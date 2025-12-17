Organisé par

Fondation du Cégep de Rosemont

À propos de cet événement

Rencontre avec le Dr Eric Bourbonnais - Intégration de l’acupuncture en milieu hospitalier

Cégep de Rosemont

Auditorium, 6400 16e Avenue, Montréal, QC H1X 2S9, Canada

Admission pour professionnels
Payez ce que vous pouvez

Contribution volontaire au profit du programme Acupuncture, dans le cadre de la campagne « Unis par le soin, portés par la relève ». - De 0 $ au prix d'une consultation suggéré


Admission pour étudiants
Payez ce que vous pouvez

Contribution volontaire au profit du programme Acupuncture, dans le cadre de la campagne « Unis par le soin, portés par la relève ». - De 0 $ au prix d'une consultation à la clinique-école suggéré


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