de St-Laurent item
Certificat-cadeau de 75$ - Le Moulin de St-Laurent
30 $

Enchère de départ

Offrez-vous une expérience culinaire unique dans un bâtiment historique érigé sous le régime français. Situé à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, le restaurant Le Moulin du Saint-Laurent vous propose une cuisine du terroir servie dans un décor chaleureux de pierres anciennes.


Profitez d’un certificat-cadeau de 75$ valide sur un repas du midi ou du soir. Aux beaux jours, installez-vous sur la terrasse extérieure avec vue imprenable sur la chute, bercé·e par le son de l’eau et l’ambiance unique des lieux.


📋 Détails et conditions:

  • Valide pour un repas du midi ou du soir.
  • Sans date d’échéance.
  • Non monnayable, non jumelable avec une autre promotion.
  • Pourboire non inclus.
  • Réservation requise.
  • Restaurant saisonnier: mi-mai à mi-octobre.
  • Grand stationnement disponible (autobus et voyageurs·euses).

🏨 Offert par le restaurant Le Moulin du Saint-Laurent


📍 6436, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3Z0
📞 (418) 829-3888
🌐 moulinstlaurent.qc.ca/restaurant

🍷Assortiment de bouchées – Traiteur La Courtisane item
🍷Assortiment de bouchées – Traiteur La Courtisane item
🍷Assortiment de bouchées – Traiteur La Courtisane item
🍷Assortiment de bouchées – Traiteur La Courtisane
100 $

Enchère de départ

Offrez-vous un moment festif et raffiné avec cet assortiment de 7 bouchées variées, parfait pour un cocktail 5 à 7 entre ami·e·s ou collègues.


🍽️ Le menu comprend:

  • 12 calabrese, bocconcini, tomates séchées et basilic.
  • 12 bruschettas sur croûton de chèvre fondant.
  • 12 cassolettes de brie fondant, canneberges séchées et noix de cajou.
  • 12 cuillères de mousse de foie de volaille au chocolat.
  • 12 pics de gravlax de saumon, aneth et mayonnaise japonaise.
  • 12 crostinis de canard confit et compote d’oignon.
  • 12 mini cupcakes sucrés.

📋 Détails et conditions:

  • Réservation requise – minimum 1 semaine d’avis.
  • Certificat non modifiable et non monnayable.
  • Valeur de 225$.
  • Valide jusqu’au 31 janvier 2026
    (non applicable le 15 décembre 2025 et le 4 janvier 2026).

🎁 Offert par La Courtisane


📍5691, rue Saint-Louis, Lévis (Québec) G1R 1R5
📧 [email protected] | 📞 (418) 837-6480

🌐 www.traiteurlacourtisane.com

🍇 Boîte découverte – Cassis Monna & Filles item
🍇 Boîte découverte – Cassis Monna & Filles item
🍇 Boîte découverte – Cassis Monna & Filles item
🍇 Boîte découverte – Cassis Monna & Filles
50 $

Enchère de départ

Découvrez l’univers unique de Cassis Monna & Filles, liquoristes de quatrième génération établies à l’Île d’Orléans. Héritières du savoir-faire de leur père Bernard Monna, les sœurs Monna réinventent le cassis à travers des spiritueux primés, des créations gourmandes et des expériences inoubliables.

Ce lot vous propose une boîte cadeau exclusive mettant en valeur toute la richesse et la créativité du cassis:

  • Confit d’oignons au cassis.
  • Confiture de cassis.
  • Monnagria (vin de cassis aromatisé).
  • Crème de cassis.
  • Jus de cassis pétillant.
  • Limonade pétillante au cassis.
  • Sauce piquante au cassis.
  • Gin artisanal.

Valeur de 100$


Un coffret généreux qui marie raffinement et authenticité, pour les amateurs de découvertes gourmandes et spiritueuses.


🏡 Offert par Cassis Monna & Filles


📍 1225, chemin Royal, Saint-Pierre, Île d’Orléans (Québec) G0A 4E0
📞 (418) 828-2525
🌐 www.cassismonna.com

💆‍♀️ Forfait Bien-Être de Luxe – Station Bien-Être item
💆‍♀️ Forfait Bien-Être de Luxe – Station Bien-Être item
💆‍♀️ Forfait Bien-Être de Luxe – Station Bien-Être
200 $

Enchère de départ

Offrez (ou offrez-vous) un moment d'exception unique grâce à ce forfait détente complet, conçu pour revitaliser le corps et l’esprit.


🌿 Ce forfait d'une valeur de 640$ comprend:

  • Massage de 60 minutes.
  • Soin du visage professionnel Vagheggi, personnalisé selon votre peau.
  • Séance de pressothérapie.
  • Coffret cadeau Vagheggi (valeur jusqu’à 375 $).

✨ Ces forfaits sont l’occasion parfaite d’offrir ou de vous offrir un moment précieux de bienveillance et de sérénité.


🧖‍♀️ Offert par Station Bien-Être


📍1415, boul. Guillaume-Couture, Local 103, Lévis (Québec) G6W 0W9
📧 [email protected] | 📞 (418) 802-4023

🌐 www.lastationbienetre.com

💆‍♀️ Forfait Bien-Être de Luxe – Station Bien-Être item
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💆‍♀️ Forfait Bien-Être de Luxe – Station Bien-Être
200 $

Enchère de départ

Offrez (ou offrez-vous) un moment d'exception unique grâce à ce forfait détente complet, conçu pour revitaliser le corps et l’esprit.


🌿 Ce forfait d'une valeur de 640$ comprend:

  • Massage de 60 minutes.
  • Soin du visage professionnel Vagheggi, personnalisé selon votre peau.
  • Séance de pressothérapie.
  • Coffret cadeau Vagheggi (valeur jusqu’à 375 $).

✨ Ces forfaits sont l’occasion parfaite d’offrir ou de vous offrir un moment précieux de bienveillance et de sérénité.


🧖‍♀️ Offert par Station Bien-Être


📍1415, boul. Guillaume-Couture, Local 103, Lévis (Québec) G6W 0W9
📧 [email protected] | 📞 (418) 802-4023

🌐 www.lastationbienetre.com

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