Bouchées et Party

Vous êtes membre de Génération Ambition? Participez GRATUITEMENT à cette activité !





Présentez votre carte de membre ou votre preuve de paiement à votre arrivée.





Au programme :

1 consommation à votre arrivée

Bouchées sur place

Devenez membre ici : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/f1d48288-61a4-413c-9fb4-a3a00fca8482