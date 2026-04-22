Société d'histoire Sieur de Champlain

Organisé par

Société d'histoire Sieur de Champlain

À propos de cet événement

Jean Bourdon, premier ingénieur et arpenteur de la Nouvelle-France. Conférencier Jean-Marie Lebel, historien

77 Rue des Remparts

Québec, QC G1R 0C3, Canada

Non-membre de 18 ans et plus
10 $

Vous pouvez devenir membre de la Société d'histoire Sieur de Champlain et participer à cette conférence et aux autres activités du programme du 15e anniversaire gratuitement ou à tarif réduit. Remplissez d'abord le formulaire d'adhésion : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/adhesion-2026-a-la-societe-dhistoire-sieur-de-champlain, puis revenez sur le présent formulaire et choisissez le type de billet 4.

Non-membre de moins de 18 ans
5 $

Vous pouvez devenir membre de la Société d'histoire Sieur de Champlain et participer à cette conférence et aux autres activités du programme du 15e anniversaire gratuitement ou à tarif réduit. Remplissez d'abord le formulaire d'adhésion : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/adhesion-2026-a-la-societe-dhistoire-sieur-de-champlain, puis revenez sur le présent formulaire et choisissez le type de billet 4.

Étudiant non membre
5 $

Vous pouvez devenir membre de la Société d'histoire Sieur de Champlain et participer gratuitement à cette conférence et aux autres activités du programme du 15e anniversaire gratuitement ou à taux réduits. Remplissez d'abord le formulaire d'adhésion : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/adhesion-2026-a-la-societe-dhistoire-sieur-de-champlain, puis revenez sur le présent formulaire et choisissez le type de billet 4.

Membre de la Société d'histoire Sieur de Champlain
Gratuit

Seulement pour les membres qui ont payé leur adhésion pour l'année 2026.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À L'ADMINISTRATION
Gratuit

Cette catégorie de billet est réservée uniquement aux fins d'administration de l'activité.

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