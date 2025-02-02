20ème Souper Bénéfice annuel du CCMM

Votre billet pour assister au Gala avec la chance de gagner des prix de valeur lors du tirage au sort (tombola) en plus d'une chance de gagner une voiture Honda Civic Ex 2021. بطاقتك للمشاركة في العشاء الخيري وفرصة الفوز في السحب على سيارة Honda Civic Ex 2021 بالإضافة لجوائز قيمة

Votre billet pour assister au Gala avec la chance de gagner des prix de valeur lors du tirage au sort (tombola) en plus d'une chance de gagner une voiture Honda Civic Ex 2021. بطاقتك للمشاركة في العشاء الخيري وفرصة الفوز في السحب على سيارة Honda Civic Ex 2021 بالإضافة لجوائز قيمة

seeMoreDetailsMobile