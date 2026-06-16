Les Flambettes III + Luan Larobina

Organisé par
À propos de cet événement
Je suis sensible à la mission de Mauricie Arts Vivants et je veux soutenir son développement.
Taxes incluses
TPS : 78725 3228 RT0001
TVQ : 1231255628 TQ0001
Le prix réel d’un billet
Taxes incluses
TPS : 78725 3228 RT0001
TVQ : 1231255628 TQ0001
Pour les habitant.es de Saint-Mathieu-du-Parc et de Saint-Élie-de-Caxton uniquement!
Une preuve de résidence sera demandée.
Une preuve vous sera demandée.
Taxes incluses
TPS : 78725 3228 RT0001
TVQ : 1231255628 TQ0001
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!