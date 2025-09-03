Organisé par

Encan silencieux du CPE Galijode

6315 13e Ave., Montréal, QC H1X 2Y6, Canada

Séance en ostéopathie item
80 $

Enchère de départ

Je dédie ma pratique à l’accompagnement de la famille à travers les défis et les merveilles de la périnatalité.

J'ai développé une expertise pointue grâce à de nombreuses formations post-graduées et plus de 10 ans d'expérience en santé de la femme, endométriose, pédiatrie, allaitement et problématiques de la mâchoire (articulation temporo-mandibulaire) autant chez le bébé que chez l'adulte.

Mon toucher est reconnu pour sa grande douceur et sa précision, offrant un environnement sécurisant dans lequel la bienveillance et l'écoute sont au centre de chaque séance où j'allie science et intuition.

Au plaisir de prendre soin de vous!

Valeur de 105$


Clinique dans Rosemont

Tablette électronique pour dessin item
Tablette électronique pour dessin
80 $

Enchère de départ

Tablette graphique NEUVE  

Idéale pour le dessin, l'illustration, l'animation, la retouche photo ou les étudiants en arts. 


Model : HUION Q11K 

Boite ouverte 

Accessoires: 

Stylet rechargeable

Cable USB 

Adaptateurs 

Support , accessoires d origine 

Boite d'origine incluse  


valeur 130$

8 séances chez IDOLEM Yoga chaud (lot 2) (valeur 50$) item
40 $

Enchère de départ

Ce lot donne droit à 8 cours à prendre sur une période d’un mois. Valeur de 50$. Valide aux succursales de Promenade Masson et Villeray.

Plus d'informations: https://www.idolem.com/fr

Boite-coffret de souvenirs personnalisée item
90 $

Enchère de départ

Boîte souvenir de bébé personnalisée. Le tout sera travaillé avec l'artiste une fois le lot acheté.


Facebook


Valeur de 135$

Consultation d'une fleuriste à domicile item
50 $

Enchère de départ

Vos plantes ont de la misère ? Une simple visite et le tour sera réglé, je vais vous donner des conseils sur l'entretien, le nom de vos plantes, la lumière requise, le rempotage nécessaire, comment faire du bouturage, etc.


Valeur de 75$

Consultation privée en orthophonie de 60 min (valeur 150$) item
110 $

Enchère de départ

Service offert en visioconférence ou en présentiel à la Clinique Sauge. Rencontre de 60 minutes avec un orthophoniste qualifiée dans les domaines suivants : développement du langage et des sons de la parole, trouble orofacial myofonctionnel, bégaiement, autisme. Lors de cette rencontre, l’orthophoniste vous questionne en lien avec votre motif de consultation, répond à vos questions, vous offre des stratégies concrètes et des recommandations en lien avec les besoins identifiés. Elle saura également vous orienter au besoin.


*Valeur de 150$

8 séances chez IDOLEM Yoga chaud (lot 1) (valeur 50$) (Copier) item
40 $

Enchère de départ

Ce lot donne droit à 8 cours à prendre sur une période d’un mois. Valeur de 50$. Valide aux succursales de Promenade Masson et Villeray.

Plus d'informations: https://www.idolem.com/fr

10 lbs d'oignons item
5 $

Enchère de départ

Venant d'une ferme québécoise, nous vendons des sacs de 10lbs d'oignons pour votre meilleure soupe ou toute votre popotte du temps des fêtes!


Facebook


Valeur de 10$

10 lbs d'oignons item
5 $

Enchère de départ

Venant d'une ferme québécoise, nous vendons des sacs de 10lbs d'oignons pour votre meilleure soupe ou toute votre popotte du temps des fêtes!


Facebook


Valeur de 10$

Abonnement d'un an à Antidote+ familial FR/EN item
75 $

Enchère de départ

Un an de correction avec le logiciel Antidote, pour toute la famille. Cette version permet de corriger le français et l'anglais et inclut les toutes nouvelles fonctionnalités de reformulation grâce à l'intelligence artificielle.


Valeur de 150$


antidote.info/fr/

4 leçons privées de japonais item
75 $

Enchère de départ

4 leçons d'une heure chacune en compagnie de Yuka, maman de Lila coccinelle, qui peut enseigner le japonais pour les débutants.


*Valeur de 100$

1 service au choix | Clinique multilsphères (lot 2) item
110 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour 1 service au choix (excluant services psychologiques).

