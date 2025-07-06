Appel à tous les ingénieurs biomédicals mécaniques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.





Avis important

Nous souhaitons adresser un point important concernant l’écusson biomédical, qui comporte plusieurs erreurs regrettables, notamment un ordre incorrect, le mauvais genre et des accents manquants. Le texte affiché indique « Génie Biomedicale Mecanique » au lieu des termes appropriés, « Génie biomédical » ou « Génie mécanique biomédical ». Nous reconnaissons que cette erreur est inexcusable et met en évidence l'absence de procédures adéquates pour les achats au sein de notre organisation. Suite à un Rapport sur les erreurs typographiques dans les écussons de programme présenté lors de la réunion du conseil d’administration de janvier 2025 (lien), nous entreprenons la création et la mise en œuvre d’une politique d’approvisionnement rigoureuse. Cette politique inclura des processus améliorés de vérification et d’approbation pour garantir la qualité et l’exactitude de nos produits et services, ainsi que des mécanismes de responsabilisation et de correction dans l’éventualité où de tels problèmes se reproduiraient. Nous tenons à présenter nos excuses les plus sincères pour tout inconvénient ou désagrément causé par cette situation. Sachez que nous prenons les mesures nécessaires pour corriger cette erreur et renforcer nos pratiques.





Guide des tailles (IN/PO)

- Longueur (3)

- Largeur (3)