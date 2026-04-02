Festival "Ça danse en Country"

Organisé par

Festival "Ça danse en Country"

À propos de cet événement

#5 Espaces VR's / RV's Spaces

1517 19e Rue A

Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0

Forfaits 1 nuit -Espace RV / VR / Roulotte – 1 soir
30 $
Disponible jusqu'au 18 juil.

Espace VR / Roulotte / Véhicule aménagé – 1 soir
30 $

Places limitées – réservation en ligne obligatoire


La solution idéale pour profiter du festival et passer une nuit sur place en toute simplicité.


Inclut :
1 emplacement réservé
Accès sécuritaire
Emplacement désigné à l'arrivée (priorité VR's)


Important :
Aucun service inclus
(sans électricité, sans eau, sans égout)

Forfaits SÉJOUR Espace RV / VR / Roulottes (4 soirs incl)
50 $
Disponible jusqu'au 18 juil.

Forfait "Séjours"

Espace VR / Roulotte / Véhicule
50 $

Places limitées – réservation en ligne obligatoire


La formule idéale pour profiter pleinement du festival et rester sur place.


Prix unique : 50 $ pour tout le séjour.


Inclut :
1 emplacement réservé
Accès sécuritaire
Emplacement désigné à l'arrivée (priorité VR's)

Important :
Aucun service inclus
(sans électricité, sans eau, sans égout)

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