Tapplable-MembershipFees

Durée d'abonnement : 1 an Cet abonnement est utilisée pour une famille dont un membre a reçu un diagnostic de PCU, HCU, MSUD ou TCU ; cela permettra à un « administrateur » ou chef de famille ainsi qu'à jusqu'à 5 membres supplémentaires de la famille d'être répertoriés sous la même abonnement (par exemple un parent, un grand-parent, un tuteur légal, un frère ou une sœur, un conjoint ou un enfant). Cet abonnement ne permettra qu’UN seul vote. Seuls les membres généraux âgés de 18 ans et plus ont le droit de voter.
Membre de soutien (MS)
30 $
Valide pour un an
Durée d'abonnement : 1 anToute personne qui soutient la vision et la mission de CanPCU+ et souhaite contribuer à ses objectifs. Les membres de soutien n’ont PAS le droit de voter.
Membre professionnel (PM)
35 $
Valide pour un an
Tout professionnel (médecins, chercheurs, infirmiers/infirmières, diététistes, etc.) ayant un lien avec la PCU et autres maladies génétiques et/ou troubles métaboliques, un intérêt à cet égard ou travaillant dans ce domaine. Les membres professionnels n’ont PAS droit de vote.
