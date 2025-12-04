NOS ACTIVITÉS

Offert par
21 Janvier 2026 14h à 16h
ÉCOUTE DE SOI ET COMMUNICATION BIENVEILLANTE
Aux prises avec le cancer ou toute autre maladie?
Voici une approche bienveillante et personnalisée pour vous accompagner à travers votre parcours unique de vie.
26 Janvier 2026 14h à 15h
Classe de yoga doux ou sur chaise, adaptée à vos besoins
Un moment de détente accessible à tous, pour bouger en douceur, relâcher les tensions et mieux respirer. Les mouvements sont simples, sécuritaires et ajustés à vos capacités, que vous soyez debout ou assis sur une chaise. 🧘♀️🪑✨
2 Février 2026 14h à 15h
Classe de yoga doux ou sur chaise, adaptée à vos besoins
4 Février 2026
En ligne Seulement
Journée de sensibilisation et de témoignage
Don volontaire pour OVPAC
12 Février 2026
Un moment créatif pour exprimer l’amour autrement que par les mots : amour de soi, d’un proche, d’un souvenir ou de la vie.
Aucune expérience requise.
Matériel fourni.
Un espace doux, bienveillant et sans jugement pour créer et partager.
18 Février 14h à 16h
Connaissez-vous le Guide de Planification Personnelle ?
Le Guide de Planification Personnelle est un outil utile pour vous aider à organiser les informations indispensables liées à la fin d’une vie. Il vous guide pas à pas dans le processus de planification et vous permet de consigner vos souhaits finaux, vos affaires personnelles, votre héritage familial, votre historique militaire, vos informations en lien avec votre patrimoine familial et autres dans un seul document.
RACONTEZ NOUS UN GESTE DE BIENVEILLANCE dans le cadre de la Journée de la Bienveillance pour OVPAC!
Pour faire un DON par ici : https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/ad53d0ba-34b5-4c4a-9400-a6b46d7e7f9a
26 Février 2026 de 9h à 12h
Ateliers où l’on planifie, cuisine et portionne des repas sains à faible coût, en équipe.
On partage les tâches, les trucs et le prix des ingrédients, puis chacun repart avec des portions étiquetées. Objectifs : économies, entraide, apprentissages culinaires et réduction de la fatigue grâce à des repas prêts. Adapté aux besoins de santé (allergies, textures, faible sodium).