3253 Beaubien Est


*Valeur de 120$/150$


https://cliniquemultispheres.com/

Maguire Shoes - Certificat cadeau 100$ item
75 $

Enchère de départ

Certificat cadeau à utiliser en ligne ou à notre boutique située au 5365 boul. Saint-Laurent à Montréal.


*Valeur de 100$


https://maguireshoes.com/

Maguire Shoes - Certificat cadeau 100$ item
75 $

Enchère de départ

Certificat cadeau à utiliser en ligne ou à notre boutique située au 5365 boul. Saint-Laurent à Montréal.


*Valeur de 100$


https://maguireshoes.com/

Tableau artistique en bois (lot 1) (valeur 240$) item
60 $

Enchère de départ

La série Empreintes est un triptyque de marqueterie de bois réalisé avec différentes essences de bois en placage, représentant respectivement le cerf, l'ours et le lapin. Chaque tableau, d'une dimension de 13 pouces 3/4 x 9 pouces 7/8cm, incarne une valeur symbolique : la bienveillance, le courage et la chance. Inspiré par le style bohémien, l'artiste a créé ces œuvres à la fois esthétiques et modernes, avec l'intention de les rendre accessibles et décoratives.


Marie-Eve Desgagné, une artiste ébéniste émergente, a trouvé sa voie dans le monde de l'art en explorant la relation complexe entre l'homme, la nature et les animaux à travers ses marqueteries.


*Valeur de 240$

En savoir plus: https://desgagnemarieeve.wixsite.com/hetrecreations

Tableau artistique en bois (lot 2) (valeur 240$) item
60 $

Enchère de départ

La série Empreintes est un triptyque de marqueterie de bois réalisé avec différentes essences de bois en placage, représentant respectivement le cerf, l'ours et le lapin. Chaque tableau, d'une dimension de 13 pouces 3/4 x 9 pouces 7/8cm, incarne une valeur symbolique : la bienveillance, le courage et la chance. Inspiré par le style bohémien, l'artiste a créé ces œuvres à la fois esthétiques et modernes, avec l'intention de les rendre accessibles et décoratives.


Marie-Eve Desgagné, une artiste ébéniste émergente, a trouvé sa voie dans le monde de l'art en explorant la relation complexe entre l'homme, la nature et les animaux à travers ses marqueteries.


*Valeur de 240$

En savoir plus: https://desgagnemarieeve.wixsite.com/hetrecreations

Tableau artistique en bois (lot 3) (valeur 240$) item
60 $

Enchère de départ

La série Empreintes est un triptyque de marqueterie de bois réalisé avec différentes essences de bois en placage, représentant respectivement le cerf, l'ours et le lapin. Chaque tableau, d'une dimension de 13 pouces 3/4 x 9 pouces 7/8cm, incarne une valeur symbolique : la bienveillance, le courage et la chance. Inspiré par le style bohémien, l'artiste a créé ces œuvres à la fois esthétiques et modernes, avec l'intention de les rendre accessibles et décoratives.


Marie-Eve Desgagné, une artiste ébéniste émergente, a trouvé sa voie dans le monde de l'art en explorant la relation complexe entre l'homme, la nature et les animaux à travers ses marqueteries.


*Valeur de 240$

En savoir plus: https://desgagnemarieeve.wixsite.com/hetrecreations

Tableau artistique en bois (lot 4) (valeur 240$) item
60 $

Enchère de départ

L'œuvre "Série Horizon" est un triptyque réalisé en avril 2023 par une artiste visuelle spécialisée dans la technique de la marqueterie de bois. Chaque tableau, d'une dimension de 13'' 3/4 x 9'' 7/8, représente un horizon différent : la mer, la terre et l'air. Ces horizons sont illustrés par des espèces vivantes symboliques : un héron pour l'air, un homme pour la terre et une baleine pour la mer.


Marie-Eve Desgagné, une artiste ébéniste émergente, a trouvé sa voie dans le monde de l'art en explorant la relation complexe entre l'homme, la nature et les animaux à travers ses marqueteries.


