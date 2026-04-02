5 Espaces VR's / RV's Spaces

À propos de cet événement
Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0
Espace VR / Roulotte / Véhicule aménagé – 1 soir
30 $
Places limitées – réservation en ligne obligatoire
La solution idéale pour profiter du festival et passer une nuit sur place en toute simplicité.
Inclut :
1 emplacement réservé
Accès sécuritaire
Emplacement désigné à l'arrivée (priorité VR's)
Important :
Aucun service inclus
(sans électricité, sans eau, sans égout)
Forfait "Séjours"
Espace VR / Roulotte / Véhicule
50 $
Places limitées – réservation en ligne obligatoire
La formule idéale pour profiter pleinement du festival et rester sur place.
Prix unique : 50 $ pour tout le séjour.
Inclut :
1 emplacement réservé
Accès sécuritaire
Emplacement désigné à l'arrivée (priorité VR's)
Important :
Aucun service inclus
(sans électricité, sans eau, sans égout)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!