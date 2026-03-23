𝑨𝒓𝒕 𝒔𝒐𝒏𝒐𝒓𝒆 𝒂̀ 𝒍'𝑨𝒃𝒃𝒂𝒚𝒆 | 5e édition

À propos de cet événement
Accès à la soirée performative à l'Abbaye le 25 avril 2026, à 19h30. Tarif régulier.
Accès à la soirée performative le 25 avril 2026, à 19h30, qui inclut un hébergement au sein de l'Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil avec chambre privée, lit simple. Tarif régulier.
Accès à la soirée performative le 25 avril 2026, à 19h30, qui inclut un hébergement au sein de l'Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil avec chambre privée, lit double. Tarif régulier.
Accès à la soirée performative à l'Abbaye le 25 avril 2026, à 19h30. Tarif étudiant.
Accès à la soirée performative le 25 avril 2026, à 19h30, qui inclut un hébergement au sein de l'Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil avec chambre privée, lit simple. Tarif étudiant.
Accès à la soirée performative le 25 avril 2026, à 19h30, qui inclut un hébergement au sein de l'Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil avec chambre privée, lit double. Tarif étudiant.
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