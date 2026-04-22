Jean Bourdon, premier ingénieur et arpenteur de la Nouvelle-France. Conférencier Jean-Marie Lebel, historien

Vous pouvez devenir membre de la Société d'histoire Sieur de Champlain et participer à cette conférence et aux autres activités du programme du 15e anniversaire gratuitement ou à tarif réduit. Remplissez d'abord le formulaire d'adhésion : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/adhesion-2026-a-la-societe-dhistoire-sieur-de-champlain, puis revenez sur le présent formulaire et choisissez le type de billet 4.