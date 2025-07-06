University of Ottawa Engineering Students' Society

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University of Ottawa Engineering Students' Society

À propos de cette boutique

Écussons

Écusson du logo AÉG item
Écusson du logo AÉG
3 $
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Écusson du MNG 2025 item
Écusson du MNG 2025
3 $
0
Écusson du MNG 2026 item
Écusson du MNG 2026
4 $
0
Écusson Génie Franco item
Écusson Génie Franco
4 $

Avis à tous les étudiants francophones! Célébrez la fierté francophone en génie avec notre écusson “Génie Franco”, mettant en vedette Otis, notre lapin franco-ontarien, entouré des drapeaux des communautés francophones du Canada.


0
Pavillon Tabarnak item
Pavillon Tabarnak
4 $

Que vous parliez français couramment ou juste assez pour sacrer... Cet écusson rend hommage à l’iconique pavillon Tabaret, mêlant fierté du campus et esprit franco-canadien.

0
OSPE 2023 item
OSPE 2023
3 $
0
Génie Electrique item
Génie Electrique
4 $

Appel à tous les ingénieurs électriques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.


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- Length | Longueur (3)

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0
Génie informatique item
Génie informatique
4 $

Appel à tous les ingénieurs informatiques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.


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Génie chimique item
Génie chimique
4 $

Appel à tous les ingénieurs chimiques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.


Guide des tailles (IN/PO)

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Génie mécanique biomédical item
Génie mécanique biomédical
3 $

Appel à tous les ingénieurs biomédicals mécaniques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.


Avis important

Nous souhaitons adresser un point important concernant l’écusson biomédical, qui comporte plusieurs erreurs regrettables, notamment un ordre incorrect, le mauvais genre et des accents manquants. Le texte affiché indique « Génie Biomedicale Mecanique » au lieu des termes appropriés, « Génie biomédical » ou « Génie mécanique biomédical ». Nous reconnaissons que cette erreur est inexcusable et met en évidence l'absence de procédures adéquates pour les achats au sein de notre organisation. Suite à un Rapport sur les erreurs typographiques dans les écussons de programme présenté lors de la réunion du conseil d’administration de janvier 2025 (lien), nous entreprenons la création et la mise en œuvre d’une politique d’approvisionnement rigoureuse. Cette politique inclura des processus améliorés de vérification et d’approbation pour garantir la qualité et l’exactitude de nos produits et services, ainsi que des mécanismes de responsabilisation et de correction dans l’éventualité où de tels problèmes se reproduiraient. Nous tenons à présenter nos excuses les plus sincères pour tout inconvénient ou désagrément causé par cette situation. Sachez que nous prenons les mesures nécessaires pour corriger cette erreur et renforcer nos pratiques.


Guide des tailles (IN/PO)

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Génie civil item
Génie civil
4 $

Appel à tous les ingénieurs civils! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.


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Génie mécanique item
Génie mécanique
3 $

Appel à tous les ingénieurs mécaniques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.


Avis de non-responsabilité : erreur typographique sur les écussons. Une erreur typographique s'est glissée dans le texte figurant sur les écussons. Le texte aurait dû se lire « Génie Mécanique » mais a été imprimé en tant que « Génie Méchanique » à cause d'une erreur typographique de la part de l'entreprise de fabrication. Malheureusement, cette erreur n'a pas été détectée lors de notre examen de la demande de confirmation envoyée par le fabricant. Nous nous excusons sincèrement pour cet écart et pour toute confusion ou désagrément qu'il a pu causer. Nous prenons des mesures pour éviter de tels problèmes à l'avenir et nous corrigerons l'erreur pour tous les lots futurs. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous présentons nos plus sincères excuses et vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.


Guide des tailles (IN/PO)

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Génie biotechnologie item
Génie biotechnologie
4 $

Appel à tous les étudiants du programme de biotechnologie! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.


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Génie logiciel item
Génie logiciel
4 $

Appel à tous les ingénieurs logiciels! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.


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Écusson de l’équipe 2-Stroke item
Écusson de l’équipe 2-Stroke
3 $

Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec ce patch d'équipe 2-Stroke en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill rose.


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- Width | Largeur (3)

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Écusson équipe Buffaloes item
Écusson équipe Buffaloes
3 $

Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec cet écusson d'équipe Buffaloes en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill blanc.


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- Width | Largeur (3 1/2)

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Écusson de l’équipe Love Pump item
Écusson de l’équipe Love Pump
3 $

Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec cet écusson d'équipe Love Pound en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill blanc.


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- Width | Largeur (3 1/2)

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Écusson de l’équipe Otis Outlaws item
Écusson de l’équipe Otis Outlaws
3 $

Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec cet écusson d'équipe les hors-la-loi d'Otis en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill blanc.


Guide des tailles (IN/PO)

- Longueur (3)

- Largeur (3 5/8)

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Écusson de l’équipe Pole Splitters item
Écusson de l’équipe Pole Splitters
3 $
0
Écusson de l’équipe Pound Force item
Écusson de l’équipe Pound Force
3 $
0

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