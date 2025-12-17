Rencontre avec le Dr Eric Bourbonnais - Intégration de l’acupuncture en milieu hospitalier

À propos de cet événement
Auditorium, 6400 16e Avenue, Montréal, QC H1X 2S9, Canada
Contribution volontaire au profit du programme Acupuncture, dans le cadre de la campagne « Unis par le soin, portés par la relève ». - De 0 $ au prix d'une consultation suggéré
Contribution volontaire au profit du programme Acupuncture, dans le cadre de la campagne « Unis par le soin, portés par la relève ». - De 0 $ au prix d'une consultation à la clinique-école suggéré
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