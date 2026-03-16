LA CLASSIQUE DE GOLF 2026

Organisé par
À propos de cet événement
GOLF ET SOUPER
Votre billet comprend votre journée de golf, la voiturette, ainsi que votre place pour le souper.
⚠️ Le reçu fiscal au montant de 70 $ sera émis au nom de l’acheteur des billets. Ainsi, si chaque participant souhaite recevoir son propre reçu fiscal, les billets doivent être achetés séparément.
Les billets achetés dans une même transaction seront automatiquement regroupés dans le même quatuor.
🛑 Si vous avez acheté vos billets séparément, mais souhaitez jouer dans le même quatuor que d’autres personnes, merci d’écrire à l’adresse ci-dessous afin que Mylène puisse vous regrouper.
Mylène Cloutier : [email protected]
SOUPER SEULEMENT
Votre billet comprend votre place pour le souper.
⚠️ Le reçu fiscal au montant de 35 $ sera émis au nom de l’acheteur des billets. Ainsi, si chaque personne souhaite recevoir son propre reçu fiscal, les billets doivent être achetés séparément.
🛑 Si vous avez acheté vos billets séparément, mais souhaitez être assis avec d’autres personnes, merci d’écrire à l’adresse ci-dessous afin que Mylène puisse vous regrouper.
Mylène Cloutier : [email protected]
Inclus dans votre partenariat Visionnaire :
Reconnaissance officielle
Lors du mot de bienvenue, un remerciement spécial vous sera adressé afin de souligner votre engagement et votre précieuse contribution à l’événement.
Votre image de marque au cœur de l’événement
Votre logo sera intégré au visuel officiel affiché sur chaque table. Une présence incontournable qui assurera une visibilité auprès de chaque participant pendant les repas et les échanges.
Votre bannière, un repère clé de l’événement
Les bannières fournies par votre entreprise seront mises en valeur à des emplacements stratégiques dans la salle de réception pendant le souper, garantissant une visibilité optimale auprès des convives.
Valorisation de vos produits
Vous avez la possibilité de nous confier vos articles promotionnels, à vos frais, qui seront disposés à des endroits clés sur le parcours et sur le site de l’événement.
Visibilité sur écran
Votre logo sera intégré à la présentation visuelle officielle projetée lors de l’événement, renforçant ainsi votre impact auprès des participants.
Mise en avant sur le parcours
Une affiche arborant votre logo sera installée sur un tertre de départ, vous assurant une visibilité privilégiée auprès des participants.
Rayonnement numérique
Nous publierons un message de remerciement sur nos réseaux sociaux afin de mettre en valeur votre soutien et d’accroître votre visibilité auprès de notre communauté en ligne.
✅ Une facture publicitaire sera envoyée par courriel à tous nos partenaires.
Inclus dans votre partenariat Engagé :
Visibilité sur écran
Votre logo sera intégré à la présentation visuelle officielle projetée lors de l’événement, renforçant ainsi votre impact auprès des participants.
Mise en avant sur le parcours
Une affiche arborant votre logo sera installée sur un tertre de départ, vous assurant une visibilité privilégiée auprès des participants.
Rayonnement numérique
Nous publierons un message de remerciement sur nos réseaux sociaux afin de mettre en valeur votre soutien et d’accroître votre visibilité auprès de notre communauté en ligne.
✅ Une facture publicitaire sera envoyée par courriel à tous nos partenaires.
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