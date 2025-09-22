Moisson Québec

Guignolée des médias 2025 - Équipe bénévoles

PLACE DE LA CITÉ (13H00 À 17H00)
Gratuit

COLLECTE DE DONS À L'INTÉRIEUR - 2 PERSONNES PORTE DONNANT À LA RUE JEAN-DE-QUEN ET 2 PERSONNES À LA PORTE DONNANT SUR RUE BERNARDIN-MORIN)

RUE ST-PAUL / RUE NOTRE-DAME
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 8 personnes, incluant 2 responsables.

Maxi Les Saules - 10h00 à 13h00
Gratuit

Récolte de dons à l'entrée/sortie

Maxi Les Saules - 13h00 à 15h00
Gratuit

Récolte de dons à l'entrée/sortie

Maxi Lebourgneuf - 10h00 à 13h00
Gratuit

Récolte de dons à l'entrée/sortie

Maxi Lebourgneuf - 13h00 à 15h00
Gratuit

Récolte de dons à l'entrée/sortie

Maxi Val Bélair - 13h00 à 15h00
Gratuit

Récolte de dons à l'entrée/sortie

Maxi Val Bélair - 10h00 à 13h00
Gratuit

Récolte de dons à l'entrée/sortie

Maxi Ancienne-Lorette - 10h00 à 13h00
Gratuit

Récolte de dons à l'entrée/sortie

Maxi Ancienne-Lorette - 13h00 à 15h00
Gratuit

Récolte de dons à l'entrée/sortie

QUATRE-BOURGEOIS / DE L'ÉGLISE (Nord-Sud)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 12 personnes, incluant 2 responsables.

QUATRE-BOURGEOIS / DE L'ÉGLISE (Est-Ouest)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 14 personnes, incluant 2 responsables.

HOCHELAGA / JEAN-DE QUEN / FIEDMONT (Est)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsables.

HOCHELAGA / JEAN-DE QUEN / FIEDMONT (Nord)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 3 personnes, incluant 1 responsables.

HOCHELAGA / JEAN-DE QUEN / FIEDMONT (Ouest)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsables.

JEAN-TALON OUEST / LAVAL (Sud-Est)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 8 personnes, incluant 2 responsables.

JEAN-TALON OUEST / LAVAL (Ouest)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 5 personnes, incluant 1 responsables.

RTC - STATION LAURIER QUÉBEC / CHUL
Gratuit
RENÉ-LÉVESQUE OUEST / BELVÉDÈRE (NORD-SUD-EST)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 11 personnes, incluant 3 responsables.

LOUIS-XIV / BOURG-ROYAL (Nord - Sud)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 14 personnes, incluant 2 responsables.

JEAN-GAUVIN / CHARLES-ALBANEL / HÊTRIÈRE (EST)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsables.

JEAN-GAUVIN / CHARLES-ALBANEL / HÊTRIÈRE (SUD)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsables.

SAINT-LOUIS / MAGUIRE (EST - SUD)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsable.

CLEMENCEAU / SEIGNEURIALE (NORD - OUEST)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 10 personnes, incluant 2 responsables.

BASTIEN / ROBERT-BOURASSA / DE LA COLLINE (Nord)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsable.

BASTIEN / ROBERT-BOURASSA / DE LA COLLINE (Ouest)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsables.

BASTIEN / ROBERT-BOURASSA / DE LA COLLINE (Est)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsables.

ORMIÈRE / BLAIN
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 11 personnes, incluant 3 responsables.

SAINT-LOUIS / MAGUIRE (OUEST)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 5 personnes, incluant 1 responsables.

BOUVIER / PIERRE-BERTRAND
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsable.

CHAUDIÈRE/PROVANCHER
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 10 personnes, incluant 2 responsables.

3E AVENUE / 4E RUE
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 10 personnes, incluant 2 responsables.

SAINTE-FOY / SAINT-SACREMENT
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 5 personnes, incluant 1 responsable.

LEBOURGNEUF / GALERIES (OUEST)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsable.

LEBOURGNEUF / GALERIES (NORD)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsable.

HONORÉ-MERCIER / SAINT-JEAN
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 5 personnes, incluant 1 responsable.

WILFRID-HAMEL / SOUMANDE (NORD-OUEST)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 14 personnes, incluant 2 responsables.

WILFRID-HAMEL / SOUMANDE (EST)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsable.

1ERE AVENUE / 46E RUE
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 11 personnes, incluant 3 responsables.

CHAREST OUEST / MARIE-DE-L'INCARNATION (OUEST)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 9 personnes, incluant 1 responsable.

CHAREST OUEST / MARIE-DE-L'INCARNATION (EST)
Gratuit

Vous devez former une équipe d'un minimum 7 personnes, incluant 1 responsable.

