University of Ottawa Engineering Students' Society

Organisé par

University of Ottawa Engineering Students' Society

À propos de cet événement

Été DUSTED 2026 x JDG Kornfest

Morisset Terrace (8pm) then Unknown Bar

Dutchy's Hole Park (4pm) for Kornfest

🍹Admission Malibu DUSTED
18 $

Rendez-vous à Morisset Terrace à 20 h ; le dernier bus revient sur le campus à 2 h du matin.

🍹Patch Malibu DUSTED**
3 $

**Si on vide tout le stock de Malibu du bar, tu gardes le patch et tu seras remboursé pour le patch !!**

5 $
🌽Vibe Lite Kornfest (3 Billets)
6 $

Pour le Kornfest (de 16 h à 19 h 30), au Dutchy's Hold Park.

🌽Moyennement Beurré Kornfest (6 Billets)
10 $

Pour le Kornfest (de 16 h à 19 h 30), au Dutchy's Hold Park.

🌽Kornivore (10 Billets)
18 $

Pour le Kornfest (de 16 h à 19 h 30), au Dutchy's Hold Park.

🌽Kobzilla (20 Billets)
34 $

Pour le Kornfest (de 16 h à 19 h 30), au Dutchy's Hold Park.

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