20ème Souper Bénéfice annuel du CCMM

Votre billet pour assister au Gala et la chance de gagner des prix de valeur lors du tirage au sort (tombola).
بطاقتك للمشاركة في العشاء الخيري وفرصة الفوز في السحب على جوائز قيمة
Votre billet pour assister au Gala et la chance de gagner des prix de valeur lors du tirage au sort (tombola).
بطاقتك للمشاركة في العشاء الخيري وفرصة الفوز في السحب على جوائز قيمة
Admission générale - billet Premium
CA$250
Votre billet pour assister au Gala avec la chance de gagner des prix de valeur lors du tirage au sort (tombola) en plus d'une chance de gagner une voiture Honda Civic Ex 2021.
بطاقتك للمشاركة في العشاء الخيري وفرصة الفوز في السحب على سيارة Honda Civic Ex 2021 بالإضافة لجوائز قيمة
Votre billet pour assister au Gala avec la chance de gagner des prix de valeur lors du tirage au sort (tombola) en plus d'une chance de gagner une voiture Honda Civic Ex 2021.
بطاقتك للمشاركة في العشاء الخيري وفرصة الفوز في السحب على سيارة Honda Civic Ex 2021 بالإضافة لجوائز قيمة
Admission générale - billet ÉTUDIANT (16-21 ans)
CA$150
Billet exclusif aux étudiants pour assister au Gala et la chance de gagner des prix de valeur lors du tirage au sort (tombola).
بطاقة حصرية للطلاب لحضور الحفل وفرصة الفوز بجوائز قيمة في السحب
Billet exclusif aux étudiants pour assister au Gala et la chance de gagner des prix de valeur lors du tirage au sort (tombola).
بطاقة حصرية للطلاب لحضور الحفل وفرصة الفوز بجوائز قيمة في السحب
Billets supplémentaires au tirage de la voiture
CA$50
Acheter des billets supplémentaires augmentera vos chances de gagner au tirage au voiture. L'intention devrait être de faire un don, pas de gagner.
اشترِ بطاقات سحب إضافية واحصل على فرص أكبر بالفوز
بسيارة Honda Civic Ex 2021.
يجب أن تكون النّية التبرع وليس الفوز
Acheter des billets supplémentaires augmentera vos chances de gagner au tirage au voiture. L'intention devrait être de faire un don, pas de gagner.
اشترِ بطاقات سحب إضافية واحصل على فرص أكبر بالفوز
بسيارة Honda Civic Ex 2021.
يجب أن تكون النّية التبرع وليس الفوز