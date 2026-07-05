Été DUSTED 2026 x JDG Kornfest

À propos de cet événement
Dutchy's Hole Park (4pm) for Kornfest
Rendez-vous à Morisset Terrace à 20 h ; le dernier bus revient sur le campus à 2 h du matin.
**Si on vide tout le stock de Malibu du bar, tu gardes le patch et tu seras remboursé pour le patch !!**
Pour le Kornfest (de 16 h à 19 h 30), au Dutchy's Hold Park.
Pour le Kornfest (de 16 h à 19 h 30), au Dutchy's Hold Park.
Pour le Kornfest (de 16 h à 19 h 30), au Dutchy's Hold Park.
Pour le Kornfest (de 16 h à 19 h 30), au Dutchy's Hold Park.
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