École supérieure de ballet du Québec

Organisé par

École supérieure de ballet du Québec

À propos de cet événement

Spectacle récréatif matinée - dimanche 14 juin à 11h30

3537 Bd Rosemont

Montréal, QC H1X 1K7, Canada

Billet régulier - Dimanche 14 juin - 11h30
23 $

Le tarif régulier est le coût réel du billet pour un beau spectacle de fin d'année.

Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du DIMANCHE 14 JUIN à 11h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:

Contemporain (Mme Sarah)

Ballet 2 lundi (Mme Catherine)

Ballet 3 samedi (Mme Francesca)

Ballet 4 samedi (Mme Francesca)

Élémentaire C lundi et mercredi (Mme Éléonore)

Pré-intermédiaire lundi et mercredi (Mme Elisa)

Ballet 6 dimanche (Mme Marie)

Avancé lundi et mercredi (Mme Marisol)

Billet solidaire - Dimanche 14 juin - 11h30
30 $

Avec le tarif solidaire, je paie un peu plus pour permettre à une autre famille de payer un peu moins. 

Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du DIMANCHE 14 JUIN à 11h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:

Contemporain (Mme Sarah)

Ballet 2 lundi (Mme Catherine)

Ballet 3 samedi (Mme Francesca)

Ballet 4 samedi (Mme Francesca)

Élémentaire C lundi et mercredi (Mme Éléonore)

Pré-intermédiaire lundi et mercredi (Mme Elisa)

Ballet 6 dimanche (Mme Marie)

Avancé lundi et mercredi (Mme Marisol)

Billet accessible - Dimanche 14 juin - 11h30
18 $

Le tarif accessible, parce que la danse est pour toutes les familles, même quand le budget est serré.

Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du DIMANCHE 14 JUIN à 11h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:

Contemporain (Mme Sarah)

Ballet 2 lundi (Mme Catherine)

Ballet 3 samedi (Mme Francesca)

Ballet 4 samedi (Mme Francesca)

Élémentaire C lundi et mercredi (Mme Éléonore)

Pré-intermédiaire lundi et mercredi (Mme Elisa)

Ballet 6 dimanche (Mme Marie)

Avancé lundi et mercredi (Mme Marisol)

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