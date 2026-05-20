MISEZ SUR LA POINTE DES PIEDS : L’ENCAN

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À propos de cet événement
Certains lots pourront-être envoyés par courriel. Pour les autres, si vous ne les récupérez pas lors de la soirée de clôture, merci de vous adresser à Fanny au 581-447-8783 afin de fixer un RDV pour le récupérer.
Enchère de départ
Chèque cadeau de 50$ chez Gootzy
Gootzy est la référence pour les amateurs de produits sans alcool au Québec, offrant la plus grande collection de bières, vins, spiritueux, prêts-à-boire et bombes à cocktail sans alcool.
Nous proposons également une sélection exclusive de produits alcoolisés, incluant un choix limité, mais soigneusement sélectionné, des meilleures bières de microbrasserie du Québec ainsi que des vins de domaines privés québécois.
En plus de notre gamme de boissons, nous offrons une belle variété de sauces piquantes et BBQ, ainsi qu’un vaste choix d’articles pour vapoteurs.
Gootzy, c’est une destination unique pour découvrir des produits de qualité, soigneusement sélectionnés.
Valeur : 50$
Informations : https://gootzy.ca/
Enchère de départ
Le Parc du trou de la fée vous propose un forfait pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants (5-11 ans) comprenant une entrée au parc, une visite de la caverne et l’expérience immersive multimédia. Valide pour la saison 2026.
Lauréat régional des Grands prix du tourisme dans la catégorie attractions touristiques 25 000 visiteurs et moins, le Parc le Trou de la Fée est ce que l’on peut considérer une institution régionale. En effet, le Parc occupe le paysage touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 1964. Ce n’est pas peu dire ! Pour beaucoup de visiteurs la caverne Trou de la Fée représente leur toute première expérience de spéléologie et pour d’autres celui d’un site touristique dont le nom marque à lui seul l’imaginaire. Enclavé au coeur du canyon formé par la splendide rivière Métabetchouan, le Parc est en fait un joyau encore trop méconnu.
Valeur : 119$
Informations : https://parcletroudelafee.com/
Enchère de départ
Croisière Fjord & Baleines pour 2 personnes d’une durée de 4h au départ de l’Anse-Saint-Jean.
Vivez une expérience inoubliable en naviguant sur le majestueux Fjord du Saguenay à la rencontre des géants des mers dans l’estuaire du Saint-Laurent. Départ du charmant village de L’Anse-Saint-Jean à bord d’un bateau couvert, alliant confort et immersion.
Pendant cette croisière, explorez 45 km de paysages époustouflants : falaises imposantes, chutes d’eau spectaculaires et une biodiversité unique. Observez des mammifères marins tels que les rorquals, les bélugas, et des oiseaux marins. Accompagné par un.e guide interprète passionné.e, plongez au cœur de la nature sauvage pour une aventure mémorable.
Valeur : 308$
Informations : https://croisieresfjordbaleines.com/reservation
Enchère de départ
Panier Saveurs du Rucher : Assortiment Tout-Miel & Cuillère en Bois Traditionnelle
Beezee entreprise apicole située à Saint-Honoré. Depuis 2022, ils offrent les produits de la ruche. Leur miel est ni chauffé, ni pasteurisé et conserve donc ses multiples bienfaits. Ce sucre naturel donne une saveur "BeeZee" à leurs pâtisseries artisanales. Beezee vous propose un panier cadeau contenant 3 pots de miel : 2 miels d’été, 1 miel crémeux ainsi que des pastilles au miel et une cuillère traditionnelle.
Valeur : 50$
Informations : https://www.facebook.com/JMBouduc/?locale=fr_CA
Enchère de départ
Bon cadeau pour un Forfait familial (demi-journée).
Ce forfait inclut :
Une excursion d’une durée minimale de 3 h 30.
Une aventure guidée pour 4 personnes (2 adultes + 2 enfants).
Une expérience immersive à bord d'un véhicule hors route 100 % électrique (côte-à-côte).
L'encadrement par un guide certifié, les équipements de sécurité et les pauses d'interprétation personnalisables sur la faune et les paysages du Fjord.
