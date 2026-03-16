LA CLASSIQUE DE GOLF 2026

Inclus dans votre partenariat Visionnaire :





Reconnaissance officielle

Lors du mot de bienvenue, un remerciement spécial vous sera adressé afin de souligner votre engagement et votre précieuse contribution à l’événement.





Votre image de marque au cœur de l’événement

Votre logo sera intégré au visuel officiel affiché sur chaque table. Une présence incontournable qui assurera une visibilité auprès de chaque participant pendant les repas et les échanges.





Votre bannière, un repère clé de l’événement

Les bannières fournies par votre entreprise seront mises en valeur à des emplacements stratégiques dans la salle de réception pendant le souper, garantissant une visibilité optimale auprès des convives.





Valorisation de vos produits

Vous avez la possibilité de nous confier vos articles promotionnels, à vos frais, qui seront disposés à des endroits clés sur le parcours et sur le site de l’événement.





Visibilité sur écran

Votre logo sera intégré à la présentation visuelle officielle projetée lors de l’événement, renforçant ainsi votre impact auprès des participants.





Mise en avant sur le parcours

Une affiche arborant votre logo sera installée sur un tertre de départ, vous assurant une visibilité privilégiée auprès des participants.





Rayonnement numérique

Nous publierons un message de remerciement sur nos réseaux sociaux afin de mettre en valeur votre soutien et d’accroître votre visibilité auprès de notre communauté en ligne.





✅ Une facture publicitaire sera envoyée par courriel à tous nos partenaires.