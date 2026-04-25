Spectacle récréatif matinée - dimanche 14 juin à 11h30

À propos de cet événement
Le tarif régulier est le coût réel du billet pour un beau spectacle de fin d'année.
Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du DIMANCHE 14 JUIN à 11h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:
Contemporain (Mme Sarah)
Ballet 2 lundi (Mme Catherine)
Ballet 3 samedi (Mme Francesca)
Ballet 4 samedi (Mme Francesca)
Élémentaire C lundi et mercredi (Mme Éléonore)
Pré-intermédiaire lundi et mercredi (Mme Elisa)
Ballet 6 dimanche (Mme Marie)
Avancé lundi et mercredi (Mme Marisol)
Avec le tarif solidaire, je paie un peu plus pour permettre à une autre famille de payer un peu moins.
Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du DIMANCHE 14 JUIN à 11h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:
Contemporain (Mme Sarah)
Ballet 2 lundi (Mme Catherine)
Ballet 3 samedi (Mme Francesca)
Ballet 4 samedi (Mme Francesca)
Élémentaire C lundi et mercredi (Mme Éléonore)
Pré-intermédiaire lundi et mercredi (Mme Elisa)
Ballet 6 dimanche (Mme Marie)
Avancé lundi et mercredi (Mme Marisol)
Le tarif accessible, parce que la danse est pour toutes les familles, même quand le budget est serré.
Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du DIMANCHE 14 JUIN à 11h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:
Contemporain (Mme Sarah)
Ballet 2 lundi (Mme Catherine)
Ballet 3 samedi (Mme Francesca)
Ballet 4 samedi (Mme Francesca)
Élémentaire C lundi et mercredi (Mme Éléonore)
Pré-intermédiaire lundi et mercredi (Mme Elisa)
Ballet 6 dimanche (Mme Marie)
Avancé lundi et mercredi (Mme Marisol)
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