*Valeur de 240$

En savoir plus: https://desgagnemarieeve.wixsite.com/hetrecreations

Tableau artistique en bois (lot 5) (valeur 240$) item
60 $

Enchère de départ

L'œuvre "Série Horizon" est un triptyque réalisé en avril 2023 par une artiste visuelle spécialisée dans la technique de la marqueterie de bois. Chaque tableau, d'une dimension de 13'' 3/4 x 9'' 7/8, représente un horizon différent : la mer, la terre et l'air. Ces horizons sont illustrés par des espèces vivantes symboliques : un héron pour l'air, un homme pour la terre et une baleine pour la mer.


Marie-Eve Desgagné, une artiste ébéniste émergente, a trouvé sa voie dans le monde de l'art en explorant la relation complexe entre l'homme, la nature et les animaux à travers ses marqueteries.


*Valeur de 240$

En savoir plus: https://desgagnemarieeve.wixsite.com/hetrecreations

Tableau artistique en bois (lot 6) (valeur 240$) item
60 $

Enchère de départ

L'œuvre "Série Horizon" est un triptyque réalisé en avril 2023 par une artiste visuelle spécialisée dans la technique de la marqueterie de bois. Chaque tableau, d'une dimension de 13'' 3/4 x 9'' 7/8, représente un horizon différent : la mer, la terre et l'air. Ces horizons sont illustrés par des espèces vivantes symboliques : un héron pour l'air, un homme pour la terre et une baleine pour la mer.


Marie-Eve Desgagné, une artiste ébéniste émergente, a trouvé sa voie dans le monde de l'art en explorant la relation complexe entre l'homme, la nature et les animaux à travers ses marqueteries.


*Valeur de 240$

En savoir plus: https://desgagnemarieeve.wixsite.com/hetrecreations

Planche à découper - cuisine 1 item
50 $

Enchère de départ

Fabriquée à la main.

Différentes essences de bois laminés (noyer, chêne blanc / rouge, merisier, érable, frêne, acajou, cerisier..)


Dimension approx : 10x17po


Valeur 80-100$

Planche à découper - cuisine 3 item
50 $

Enchère de départ

Fabriquée à la main.

Différentes essences de bois laminés (noyer, chêne blanc / rouge, merisier, érable, frêne, acajou, cerisier..)


Dimension approx : 10x17po


Valeur 80-100$

Un lot de 3 livres item
30 $

Enchère de départ

3 livres doubles de la série - Une syllabe à la fois.


Excellent outil, fait au Québec, pour apprendre la lecture aux enfants


Valeur de 45$

50 $

Enchère de départ

8 livres de la série - Une syllabe à la fois.


Excellent outil, fait au Québec, pour apprendre la lecture aux enfants


Valeur de 64$

Votre nom sur une plaque dans le nouveau CPE item
1 000 $

Enchère de départ

Laissez votre empreinte dans notre nouveau CPE. Que ce soit votre nom, celui de vos enfants ou de vos petits-enfants, une plaque à votre nom sera installée à un endroit significatif de notre nouvelle installation.

Votre nom sur une plaque dans le nouveau CPE item
1 000 $

Enchère de départ

Laissez votre empreinte dans notre nouveau CPE. Que ce soit votre nom, celui de vos enfants ou de vos petits-enfants, une plaque à votre nom sera installée à un endroit significatif de notre nouvelle installation.

Planche à découper - cuisine 2 item
50 $

Enchère de départ

Fabriquée à la main.

Différentes essences de bois laminés (noyer, chêne blanc / rouge, merisier, érable, frêne, acajou, cerisier..)


Dimension approx : 10x17po


Valeur 80-100$

Un lot de 2 livres item
20 $

Enchère de départ

2 livres doubles de la série - Une syllabe à la fois.


Excellent outil, fait au Québec, pour apprendre la lecture aux enfants


Valeur de 30$

Coffret rouge item
50 $

Enchère de départ

Coffret rouge comprenant 10 libres de la série - Une syllabe à la fois.


Excellent outil, fait au Québec, pour apprendre la lecture aux enfants


Valeur de 64$

Massage 45 min Marie-Andrée Pelletier, massothérapeute (75$)
60 $

Enchère de départ

Massage d'une durée de 45 minutes chez Marie-Andrée Pelletier, massothérapeute.


*Valeur de 75$


Testaments notariés couple | Dupuis Laliberté notaires 875$ item
750 $

Enchère de départ

2 testaments notariés!


