NOS ACTIVITÉS

Atelier d’art-thérapie — Partage ton amour sous toutes ses formes

12 Février 2026





Un moment créatif pour exprimer l’amour autrement que par les mots : amour de soi, d’un proche, d’un souvenir ou de la vie.



Aucune expérience requise.

Matériel fourni.



Un espace doux, bienveillant et sans jugement pour créer et partager.