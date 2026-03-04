Calm centre des Arts et des Langues de Montréal

Organisé par

Calm centre des Arts et des Langues de Montréal

À propos de cet événement

Gala - Talent Jeunesse 2026

maison des las arts participatives

Admission générale
10 $
Disponible jusqu'au 31 oct.
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets
Venez encourager la relève artistique montréalaise! Le Talent Jeunesse est un spectacle familial mettant en vedette nos jeunes artistes dans divers domaines: musique, danse, théâtre et arts visuels. Un événement rempli de talent, de créativité et d'émotions!
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