Le lot comprend :

- une première consultation pour discuter de vos volontés

- la rédaction de 2 testaments de bases

- une 2e rencontre pour la signature


* Les frais et taxes devront être payés lors de la signature des testaments (environ 90$)

** Des honoraires additionnels peuvent s'appliquer selon la complexité de la rédaction ou si des rencontres additionnelles sont nécessaires


*Valeur de 875$

https://www.dupuisnotaires.com/

Brunch pour deux chez Régine Café (valeur 80$) item
70 $

Enchère de départ

Valeur d'environ 80$.


Cette offre donne droit à deux repas et deux boissons chez Régine Café, situé au 1840 rue Beaubien Est, Montréal.


https://reginecafe.ca/

Évaluation en physiothérapie | Samuel Coulombe (valeur 125$) item
90 $

Enchère de départ

Évaluation en physiothérapie qui sera donnée pro bono à la Clinique à notre nouvelle clinique située dans la Petite-Italie.


Mon expertise est surtout de mettre le doigt sur la source de vos douleurs. Vous sortirez à la fin de l'évaluation avec des exercices individualisés et des conseils qui vous permettront une meilleure performance ou l'amélioration de votre condition.


Je suis spécialisé en vestibulaire, en articulation temporo-mandibulaire, en douleur chronique, en sportif et surtout en course à pied. Au plaisir!


*Valeur de 125$

Lot de 24 muffins - Citrouilles & coconut Lot 2 (45$) item
30 $

Enchère de départ

Extraordinaires muffins à la purée de citrouille (maison) et coconut. La recette peut être 100% adaptée pour tout type d'allergie ou intolérance (sauf gluten).


1 lot vous donnera 24 muffins frais que vous pourrez manger ou congeler!


Ces muffins ont vraiment faits l'unanimité dans tous les marchés de Noël et auprès de plusieurs enfants


*Valeur de 45$

Lot de 24 muffins - Citrouilles et coconut Lot 1(valeur 45$) item
30 $

Enchère de départ

Extraordinaires muffins à la purée de citrouille (maison) et coconut. La recette peut être 100% adaptée pour tout type d'allergie ou intolérance (sauf gluten).


1 lot vous donnera 24 muffins frais que vous pourrez manger ou congeler!


Ces muffins ont vraiment faits l'unanimité dans tous les marchés de Noël et auprès de plusieurs enfants


*Valeur de 45$

1 service au choix | Clinique multilsphères (lot 1) item
110 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour 1 service au choix (excluant services psychologiques).

3253 Beaubien Est


*Valeur de 120$/150$


https://cliniquemultispheres.com/

Messorem - Certificat cadeau 50$ (lot 1) item
40 $

Enchère de départ

Messorem Bracitorium est une microbrasserie qui utilise les meilleurs ingrédients que nous pouvons trouver sur le marché.


Le but premier est de créer des bières que nous avons envie de boire pour satisfaire nos propres critères. Le goût, les textures en bouche et l’apparence de nos bières sont très précis.  Ce que vous voyez, ce que vous buvez chez Messorem est exactement le résultat que la bière se devait d’avoir. Nous nous spécialisons dans les bières houblonnées et de type acidulées ou sour, pour utiliser le terme anglais.


*Valeur de 50$


https://messorem.co/bieres/

Messorem - Certificat cadeau 50$ (lot 2) item
40 $

Enchère de départ

Messorem Bracitorium est une microbrasserie qui utilise les meilleurs ingrédients que nous pouvons trouver sur le marché.


Le but premier est de créer des bières que nous avons envie de boire pour satisfaire nos propres critères. Le goût, les textures en bouche et l’apparence de nos bières sont très précis.  Ce que vous voyez, ce que vous buvez chez Messorem est exactement le résultat que la bière se devait d’avoir. Nous nous spécialisons dans les bières houblonnées et de type acidulées ou sour, pour utiliser le terme anglais.


*Valeur de 50$


https://messorem.co/bieres/

Détour Bistro - Certificat cadeau 100$ item
75 $

Enchère de départ

Un certificat cadeau d'une valeur de 100$ au Détour Bistro en face du parc Molson.


Le Bistro a fait le choix de travailler avec des produits issus de l’agriculture biologique autant que possible.


Cela reflète notre engagement pour une cuisine plus saine, respectueuse de l’environnement et pleine de saveurs authentiques. Chez nous, la qualité passe avant tout pour vous et pour la planète.

Adresse:

2480 Rue Beaubien E, Montréal


*Valeur de 100$

Site web: https://detourbistro.weebly.com/

