À propos de cette boutique
Avis à tous les étudiants francophones! Célébrez la fierté francophone en génie avec notre écusson “Génie Franco”, mettant en vedette Otis, notre lapin franco-ontarien, entouré des drapeaux des communautés francophones du Canada.
Que vous parliez français couramment ou juste assez pour sacrer... Cet écusson rend hommage à l’iconique pavillon Tabaret, mêlant fierté du campus et esprit franco-canadien.
Appel à tous les ingénieurs électriques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
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- Width | Largeur (3)
Appel à tous les ingénieurs informatiques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
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Appel à tous les ingénieurs chimiques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
Guide des tailles (IN/PO)
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Appel à tous les ingénieurs biomédicals mécaniques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
Avis important
Nous souhaitons adresser un point important concernant l’écusson biomédical, qui comporte plusieurs erreurs regrettables, notamment un ordre incorrect, le mauvais genre et des accents manquants. Le texte affiché indique « Génie Biomedicale Mecanique » au lieu des termes appropriés, « Génie biomédical » ou « Génie mécanique biomédical ». Nous reconnaissons que cette erreur est inexcusable et met en évidence l'absence de procédures adéquates pour les achats au sein de notre organisation. Suite à un Rapport sur les erreurs typographiques dans les écussons de programme présenté lors de la réunion du conseil d’administration de janvier 2025 (lien), nous entreprenons la création et la mise en œuvre d’une politique d’approvisionnement rigoureuse. Cette politique inclura des processus améliorés de vérification et d’approbation pour garantir la qualité et l’exactitude de nos produits et services, ainsi que des mécanismes de responsabilisation et de correction dans l’éventualité où de tels problèmes se reproduiraient. Nous tenons à présenter nos excuses les plus sincères pour tout inconvénient ou désagrément causé par cette situation. Sachez que nous prenons les mesures nécessaires pour corriger cette erreur et renforcer nos pratiques.
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Appel à tous les ingénieurs civils! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
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Appel à tous les ingénieurs mécaniques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
Avis de non-responsabilité : erreur typographique sur les écussons. Une erreur typographique s'est glissée dans le texte figurant sur les écussons. Le texte aurait dû se lire « Génie Mécanique » mais a été imprimé en tant que « Génie Méchanique » à cause d'une erreur typographique de la part de l'entreprise de fabrication. Malheureusement, cette erreur n'a pas été détectée lors de notre examen de la demande de confirmation envoyée par le fabricant. Nous nous excusons sincèrement pour cet écart et pour toute confusion ou désagrément qu'il a pu causer. Nous prenons des mesures pour éviter de tels problèmes à l'avenir et nous corrigerons l'erreur pour tous les lots futurs. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous présentons nos plus sincères excuses et vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.
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Appel à tous les étudiants du programme de biotechnologie! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
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- Length | Longueur (3)
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Appel à tous les ingénieurs logiciels! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
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- Length | Longueur (3)
- Width | Largeur (3)
Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec ce patch d'équipe 2-Stroke en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill rose.
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- Length | Longueur (3)
- Width | Largeur (3)
Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec cet écusson d'équipe Buffaloes en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill blanc.
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- Length | Longueur (3)
- Width | Largeur (3 1/2)
Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec cet écusson d'équipe Love Pound en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill blanc.
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- Length | Longueur (2)
- Width | Largeur (3 1/2)
Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec cet écusson d'équipe les hors-la-loi d'Otis en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill blanc.
Guide des tailles (IN/PO)
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- Largeur (3 5/8)
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