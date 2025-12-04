OVPAC (Organisme Voué aux Personnes Atteintes de Cancer et de Maladies Graves)

OVPAC (Organisme Voué aux Personnes Atteintes de Cancer et de Maladies Graves)

NOS ACTIVITÉS

ÉCOUTE DE SOI ET COMMUNICATION BIENVEILLANTE
12 $

21 Janvier 2026 14h à 16h


ÉCOUTE DE SOI ET COMMUNICATION BIENVEILLANTE


Aux prises avec le cancer ou toute autre maladie?


Voici une approche bienveillante et personnalisée pour vous accompagner à travers votre parcours unique de vie.

YOGA Avec Lee- Ann
12 $

26 Janvier 2026 14h à 15h


Classe de yoga doux ou sur chaise, adaptée à vos besoins


Un moment de détente accessible à tous, pour bouger en douceur, relâcher les tensions et mieux respirer. Les mouvements sont simples, sécuritaires et ajustés à vos capacités, que vous soyez debout ou assis sur une chaise. 🧘‍♀️🪑✨

YOGA Avec Lee- Ann (Copier)
12 $

2 Février 2026 14h à 15h


Classe de yoga doux ou sur chaise, adaptée à vos besoins


Un moment de détente accessible à tous, pour bouger en douceur, relâcher les tensions et mieux respirer. Les mouvements sont simples, sécuritaires et ajustés à vos capacités, que vous soyez debout ou assis sur une chaise. 🧘‍♀️🪑✨

Journée Mondiale du Cancer
Payez ce que vous pouvez

4 Février 2026

En ligne Seulement

Journée de sensibilisation et de témoignage


Don volontaire pour OVPAC

Atelier d’art-thérapie — Partage ton amour
Payez ce que vous pouvez

Atelier d’art-thérapie — Partage ton amour sous toutes ses formes

12 Février 2026


Un moment créatif pour exprimer l’amour autrement que par les mots : amour de soi, d’un proche, d’un souvenir ou de la vie.


Aucune expérience requise.

Matériel fourni.


Un espace doux, bienveillant et sans jugement pour créer et partager.

Comment peut-on ce préparer pour la suite...
Payez ce que vous pouvez

18 Février 14h à 16h

Sylvain

Conférencier & formateur certifié

Connaissez-vous le Guide de Planification Personnelle ?


Le Guide de Planification Personnelle est un outil utile pour vous aider à organiser les informations indispensables liées à la fin d’une vie. Il vous guide pas à pas dans le processus de planification et vous permet de consigner vos souhaits finaux, vos affaires personnelles, votre héritage familial, votre historique militaire, vos informations en lien avec votre patrimoine familial et autres dans un seul document.

UN GESTE + UN DON = PLUS DE KM
Gratuit

RACONTEZ NOUS UN GESTE DE BIENVEILLANCE dans le cadre de la Journée de la Bienveillance pour OVPAC!

  • Faites un sourire, offrez un café, aidez un collègue.
  • Partagez des histoires bienveillantes ou organisez une collecte de don.
  • Utilisez des ressources en ligne pour des idées d'action concrète pour venir en aide à une personnes en situation de vulnérabilité.

Pour faire un DON par ici : https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/ad53d0ba-34b5-4c4a-9400-a6b46d7e7f9a

CUISINE COMMUNAUTAIRE En collabe avec le SAC
Payez ce que vous pouvez

26 Février 2026 de 9h à 12h


Ateliers où l’on planifie, cuisine et portionne des repas sains à faible coût, en équipe.


On partage les tâches, les trucs et le prix des ingrédients, puis chacun repart avec des portions étiquetées. Objectifs : économies, entraide, apprentissages culinaires et réduction de la fatigue grâce à des repas prêts. Adapté aux besoins de santé (allergies, textures, faible sodium).