Explorez le charmant village de Sainte-Rose-du-Nord, niché au cœur du Fjord du Saguenay. Empruntez un sentier forestier accessible menant jusqu’à un belvédère offrant une vue imprenable sur le fjord du Saguenay. En chemin, plongez dans l’ambiance chaleureuse du village et profitez d’un moment pour découvrir les saveurs locales, issues du terroir régional. Une activité touristique authentique, idéale pour les visiteurs en quête de nature, de tranquillité et de belles rencontres.
Valeur : 529$
Informations : https://www.nomadequad.com/
Enchère de départ
Capitaine Plage vous offre un nettoyage de plage privé d’une valeur de 595$.
Service de tamisage de sable au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Enlevez les débris, améliorez la qualité de votre plage et offrez une expérience impeccable à vos usagers.
Informations : https://www.facebook.com/profile.php?id=61589119476222
Enchère de départ
Expérience Via Ferrata Familiale (2 adultes, 2 enfants) valide jusqu’au 30 avril 2027
Osez l’extraordinaire en via ferrata, un mix unique de randonnée et d’escalade. Affrontez la paroi verticale du Fjord-du-Saguenay (secteur Saint-Fulgence) pour une expérience à couper le souffle. Guidés et sécurisés, atteignez des sommets d’émotion et de splendeur
Depuis 1977, le Parc Aventures Cap Jaseux accueille les amateurs de plein air au cœur du majestueux Fjord du Saguenay. Né d’un legs à la communauté de Saint-Fulgence, le site est aujourd’hui une coopérative de solidarité reconnue pour ses activités de plein air et son approche écoresponsable.
Le Parc propose une expérience unique combinant aventure, nature et hébergement insolite : via ferrata, parcours aériens, kayak de mer, randonnée, camping, maisons dans les arbres, dômes et sphères suspendues. Ouvert maintenant 4 saisons, il mise sur le tourisme durable, l’accessibilité et la mise en valeur du territoire régional.
Valeur : 314$
Informations : https://capjaseux.com/activites/via-ferrata/
Enchère de départ
Chèque cadeau de 100$ valable dans toutes les enseignes Place du Royaume
Venez magasiner dans le plus grand centre commercial au Saguenay Lac-St-Jean !
Valeur : 100$
Informations : https://placeduroyaume.com/
Enchère de départ
Certificat cadeau de 150$ chez Contact Nature pour l’aventure de votre choix !
Offrez-vous une immersion totale au cœur des plus beaux paysages de la région. Que ce soit pour parcourir les crêtes du Sentier Eucher, taquiner le saumon sur la Rivière-à-Mars ou dormir sous les étoiles, ce certificat est votre clé pour vivre une aventure boréale authentique et écoresponsable.
Informations : https://www.contact-nature.ca/
Enchère de départ
Panier Cadeau Produit solaire pour profiter de l’été en étant bien protégé offert par Familiprix Saint-Honoré. Ce panier contient une serviette de plage, Capital Soleil Lotion UV Ultra-Hydratante de Vichy, un écran solaire en poudre SPF 50 Alyria et un coffret découverte Vichy de 4 produits.
Valeur : 130$
Informations : https://www.facebook.com/FamiliprixStHonoredeChicoutimi/?locale=fr_CA
Enchère de départ
Coffret Plein d’Énergie : accès aux sources thermales pour deux pour une durée de 4 heures. Plongez au cœur de la forêt paisible dans un rituel de bien-être alliant chaleur, fraîcheur et repos. Le parcours thermal vous propose : spas nordiques, saunas finlandais, hammam aux huiles essentielles, douches froides et espaces détente intérieurs/extérieurs avec foyers. Venez profiter de tous les bienfaits que vous propose ce coffret : réduction du stress, meilleure circulation, sommeil profond, détox.
