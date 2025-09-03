Encan silencieux du CPE Galijode

La série Empreintes est un triptyque de marqueterie de bois réalisé avec différentes essences de bois en placage, représentant respectivement le cerf, l'ours et le lapin. Chaque tableau, d'une dimension de 13 pouces 3/4 x 9 pouces 7/8cm, incarne une valeur symbolique : la bienveillance, le courage et la chance. Inspiré par le style bohémien, l'artiste a créé ces œuvres à la fois esthétiques et modernes, avec l'intention de les rendre accessibles et décoratives.





Marie-Eve Desgagné, une artiste ébéniste émergente, a trouvé sa voie dans le monde de l'art en explorant la relation complexe entre l'homme, la nature et les animaux à travers ses marqueteries.





*Valeur de 240$



En savoir plus: https://desgagnemarieeve.wixsite.com/hetrecreations