Fondation École Marguerite d’Youville

Organisé par

Fondation École Marguerite d’Youville

À propos de cet événement

Encan silencieux - Fête de la rentrée 2026

VÉLO EVO BIG RIDGE 24" JUNIOR item
VÉLO EVO BIG RIDGE 24" JUNIOR
200 $

Enchère de départ

Performance Bégin

Valeur de 629,99$ (ou crédit équivalent pour l'achat d'un autre modèle)


Caractéristiques:

Cadre : En aluminium T6 extrudé

Fourche : Pattes droites en aluminium avec plaquettes de disque


TRANSMISSION

Manette de vitesses : Shimano Tourney, 7 vitesses

Dérailleur Arrière : Shimano montage direct

Cassette : Shimano 7-speed, 12-32T

Pédalier : CNC en alliage

Manettes de Freins : Tektro 3 doigts

Freins : Freins à disque mécanique Tektro, 180 mm


ROUES

Jantes : Pour vélo Fat avec freins à disque, 24", rayons en inox,

Pneus : EVO Knobby 24" x 2.6


COMPOSANTES

Tige de Selle : EVO 30.9 x 300 mm

Selle : EVO Mtn Comp


https://www.performancebegin.com/fr/

Blanchiement de dents item
Blanchiement de dents
250 $

Enchère de départ

Forfait de blanchissage dentaire d'une valeur de 595$ chez Pagé St-Cyr Dentistes situé au 1404 Rue Blanchette, Cap-Rouge, QC G1Y 1P2

https://dentistescaprouge.com/

50$ au centre de location Canots Légaré 🛶 item
50$ au centre de location Canots Légaré 🛶 item
50$ au centre de location Canots Légaré 🛶
10 $

Enchère de départ

Canots Légaré : Découvrez le plaisir de pagayer sur 20 km de rivière calme, 200 embarcations à louer, une école de pagaie. La référence en vente et réparation de canots.

12766 Bd Valcartier, Québec, QC G2A 2N2

https://canotslegare.com/

50$ chez Quincaillerie Crémazie item
50$ chez Quincaillerie Crémazie
10 $

Enchère de départ

Carte-cadeau de 50$ à dépenser à la Quincaillerie Rona de quartier (sous le nom de Quincaillerie Crémazie), située dans le charmant quartier Montcalm à Québec, au 168 Rue Crémazie O, Québec, QC G1R 1X7

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 item
Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 item
Philips Sonicare ProtectiveClean 4700
20 $

Enchère de départ

Brosse à dents électrique d'une valeur de 90$ de chez Pagé St-Cyr Dentistes situé au 1404 Rue Blanchette, Cap-Rouge, QC G1Y 1P2

https://dentistescaprouge.com/

50$ au centre de location Canots Légaré 🚣🏻‍♂️ item
50$ au centre de location Canots Légaré 🚣🏻‍♂️ item
50$ au centre de location Canots Légaré 🚣🏻‍♂️
10 $

Enchère de départ

Canots Légaré : Découvrez le plaisir de pagayer sur 20 km de rivière calme, 200 embarcations à louer, une école de pagaie. La référence en vente et réparation de canots.

12766 Bd Valcartier, Québec, QC G2A 2N2

https://canotslegare.com/

75$ chez Floralies Jouvence item
75$ chez Floralies Jouvence
15 $

Enchère de départ

50$ à dépenser au centre jardin des Floralies Jouvence du 2020 Av. Jules-Verne, Québec, QC G2G 2R2

https://www.floraliesjouvence.ca/

50$ au Quai 1635 item
50$ au Quai 1635
10 $

Enchère de départ

Le QUAI 1635 - Resto sur le fleuve ⚓️ Loin du quotidien, tout près de chez vous.

4155 Chem. de la Plage Jacques Cartier, Québec, QC G1Y 1W3

https://www.quai1635.com/

Souliers de course - 200$ item
Souliers de course - 200$
50 $

Enchère de départ

Une paire de souliers d'une valeur de 200$ offerte par Le Coureur Nordique : Le spécialiste de la course à pied à Québec, situé au 141 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1R 1T1

https://lecoureurnordique.ca/

40$ à la Maison Thaïlandaise 🍜 item
40$ à la Maison Thaïlandaise 🍜
10 $

Enchère de départ

2x 20$ à dépenser à la Maison Thaïlandaise située au 4307 Rue Saint-Félix, Québec, QC G1Y 1X6

https://www.maisonthailandaise.com/

60$ à la Maison Thaïlandaise 🥢 item
60$ à la Maison Thaïlandaise 🥢
15 $

Enchère de départ

3x 20$ à dépenser à la Maison Thaïlandaise située au 4307 Rue Saint-Félix, Québec, QC G1Y 1X6

https://www.maisonthailandaise.com/

40$ à dépenser à La Friperie Cap-Rouge 👠 item
40$ à dépenser à La Friperie Cap-Rouge 👠
5 $

Enchère de départ

2x 20$ à La Friperie Cap-Rouge vous propose de rafraîchir votre style sans exploser votre budget!
Située au 4187 Côte de Cap-Rouge, Québec, QC G1Y 1V2

https://lafriperiecaprouge.ca/

40$ à dépenser à La Friperie Cap-Rouge 👗 item
40$ à dépenser à La Friperie Cap-Rouge 👗
5 $

Enchère de départ

2x 20$ à La Friperie Cap-Rouge vous propose de rafraîchir votre style sans exploser votre budget!
Située au 4187 Côte de Cap-Rouge, Québec, QC G1Y 1V2

https://lafriperiecaprouge.ca/

20$ à dépenser à La Friperie Cap-Rouge 🧥 item
20$ à dépenser à La Friperie Cap-Rouge 🧥
5 $

Enchère de départ

20$ à La Friperie Cap-Rouge vous propose de rafraîchir votre style sans exploser votre budget!
Située au 4187 Côte de Cap-Rouge, Québec, QC G1Y 1V2

https://lafriperiecaprouge.ca/

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!