Soupes en pot – l’activité d’équipe engagée 2026

À propos de cette boutique
Je souhaite participer seule à cette activité et contribuer à la préparation de soupes en pot pour les familles de la région.
Vous recevrez un reçu de don au montant de 200 $.
Votre entreprise ne peut pas participer à l’activité, mais souhaite tout de même soutenir Moisson Québec dans l’objectif de 14 000 soupes en pot. En guise de remerciement, 250 pots porteront une étiquette avec le logo de votre entreprise, symbolisant votre contribution directe à cette belle initiative.
Inscrivez un groupe de 8 à 11 membres de votre équipe et prenez part à une activité d’équipe porteuse de sens. Votre participation permettra aussi de personnaliser 1 000 soupes en pot avec le logo de votre entreprise, qui seront remises à des familles de la région à l’occasion des paniers de Noël.
Inscrivez un groupe de 12 à 15 membres de votre équipe et prenez part à une activité d’équipe porteuse de sens. Votre participation permettra aussi de personnaliser 2 000 soupes en pot avec le logo de votre entreprise, qui seront remises à des familles de la région à l’occasion des paniers de Noël.
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!