Valeur : 184$
Informations : https://www.oasisetspaducapitaine.com/
Enchère de départ
Vol de 30 minutes au dessus de la ville de Saguenay à bord du Cessna 172*
Venez découvrir du haut des airs la beauté du paysage de la Ville de Saguenay. La randonnée, d’une durée de 30 minutes et à un tarif tout à fait abordable, vous offre la possibilité de vous envoler en toute sécurité et d’observer un spectacle qui restera à jamais gravé dans votre mémoire. *Maximum de trois personnes par vol.
Valeur: 194$
Informations : https://www.oasisetspaducapitaine.com/
Enchère de départ
Chèque cadeau d’une valeur de 250$ à utiliser pour une location d'un chalet de rêve auprès de Tavata Chalets.
Valeur : 250$
Informations : https://tavatachalets.com/
Enchère de départ
Chèque-cadeau de 50$ pour les chasses aux trésors de La Vallée Secrète à utiliser jusqu’au 20 décembre 2026.
Faites une sortie en famille ou entre amis dans la forêt magique des gnomes !
Vous êtes invités à participer à une aventure interactive et éducative en plein air qui saura plaire autant aux enfants qu'aux adultes. Vos hôtes Gustave et Rosie, deux tinin-nains sympathiques de la famille des gnomes, vous attendent dans la charmante Cache à Tinin-Nains pour un spectacle inusité! Chapeau de gnome sur la tête, carte, compte-nains et clés en main, vous partirez dans nos magnifiques sentiers à la recherche du code secret vous donnant accès au petit monde magique des tinin-nains. Plusieurs chasses aux trésors offertes selon l'âge des participants.
Enchantez vos enfants, surprenez vos amis, vos collègues de travail et faites-vous plaisir en planifiant une sortie à La Vallée Secrète. Et pourquoi ne pas offrir un anniversaire hors du commun à votre enfant? Notre forfait anniversaire saura en mettre plein la vue à votre groupe pour cette activité si spéciale et tant attendue ! En famille, entre amis ou en groupe, La Vallée Secrète saura vous épater! Visitez aussi notre boutique d'art «gnomesque» qui vous offre une foule de petits objets de qualité entièrement faits chez nous.
Valeur : 50$
Informations : https://valleesecrete.com/
Enchère de départ
Chèque cadeau de 25$
Venez profiter de produits laitiers d’exception, sans prétention dans une microlaiterie familiale ! Vous aurez le choix entre beurre, yogourt, fromage ferme, yogourt à boire, gelato et lait.
Informations : https://riverindulac.ca/
Enchère de départ
Parcours dans les arbres chez Abraska pour 2 personnes
Débutants ou experts, testez votre force, votre équilibre et votre audace en vous aventurant dans un parcours délirant à la cime des arbres. Avec des ponts de singe, des filets à escalader, des passerelles et des balançoires, ce ne sont pas les défis qui manquent! Franchir nos parcours dans les arbres est une expérience exaltante, conçue pour vous aider à reconnecter avec la nature et partager des moments riches en émotions avec ceux que vous aimez. Amusez-vous à vous surpasser !
Valeur : 108$
Informations : https://arbraska.com/activites/parcours-dans-les-arbres
Enchère de départ
4 passes journalières chez Betacrux
Situé à l'intérieur de l'église Christ-Roi, le centre d'escalade Beta Crux vous propose deux structures d’escalade de bloc offrant près de 4000 pieds carrés de surface grimpable, une structure d’escalade encordée d’une hauteur de 46 pieds ainsi qu’un espace dédié à l’entraînement physique. Venez défier les lois de la gravité !
Valeur : 96$
Informations : https://betacrux.ca
Enchère de départ
Randonnée en traîneau à chien d’une demie-journée avec Entre Chien et loup pour 2 personnes
Au cœur des montagnes du Fjord du Saguenay, nous vous invitons à vivre un grand rêve nordique. Dans des paysages de montagnes, de lacs, de rivières magnifiques, au cœur de la forêt boréale mixte, notre meute de 49 chiens Malamute vivent heureux, car ils sont lâchés en liberté tous les jours… Nos prestations s’adressent à tous, de la randonnée découverte aux vraies expéditions en autonomie en plein territoire boréal.
Valeur : 379,5$
Informations : https://www.entrechienetloup.ca
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