Spectacle récréatif matinée - dimanche 14 juin à 11h30

Le tarif régulier est le coût réel du billet pour un beau spectacle de fin d'année.

Vous pouvez vous procurer jusqu'à 3 billets pour la présentation du DIMANCHE 14 JUIN à 11h30 si votre enfant est dans l'un des groupes suivants:

Contemporain (Mme Sarah)

Ballet 2 lundi (Mme Catherine)

Ballet 3 samedi (Mme Francesca)

Ballet 4 samedi (Mme Francesca)

Élémentaire C lundi et mercredi (Mme Éléonore)

Pré-intermédiaire lundi et mercredi (Mme Elisa)

Ballet 6 dimanche (Mme Marie)

Avancé lundi et mercredi (Mme Marisol)