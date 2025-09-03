Encan silencieux du CPE Galijode

Organisé par
Enchère de départ
Je dédie ma pratique à l’accompagnement de la famille à travers les défis et les merveilles de la périnatalité.
J'ai développé une expertise pointue grâce à de nombreuses formations post-graduées et plus de 10 ans d'expérience en santé de la femme, endométriose, pédiatrie, allaitement et problématiques de la mâchoire (articulation temporo-mandibulaire) autant chez le bébé que chez l'adulte.
Mon toucher est reconnu pour sa grande douceur et sa précision, offrant un environnement sécurisant dans lequel la bienveillance et l'écoute sont au centre de chaque séance où j'allie science et intuition.
Au plaisir de prendre soin de vous!
Valeur de 105$
Clinique dans Rosemont
Enchère de départ
Tablette graphique NEUVE
Idéale pour le dessin, l'illustration, l'animation, la retouche photo ou les étudiants en arts.
Model : HUION Q11K
Boite ouverte
Accessoires:
Stylet rechargeable
Cable USB
Adaptateurs
Support , accessoires d origine
Boite d'origine incluse
valeur 130$
Enchère de départ
Ce lot donne droit à 8 cours à prendre sur une période d’un mois. Valeur de 50$. Valide aux succursales de Promenade Masson et Villeray.
Plus d'informations: https://www.idolem.com/fr
Enchère de départ
Boîte souvenir de bébé personnalisée. Le tout sera travaillé avec l'artiste une fois le lot acheté.
Valeur de 135$
Enchère de départ
Vos plantes ont de la misère ? Une simple visite et le tour sera réglé, je vais vous donner des conseils sur l'entretien, le nom de vos plantes, la lumière requise, le rempotage nécessaire, comment faire du bouturage, etc.
Valeur de 75$
Enchère de départ
Service offert en visioconférence ou en présentiel à la Clinique Sauge. Rencontre de 60 minutes avec un orthophoniste qualifiée dans les domaines suivants : développement du langage et des sons de la parole, trouble orofacial myofonctionnel, bégaiement, autisme. Lors de cette rencontre, l’orthophoniste vous questionne en lien avec votre motif de consultation, répond à vos questions, vous offre des stratégies concrètes et des recommandations en lien avec les besoins identifiés. Elle saura également vous orienter au besoin.
*Valeur de 150$
Enchère de départ
Enchère de départ
Venant d'une ferme québécoise, nous vendons des sacs de 10lbs d'oignons pour votre meilleure soupe ou toute votre popotte du temps des fêtes!
Valeur de 10$
Enchère de départ
Enchère de départ
Un an de correction avec le logiciel Antidote, pour toute la famille. Cette version permet de corriger le français et l'anglais et inclut les toutes nouvelles fonctionnalités de reformulation grâce à l'intelligence artificielle.
Valeur de 150$
Enchère de départ
4 leçons d'une heure chacune en compagnie de Yuka, maman de Lila coccinelle, qui peut enseigner le japonais pour les débutants.
*Valeur de 100$
Enchère de départ
Certificat cadeau pour 1 service au choix (excluant services psychologiques).
3253 Beaubien Est
*Valeur de 120$/150$
Enchère de départ
Certificat cadeau à utiliser en ligne ou à notre boutique située au 5365 boul. Saint-Laurent à Montréal.
*Valeur de 100$
Enchère de départ
Enchère de départ
La série Empreintes est un triptyque de marqueterie de bois réalisé avec différentes essences de bois en placage, représentant respectivement le cerf, l'ours et le lapin. Chaque tableau, d'une dimension de 13 pouces 3/4 x 9 pouces 7/8cm, incarne une valeur symbolique : la bienveillance, le courage et la chance. Inspiré par le style bohémien, l'artiste a créé ces œuvres à la fois esthétiques et modernes, avec l'intention de les rendre accessibles et décoratives.
Marie-Eve Desgagné, une artiste ébéniste émergente, a trouvé sa voie dans le monde de l'art en explorant la relation complexe entre l'homme, la nature et les animaux à travers ses marqueteries.
*Valeur de 240$
En savoir plus: https://desgagnemarieeve.wixsite.com/hetrecreations
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
L'œuvre "Série Horizon" est un triptyque réalisé en avril 2023 par une artiste visuelle spécialisée dans la technique de la marqueterie de bois. Chaque tableau, d'une dimension de 13'' 3/4 x 9'' 7/8, représente un horizon différent : la mer, la terre et l'air. Ces horizons sont illustrés par des espèces vivantes symboliques : un héron pour l'air, un homme pour la terre et une baleine pour la mer.
