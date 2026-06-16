Four people sit on picnic tables in the foreground with a coastal landscape and small houses in the background.
Mauricie Arts Vivants

Organisé par

Mauricie Arts Vivants

À propos de cet événement

Les Flambettes III + Luan Larobina

1890 Chem. Principal

Saint-Mathieu-du-Parc, QC G0X 1N0, Canada

Coup de foudre
40 $

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Taxes incluses

TPS : 78725 3228 RT0001

TVQ : 1231255628 TQ0001

Régulier
34 $

Le prix réel d’un billet


Taxes incluses

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Enfant
Gratuit
Habitant.es
20 $

Pour les habitant.es de Saint-Mathieu-du-Parc et de Saint-Élie-de-Caxton uniquement!

Une preuve de résidence sera demandée.

Étudiant.es
20 $

Une preuve vous sera demandée.


Taxes incluses

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