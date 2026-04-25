École supérieure de ballet du Québec

Organisé par

École supérieure de ballet du Québec

À propos de cet événement

Spectacle préparatoire 2, 3 et 4 - lundi 8 juin à 18h30

3535 Bd Rosemont

Montréal, QC H1X 1K7, Canada

Billet régulier - Lundi 8 juin - 18h30
23 $

Le tarif régulier est le coût réel du billet pour un beau spectacle de fin d'année.

Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du LUNDI 8 JUIN à 18h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:
Préparatoire 2 gr1 (Mme Claude-Anik);
Préparatoire 2 gr2 (Mme Éléonore);
Préparatoire 3 gr 1 (Mme Francesca);
Préparatoire 3 gr 2 (Mme Fauna);
Préparatoire 4 gr 1 (Mme Francesca);
Préparatoire 4 gr 2 (Mme Fauna)

Billet solidaire - Lundi 8 juin - 18h30
30 $

Avec le tarif solidaire, je paie un peu plus pour permettre à une autre famille de payer un peu moins. 

Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du LUNDI 8 JUIN à 18h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:

Préparatoire 2 gr1 (Mme Claude-Anik);
Préparatoire 2 gr2 (Mme Éléonore);
Préparatoire 3 gr 1 (Mme Francesca);
Préparatoire 3 gr 2 (Mme Fauna);
Préparatoire 4 gr 1 (Mme Francesca);
Préparatoire 4 gr 2 (Mme Fauna)

Billet accessible - Lundi 8 juin - 18h30
18 $

Le tarif accessible, parce que la danse est pour toutes les familles, même quand le budget est serré.

Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du LUNDI 8 JUIN à 18h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:

Préparatoire 2 gr1 (Mme Claude-Anik);
Préparatoire 2 gr2 (Mme Éléonore);
Préparatoire 3 gr 1 (Mme Francesca);
Préparatoire 3 gr 2 (Mme Fauna);
Préparatoire 4 gr 1 (Mme Francesca);
Préparatoire 4 gr 2 (Mme Fauna)

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