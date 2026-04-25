Spectacle préparatoire 2, 3 et 4 - lundi 8 juin à 18h30

Le tarif régulier est le coût réel du billet pour un beau spectacle de fin d'année.

Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du LUNDI 8 JUIN à 18h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:

Préparatoire 2 gr1 (Mme Claude-Anik);

Préparatoire 2 gr2 (Mme Éléonore);

Préparatoire 3 gr 1 (Mme Francesca);

Préparatoire 3 gr 2 (Mme Fauna);

Préparatoire 4 gr 1 (Mme Francesca);

Préparatoire 4 gr 2 (Mme Fauna)