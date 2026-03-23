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À propos de cet événement

𝑨𝒓𝒕 𝒔𝒐𝒏𝒐𝒓𝒆 𝒂̀ 𝒍'𝑨𝒃𝒃𝒂𝒚𝒆 | 5e édition

670 Rang Ste Éveline

Saint-Benoît-Labre, QC G0M 1P0, Canada

Admission générale — Tarif régulier
25 $

Accès à la soirée performative à l'Abbaye le 25 avril 2026, à 19h30. Tarif régulier.

Soirée + hébergement occ. simple — Tarif régulier
150 $

Accès à la soirée performative le 25 avril 2026, à 19h30, qui inclut un hébergement au sein de l'Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil avec chambre privée, lit simple. Tarif régulier.

Soirée + hébergement occ. double — Tarif régulier
180 $

Accès à la soirée performative le 25 avril 2026, à 19h30, qui inclut un hébergement au sein de l'Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil avec chambre privée, lit double. Tarif régulier.

Admission générale — Tarif étudiant
15 $

Accès à la soirée performative à l'Abbaye le 25 avril 2026, à 19h30. Tarif étudiant.

Soirée + hébergement occ. simple — Tarif étudiant
125 $

Accès à la soirée performative le 25 avril 2026, à 19h30, qui inclut un hébergement au sein de l'Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil avec chambre privée, lit simple. Tarif étudiant.

Soirée + hébergement occ. double — Tarif étudiant
165 $

Accès à la soirée performative le 25 avril 2026, à 19h30, qui inclut un hébergement au sein de l'Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil avec chambre privée, lit double. Tarif étudiant.

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