Marie-Eve Desgagné, une artiste ébéniste émergente, a trouvé sa voie dans le monde de l'art en explorant la relation complexe entre l'homme, la nature et les animaux à travers ses marqueteries.
*Valeur de 240$
En savoir plus: https://desgagnemarieeve.wixsite.com/hetrecreations
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Fabriquée à la main.
Différentes essences de bois laminés (noyer, chêne blanc / rouge, merisier, érable, frêne, acajou, cerisier..)
Dimension approx : 10x17po
Valeur 80-100$
Enchère de départ
Enchère de départ
3 livres doubles de la série - Une syllabe à la fois.
Excellent outil, fait au Québec, pour apprendre la lecture aux enfants
Valeur de 45$
Enchère de départ
8 livres de la série - Une syllabe à la fois.
Excellent outil, fait au Québec, pour apprendre la lecture aux enfants
Valeur de 64$
Enchère de départ
Laissez votre empreinte dans notre nouveau CPE. Que ce soit votre nom, celui de vos enfants ou de vos petits-enfants, une plaque à votre nom sera installée à un endroit significatif de notre nouvelle installation.
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
2 livres doubles de la série - Une syllabe à la fois.
Excellent outil, fait au Québec, pour apprendre la lecture aux enfants
Valeur de 30$
Enchère de départ
Coffret rouge comprenant 10 libres de la série - Une syllabe à la fois.
Excellent outil, fait au Québec, pour apprendre la lecture aux enfants
Valeur de 64$
Enchère de départ
Massage d'une durée de 45 minutes chez Marie-Andrée Pelletier, massothérapeute.
*Valeur de 75$
Enchère de départ
2 testaments notariés!
Le lot comprend :
- une première consultation pour discuter de vos volontés
- la rédaction de 2 testaments de bases
- une 2e rencontre pour la signature
* Les frais et taxes devront être payés lors de la signature des testaments (environ 90$)
** Des honoraires additionnels peuvent s'appliquer selon la complexité de la rédaction ou si des rencontres additionnelles sont nécessaires
*Valeur de 875$
https://www.dupuisnotaires.com/
Enchère de départ
Valeur d'environ 80$.
Cette offre donne droit à deux repas et deux boissons chez Régine Café, situé au 1840 rue Beaubien Est, Montréal.
Enchère de départ
Évaluation en physiothérapie qui sera donnée pro bono à la Clinique à notre nouvelle clinique située dans la Petite-Italie.
Mon expertise est surtout de mettre le doigt sur la source de vos douleurs. Vous sortirez à la fin de l'évaluation avec des exercices individualisés et des conseils qui vous permettront une meilleure performance ou l'amélioration de votre condition.
Je suis spécialisé en vestibulaire, en articulation temporo-mandibulaire, en douleur chronique, en sportif et surtout en course à pied. Au plaisir!
*Valeur de 125$
Enchère de départ
Extraordinaires muffins à la purée de citrouille (maison) et coconut. La recette peut être 100% adaptée pour tout type d'allergie ou intolérance (sauf gluten).
1 lot vous donnera 24 muffins frais que vous pourrez manger ou congeler!
Ces muffins ont vraiment faits l'unanimité dans tous les marchés de Noël et auprès de plusieurs enfants
*Valeur de 45$
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Messorem Bracitorium est une microbrasserie qui utilise les meilleurs ingrédients que nous pouvons trouver sur le marché.
Le but premier est de créer des bières que nous avons envie de boire pour satisfaire nos propres critères. Le goût, les textures en bouche et l’apparence de nos bières sont très précis. Ce que vous voyez, ce que vous buvez chez Messorem est exactement le résultat que la bière se devait d’avoir. Nous nous spécialisons dans les bières houblonnées et de type acidulées ou sour, pour utiliser le terme anglais.
*Valeur de 50$
Enchère de départ
Enchère de départ
Un certificat cadeau d'une valeur de 100$ au Détour Bistro en face du parc Molson.
Le Bistro a fait le choix de travailler avec des produits issus de l’agriculture biologique autant que possible.
Cela reflète notre engagement pour une cuisine plus saine, respectueuse de l’environnement et pleine de saveurs authentiques. Chez nous, la qualité passe avant tout pour vous et pour la planète.
Adresse:
2480 Rue Beaubien E, Montréal
*Valeur de 100$
Site web: https://detourbistro.weebly.com/
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!