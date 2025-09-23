Mouvement Génération Ambition

Mouvement Génération Ambition

Bouchées et Party

4318 R. Saint-Denis

Montréal, QC H2J 2K8, Canada

Pour les participants à l'AGA et les membres
Gratuit

Vous êtes membre de Génération Ambition? Participez GRATUITEMENT à cette activité !


Présentez votre carte de membre ou votre preuve de paiement à votre arrivée.


Au programme :

  • 1 consommation à votre arrivée
  • Bouchées sur place

Devenez membre ici : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/f1d48288-61a4-413c-9fb4-a3a00fca8482

BIllet non-membre
14 $

Pas encore membre de Génération Ambition? Aucun problème !


Participez à cet évènement et venez rencontrer des jeunes engagés qui veulent profiter d'une belle soirée pour décrocher avant la fin de session.


Sinon, devenez membre ici pour un évènement gratuit : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/f1d48288-61a4-413c-9fb4-a3a00fca8482

