✨ Encan-bénéfice 2026 - L'ile de l'avenir

Plongez dans l'ambiance unique de cette majestueuse cabane en bois rond, idéale pour un séjour actif et rassembleur dans un décor enchanteur!





📋 Détails et conditions:

2 nuitées.

Possibilité jusqu'à 20 personnes (7 chambres, 2 salles de bain).

Spa extérieur, foyer intérieur, hamac, BBQ, grand patio avec vue sur le Massif du Sud.

Salle de jeux complète: Table de billard, table de poker (jetons inclus), jeux de société.

Immense espace commun avec table en bois parfaite pour les repas de groupe.

Wi-Fi, cuisine entièrement équipée, borne pour voiture électrique.

Accès direct à une multitude d'activités de plein air: ski randonnée, raquette et plus, à seulement 5 minutes du complexe touristique du Massif du Sud.

Valeur de 2000$.

Valide durant les fins de semaine du mois de novembre 2025 et d'avril 2026.

Valide en semaine (du dimanche soir au jeudi) en tout temps, sauf durant la semaine de relâche en mars 2026 ainsi que durant la période des Fêtes, du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026.

Un séjour alliant confort, nature et plaisir dans un cadre unique, à moins d'une heure de Québec.





🍃 Offert par Chaletô



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