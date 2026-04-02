5 Espaces VR's / RV's Spaces

Forfait "Séjours"

Espace VR / Roulotte / Véhicule

50 $



Places limitées – réservation en ligne obligatoire





La formule idéale pour profiter pleinement du festival et rester sur place.





Prix unique : 50 $ pour tout le séjour.





Inclut :

1 emplacement réservé

Accès sécuritaire

Emplacement désigné à l'arrivée (priorité VR's)

Important :

Aucun service inclus

(sans électricité, sans eau, sans égout)