Jean Bourdon, premier ingénieur et arpenteur de la Nouvelle-France. Conférencier Jean-Marie Lebel, historien

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Vous pouvez devenir membre de la Société d'histoire Sieur de Champlain et participer à cette conférence et aux autres activités du programme du 15e anniversaire gratuitement ou à tarif réduit. Remplissez d'abord le formulaire d'adhésion : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/adhesion-2026-a-la-societe-dhistoire-sieur-de-champlain, puis revenez sur le présent formulaire et choisissez le type de billet 4.
Vous pouvez devenir membre de la Société d'histoire Sieur de Champlain et participer à cette conférence et aux autres activités du programme du 15e anniversaire gratuitement ou à tarif réduit. Remplissez d'abord le formulaire d'adhésion : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/adhesion-2026-a-la-societe-dhistoire-sieur-de-champlain, puis revenez sur le présent formulaire et choisissez le type de billet 4.
Vous pouvez devenir membre de la Société d'histoire Sieur de Champlain et participer gratuitement à cette conférence et aux autres activités du programme du 15e anniversaire gratuitement ou à taux réduits. Remplissez d'abord le formulaire d'adhésion : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/adhesion-2026-a-la-societe-dhistoire-sieur-de-champlain, puis revenez sur le présent formulaire et choisissez le type de billet 4.
Seulement pour les membres qui ont payé leur adhésion pour l'année 2026.
Cette catégorie de billet est réservée uniquement aux fins d'administration de l'activité.
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